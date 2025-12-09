Ρωσία: Συνετρίβη στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος κοντά στη Μόσχα με επταμελές πλήρωμα
Το αεροσκάφος συνετρίβη στο Ιβάνοβο στη Ρωσία
Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο βορειοανατολικά της Μόσχας με επτά μέλη πληρώματος, μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Vesti.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής.
‼ Russian military transport aircraft crashes in Ivanovo Oblasthttps://t.co/mWyLz1ewhS
— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) December 9, 2025
AN-22 Plane Crash: Russia’s military aircraft crashes in Ivanovo, report sayshttps://t.co/349iXfSXDC
— Economic Times (@EconomicTimes) December 9, 2025
