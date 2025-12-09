Ετό’ο: Από αστέρι της μπάλας σε «πατερούλη» του καμερουνέζικου ποδοσφαίρου

Δεν είναι σπάνιο τα μεγάλα ονόματα του αθλητισμού να γίνονται πολιτικοί ή διοικητικοί ηγέτες στον χώρο τους, αλλά η περίπτωση του Σάμουελ Ετό’ο ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Ο πρώην κορυφαίος επιθετικός της Ίντερ και της Μπαρτσελόνα, θριαμβευτής σε δύο triple crown και με χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο Σίδνεϊ το 2000, επανεξελέγη πρόεδρος της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου του Καμερούν με ποσοστά που θυμίζουν «ολιγαρχία». Όμως, η επιστροφή του στην πατρίδα δεν ήρθε χωρίς αναταράξεις και αντιπαραθέσεις.

Από ήρωας εθνικός για τις επιτυχίες του με τους «Αδάμαστους Λιοντάρια», ο Ετό’ο μετατράπηκε σε στόχο σφοδρής κριτικής από αντιπολιτευόμενους και μέλη της κυβέρνησης. Κεντρικός αντίπαλος στο νέο του ρόλο φαίνεται να είναι ο υπουργός Αθλητισμού, Μουέλε Κόμπι, με τον οποίο έχει ανοίξει μια «πόλεμο» εξουσίας, η οποία έχει επηρεάσει ακόμη και τη σύνθεση της εθνικής ομάδας. Πρόσφατα, θύμα αυτής της διαμάχης υπήρξε ο Βέλγος προπονητής Μαρκ Μπρις, που είχε προσληφθεί από το Υπουργείο, αλλά απομακρύνθηκε με την υποστήριξη της Πρώτης Κυρίας, Σαντάλ Μπιά, δείχνοντας την ισχύ που έχει πλέον ο Ετό’ο εντός του Καμερούν.

Η κατάσταση μοιάζει με μια σύγχρονη εκδοχή της ρήσης «κανείς δεν είναι προφήτης στην πατρίδα του». Παρά τα διεθνή του κατορθώματα, ο Ετό’ο αναγκάζεται να αντιμετωπίζει δυσπιστία, φήμες για διαφθορά και συνεχιζόμενες πολιτικές συγκρούσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης στην ομοσπονδία φαίνεται να οργανώνεται γύρω από την προσωπικότητά του, αμφισβητώντας την ηγεσία του και τις αποφάσεις του. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται αποφασισμένος να εδραιώσει τον έλεγχο του, εκμεταλλευόμενος το πολιτικό βάρος που του προσφέρει η υποστήριξη της Πρώτης Κυρίας, η οποία παίζει ενεργό ρόλο στις διαδικασίες της ομοσπονδίας.

Ο ρόλος του Ετό’ο δείχνει ότι η μετάβαση από παίκτης σε διοικητικό ηγέτη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Οι αποφάσεις του επηρεάζουν όχι μόνο το αγωνιστικό μέρος, αλλά και την πολιτική σκηνή του αθλητισμού στη χώρα. Η περίπτωση της απομάκρυνσης του Μπρις δείχνει την ένταση και τον χαρακτήρα των εσωτερικών συγκρούσεων, όπου η ισχύς και η στήριξη από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα μπορεί να καθορίσει το μέλλον της εθνικής ομάδας.

Ενώ η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να τον θυμάται για τα αθλητικά του κατορθώματα, ο Σάμουελ Ετό’ο έχει πλέον μετατραπεί σε μια μορφή «Δον Κορλεόνε» του καμερουνέζικου ποδοσφαίρου, όπου η επιρροή και η στρατηγική υπερισχύουν των αθλητικών δεξιοτήτων. Η συνέχεια της θητείας του αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει όχι μόνο την τύχη της ομοσπονδίας, αλλά και τη δυναμική της αθλητικής πολιτικής στο Καμερούν τα επόμενα χρόνια.