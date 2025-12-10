newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Στέγαση: Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Δεκεμβρίου 2025

Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το ζήτημα που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση

Αθανασία Ακρίβου
Η πίεση στην αγορά κατοικίας και η συζήτηση που αναμένεται στη Βουλή για τον προϋπολογισμό έχουν φέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της στέγης. Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση.

Η στέγαση είναι ένα ζήτημα με βαθύτερες αιτίες και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά

Έτσι, στο τραπέζι βρίσκεται πλέον η ιδέα ενός πολυεπίπεδου μείγματος μέτρων, το οποίο θα δοκιμαστεί στην πράξη τα επόμενα δύο χρόνια, με βασικό στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Οι σχετικές ανακοινώσεις των νέων μέτρων αναμένονται από τον ίδιο τον πρωθυπουργό κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού.

Στέγαση: Οι αιτίες της κρίσης

Το σκεπτικό της κυβέρνησης είναι ότι η στεγαστική κρίση έχει βαθύτερες αιτίες και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά. Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, περιορισμένη παραγωγή νέων κατοικιών και μεγάλο αριθμό παλαιών ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση δεν ξεκινά από το μηδέν.

Ήδη εφαρμόζονται εργαλεία όπως το πρόγραμμα της Κοινωνικής Αντιπαροχής, το Σπίτι μου, φοροαπαλλαγές για ιδιοκτήτες που μετατρέπουν τα ακίνητά τους από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, επιστροφή ενοικίου και μια σειρά προγραμμάτων που βοηθούν στην ανακαίνιση ακινήτων.

Η συνολική εικόνα της αγοράς

Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αυτά τα εργαλεία, όσο σημαντικά και αν είναι, δεν αρκούν για να αλλάξουν τη συνολική εικόνα της αγοράς. Για αυτό τον λόγο εξετάζεται ένα νέο πλαίσιο παρεμβάσεων που θα συνδυάζει κίνητρα, νέα μοντέλα εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα ενώ στο τραπέζι το τελευταίο διάστημα βρέθηκαν ξανά και μια σειρά αντικινήτρων.

Στο πεδίο των κινήτρων, κεντρικό ρόλο θα έχει ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και κλειστών κατοικιών, το οποίο θα χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και θα προβλέπει επιχορηγήσεις που θα φτάνουν έως και το 90%. Η προσδοκία της κυβέρνησης είναι ότι το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε επανένταξη χιλιάδων διαμερισμάτων, δημιουργώντας ένα λειτουργικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση.

Τα ευρωπαϊκά μοντέλα και οι κατασκευαστές

Το πιο φιλόδοξο όμως στοιχείο του σχεδιασμού είναι η μελέτη ευρωπαϊκών μοντέλων που εμπλέκουν τους κατασκευαστές. Σε χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Ιταλία, εφαρμόζεται το λεγόμενο inclusionary housing: ένα πλαίσιο στο οποίο οι κατασκευαστές, σε αντάλλαγμα για φορολογικά κίνητρα ή ταχύτερη αδειοδότηση, παραχωρούν ποσοστό των νέων κατοικιών τους σε προσιτές τιμές.

Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει αν μια προσαρμοσμένη εκδοχή αυτού του μοντέλου μπορεί να λειτουργήσει και στη χώρα μας, αυξάνοντας την παραγωγή προσιτής κατοικίας.

Τα αντικίνητρα

Στο αντίθετο άκρο, βρίσκεται η συζήτηση για αντικίνητρα. Από το συρτάρι έχουν ξαναβγεί τα σενάρια για την επιβολή ενός τέλους για ακίνητα που μένουν κλειστά, μέτρο που ήδη εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Η λογική αυτής της προσέγγισης δεν είναι τιμωρητική, αλλά στοχεύει να αποθαρρύνει τη μακροχρόνια ακινησία σε μια περίοδο που η στεγαστική ζήτηση πιέζει συνολικά το σύστημα.

Πάντως από το 2026,ενεργοποιείται η ρύθμιση που προβλέπει διπλάσιο ΕΝΦΙΑ σε τράπεζες και servicers για τα κλειστά ακίνητα που έχουν υπό την κατοχή τους.

Τα νέα ραβασάκια του διπλού ΕΝΦΙΑ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται να στείλει τα νέα ραβασάκια του διπλού ΕΝΦΙΑ έως τα τέλη Φεβρουαρίου σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων για κατοικίες ή διαμερίσματα που παραμένουν κλειστά. Ο διπλάσιος ΕΝΦΙΑ θα αφορά, σύμφωνα με την καταγραφή που έχει γίνει, περίπου 8.500 ακίνητα τραπεζών και 11.000 ακίνητα servicers. Η διάταξη αναμένεται να ενεργοποιηθεί ι στις αρχές του 2026 και να παραμείνει σε ισχύ έως το 2028, ενώ τα έσοδα από τον διπλό φόρο θα κατευθυνθούν σε δράσεις στήριξης της στεγαστικής πολιτικής.

Η τελική μορφή του πλαισίου για το στεγαστικό ζήτημα θα αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες , με αφετηρία τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Αυτό που φαίνεται ήδη ξεκάθαρο είναι ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται να δοκιμάσει μια πιο σύνθετη στρατηγική.

Η αποτελεσματικότητα του νέου «μείγματος μέτρων» θα κριθεί στην πράξη: στο κατά πόσο τα κίνητρα θα κινητοποιήσουν ιδιοκτήτες και κατασκευαστές και στο κατά πόσο τα αντικίνητρα θα περιορίσουν την αδράνεια που στερεί από την αγορά χιλιάδες κατοικίες.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γεώργιος Μαζιάς
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
O χάρτης των νέων μισθών από το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

O χάρτης των νέων μισθών από το 2026

Τι προβλέπεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα από το υπουργείο Οικονομικών - Στα 1.500 ευρώ το 2027 ο μέσος μισθός (ονομαστικός) - Στα 950 ευρώ το 2027 ο κατώτατος μισθός

Σύνταξη
2025 10.12.25

«Σκαρφαλώνοντας» τη λίστα με την «οικονομία της χρονιάς» - Η πρωταθλήτρια, οι χαμένοι και η θέση της Ελλάδας

Για πέμπτη συνεχή χρονιά το περιοδικό «The Economist» αναζήτησε την «οικονομία της χρονιάς» με τον ευρωπαϊκό νότο να συνεχίζει να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη, αντιστρέφοντας την εικόνα της κρίσης της δεκαετίας του 2010.

Agrotica: Η ΔΕΘ μεταφέρει την κλαδική έκθεση – Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό
Agro-in 09.12.25
Agro-in 09.12.25

Η ΔΕΘ μεταφέρει τον Μάρτιο την Agrotica - Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό

H διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» μετατίθεται χρονικά για να διασφαλιστεί το κύρος της. Η κορυφαία κλαδική έκθεση βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πρόσκληση σε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας, απηύθυνε ο κ. Χατζηδάκης, θριαμβολογώντας (ξανά) για τις ενεργειακές συμφωνίες και αναφέροντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιείται σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετ
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Με τρακτέρ και καΐκια στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ
Φωτογραφίες - Βίντεο 10.12.25 Upd: 10:19

Με τρακτέρ και καΐκια στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται έκαναν απόβαση στο αστυνομοκρατούμενο λιμάνι του Βόλου αποκλείοντάς το από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να το αποκλείουν από τη θάλασσα

Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις
Agro-in 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

