Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Παχυσαρκία: Ξεκινά η διαδικασία για δωρεάν διανομή φαρμάκων
Υγεία 10 Δεκεμβρίου 2025 | 11:09

Παχυσαρκία: Ξεκινά η διαδικασία για δωρεάν διανομή φαρμάκων

Ξεκινά η διαδικασία - Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα φάρμακα για την παχυσαρκία

Ξεκινά η υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου, με τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Συγκεκριμένα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα δύο προγράμματα για την παχυσαρκία ενηλίκων και τη νεφρική δυσλειτουργία στοχεύουν στην έγκαιρη πρόληψη σημαντικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνουν σταδιακά το άυλο παραπεμπτικό για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Τα προγράμματα

Ειδικότερα, το πρόγραμμα που αφορά στην παχυσαρκία προσφέρει την παροχή δωρεάν καινοτόμων φαρμάκων υψηλού κόστους για την καταπολέμηση της νόσου, καθώς και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όπως και εξατομικευμένη παρακολούθηση και καθοδήγηση σε πολίτες με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες).

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υγιεινών συνηθειών, η σταδιακή απώλεια βάρους και η μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, για την πρόληψη καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται να αποσταλούν και τα πρώτα μηνύματα (sms) προς τους δικαιούχους για την επίσκεψη στον ιατρό.

Το δεύτερο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση νεφρικών παθήσεων σε πολίτες υψηλού κινδύνου. Μέσω δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ιατρικής επίσκεψης, οι δικαιούχοι λαμβάνουν ολοκληρωμένη φροντίδα, ενώ τα αποτελέσματα καταγράφονται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνουν σταδιακά το άυλο παραπεμπτικό για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν μέσω της χρήσης του ΑΜΚΑ τους, να κλείσουν το ραντεβού τους για την εκάστοτε εξέταση των προγραμμάτων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στα «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων».

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται καμία συνταγογράφηση από ιατρό. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν έτοιμο το παραπεμπτικό τους και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κλείνουν το ραντεβού τους, εύκολα και γρήγορα.

«Η πρόληψη γίνεται – μέρα με τη μέρα – καθημερινή συνήθεια»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η πρόληψη σώζει ζωές, όπως ήδη έχει γίνει εμφανές από τα εκατομμύρια πολιτών που έχουν κάνει χρήση των εξετάσεων του προγράμματος ‘Προλαμβάνω’ καθώς πολλοί εξ αυτών σώθηκαν επειδή διαγνώστηκαν έγκαιρα με κάποιο πρόβλημα υγείας. Με τα δύο νέα προγράμματα τόσο για την παχυσαρκία ενηλίκων όσο και για τη νεφρική δυσλειτουργία, στοχεύουμε στην έγκαιρη πρόληψη σημαντικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Είμαι βέβαιος ότι οι συμπολίτες μας θα αγκαλιάσουν και αυτά τα δύο νέα προγράμματα, που εντελώς δωρεάν θωρακίζουν την υγεία μας, προσφέροντας ένα καλύτερο μέλλον».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η τεχνολογία στην Υγεία αποτελεί για την Κυβέρνηση στρατηγική προτεραιότητα. Με τα νέα προγράμματα πρόληψης, προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες. Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, είμαστε πάντα εκεί, με ψηφιακές λύσεις για όλες και για όλους, χτίζοντας ένα σύστημα υγείας πιο προσβάσιμο, πιο ισχυρό και πιο αποτελεσματικό».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Με την ένταξη αυτών των δύο νέων δωρεάν προγραμμάτων, παρέχουμε τα καινοτόμα φάρμακα αλλά και την ολιστική φροντίδα των ατόμων με νοσογόνο παχυσαρκία. Παράλληλα, εντοπίζουμε έγκαιρα τα σημάδια που επηρεάζουν τη λειτουργία των νεφρών σε ασθενείς ήδη διαγνωσμένους με χρόνιο νόσημα όπως π.χ. διαβήτη, υπέρταση κ.ά. Η πρόληψη γίνεται – μέρα με τη μέρα – καθημερινή συνήθεια για όλους τους συνανθρώπους μας, μέσα από δωρεάν εξετάσεις, ιατρική φροντίδα και συστηματική ενημέρωση. Εύκολα, γρήγορα και δωρεάν μπορούμε επιτέλους να φροντίσουμε τον εαυτό μας».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Η παροχή δωρεάν καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία καθώς και τα δύο νέα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου, έρχονται να προστεθούν στις ευρύτερες ανάλογες παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται από την Κυβέρνηση με στόχο την έγκαιρη διάγνωση που έχει σώσει και μπορεί να σώσει ακόμα περισσότερες ζωές. Έρχονται να προστεθούν στο αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και του Ε.Σ.Υ., αλλά και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας. Παράλληλα, και τα συγκεκριμένα προγράμματα, αποτελούν μια ακόμα έμπρακτη απάντηση για το που κατευθύνονται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποιοι και πόσοι ωφελούνται από τους πόρους που εξασφαλίσαμε και απορροφούμε στο μέγιστο βαθμό προς όφελος της κοινωνίας».

Υγεία
ΠΟΥ: Στροφή στην παραδοσιακή ιατρική με έρευνα για την αποτελεσματικότητα
Διεθνές συνέδριο 10.12.25

ΠΟΥ: Στροφή στην παραδοσιακή ιατρική με έρευνα για την αποτελεσματικότητα

Λύσεις υγείας και ευεξίας από παραδοσιακά συστήματα ιατρικής με εξατομικευμένες θεραπείες δίνει η παραδοσιακή ιατρική – Έρευνα και ποιοτικές προδιαγραφές προτείνει ο ΠΟΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει «έρευνα» για πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά της COVID
Υγεία 10.12.25

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει «έρευνα» για πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά της COVID

Η έρευνα επιβεβαιώνεται τη στιγμή που όλο και περισσότεροι καταγγέλλουν τις αλλαγές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ - Ο αρμόδιος υπουργός, είχε διασπείρει στο παρελθόν fake news για τα εμβόλια

Σύνταξη
Ο σιωπηλός» γενετικός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν
Σύσταση για εξετάσεις 09.12.25

Ο σιωπηλός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη μελέτη ερευνητών της Κλινικής Mayo με Ελληνα επικεφαλής δείχνει ότι σχεδόν το 90% των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παραμένουν αδιάγνωστοι –  η γενετική ανάλυση για τη διαταραχή πρέπει να μετατραπεί σε ρουτίνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο
Εξαντλημένο προσωπικό 07.12.25

Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα σφάλματα που προκαλούν σωματικές ή ψυχολογικές βλάβες σε ασθενείς - Οι δικαστικές αποφάσεις για τα ιατρικά λάθη και οι αποζημιώσεις για τους παθόντες

Μιχάλης Γελασάκης
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Παιδική θνησιμότητα: Τρίτη αιτία η ανεπαρκής ανάπτυξη – Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους
Έρευνα 03.12.25

Τρίτη αιτία παιδικής θνησιμότητας η ανεπαρκής ανάπτυξη - Ένα εκατ. παιδιά ετησίως δεν κλείνουν τα 5 χρόνια

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την παιδική θνησιμότητα - 880.000 θάνατοι το 2023 - Αφρική και Νότια Ασία οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σύνταξη
Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
Βιωσιμότητα 03.12.25

Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης

Ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ο επικείμενος νόμος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)
Τένις 10.12.25

Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το «Buongiorno» του MEGA, με την εκπομπή να παρουσιάζει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νέα του σύντροφο.

Σύνταξη
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
Κινητοποίηση 10.12.25

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Σύνταξη
Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
ΥΠΕΝ 10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 49χρονος DJ για κατοχή και διακίνηση πλήθους διαφορετικών μορφών ναρκωτικών
Νέος Κόσμος 10.12.25

Από κοκαΐνη, μέχρι LSD και μανιτάρια είχε σπίτι του 49χρονος DJ - Μοίραζε και φυλλάδια με οδηγίες... χρήσης

O 49χρονος είχε σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA, LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια και άλλα - «Άσε το μιξάρισμα στον DJ», έγραφε, σε φυλλάδιο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με αιχμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών για τις οποίες τόνισε ότι είναι οι πιο εκτεταμένες από το 1996 - Αναφερόμενος στις πολιτικές διεργασίες, σημείωσε ότι βασικό είναι «να βγει ο ίδιος ο λαός στο προσκήνιο»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος
ΥΠΕΝ 10.12.25

Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσει τις νέες ενεργειακές υποδομές στη χώρα μας

Σύνταξη
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
Ζωντανό πτώμα 10.12.25

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας
Η μεγάλη έξωση 10.12.25

Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας

Σε εφαρμογή τέθηκε την Τετάρτη η απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας διαβεβαιώνει ότι θα επαγρυπνεί για απρόβλεπτες παρενέργειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
