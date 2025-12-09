«Έχει δίκιο ο κ. εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και δεν το λέω συχνά. Η κυβέρνηση πράγματι εκβιάζεται», είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, απαντώντας στα περί εκβιασμού της κυβέρνησης από τους αγρότες που ακούστηκε σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής από τα έδρανα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

«Άλλος είναι ο εκβιαζόμενος» λέει ο Παύλος Γερουλάνος

Και συνέχισε: «Πλην όμως δεν εκβιάζεται από αγρότες. Θέλετε να σας πω από ποιους εκβιάζεται; Ιδού τα ονόματα: Φραπές – Αγροτοσυνδικαλιστής της ΝΔ, Χασάπης – υπ. Βουλευτής της ΝΔ και σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μελάς – πρ. Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, υπ. ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μπαμπασίδης – πρ. Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, πρ. υπ. Βουλευτής, πρ. μέλος Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Ζερβός – πρ. Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, πρ. μέλος Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Στρατάκος – πρ. Γ.Γ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα ονόματα της δικογραφίας. Συν δύο υπουργοί σας για τους οποίους καταστρατηγήσατε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, μόνο και μόνο για να τους διασώσετε. Από αυτούς εκβιάζεστε».

«Βαρύτατες οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

Λίγο νωρίτερα, ο βουλευτής Α´ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος εισηγούμενος εκ μέρους της πλειοψηφίας το νομοσχέδιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, τις σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές, αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις λέγοντας πως στα μπλόκα έχουν επικρατήσει οι «ακραίοι» οι οποίοι «εκβιάζουν» την κυβέρνηση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη υπογράμμισε τις βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναφορικά με όσα συμβαίνουν στην πρωτογενή παραγωγή: «Προφανώς και εμείς καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας. Καμία δικαιολογία στην βία σε μια δημοκρατία (…). Αλλά για μια κυβέρνηση που προτίμησε να στείλει τους αγρότες σε διαχρονική πτώχευση, αντί να κυνηγήσει τα στελέχη της επειδή φοβόταν μην την εκθέσουν, μη μιλάτε για εκβιασμούς. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκοινί (…)».

Για το νομοσχέδιο

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο είπε: «Νομίζαμε ότι με τον κ. Χατζηδάκη τα είχαμε δει όλα. Όλα τα παραδείγματα κακής νομοθέτησης: Ερανιστικά νομοσχέδια. Νομοσχέδια που έλεγαν ένα πράγμα και έκαναν κάτι άλλο. Νομοσχέδια νύχτας. Διαβούλευση της ξεπέτας. Συρραφή άρθρων χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Τροπολογίες τελευταίας στιγμής για θέματα μεγάλης σημασίας. Τσουβάλιασμα άρθρων (…). Άρθρα που θα μπορούσαν από μόνα τους να είναι Νομοσχέδια. Ό,τι να’ναι. Με τον κ. Χατζηδάκη νομίζαμε ότι η παράδοση κακής νομοθέτησης της ΝΔ είχε βρει τον πρωταθλητή της. Και όμως όχι. Ο κ. Χατζηδάκης αποδεικνύεται βάρκα κακής νομοθέτησης μπροστά στο υπερωκεάνιο Πιερρακάκη. Σε ένα νομοσχέδιο ο τελευταίος κατάφερε να τα κάνει όλα μαζί!».

Και συνέχισε ο Παύλος Γερουλάνος: «Με ένα νομοσχέδιο αποδεικνύει ο κ. Πιερρακάκης πόσο νεοδημοκράτης έχει γίνει, αντί να θυμάται όσα έμαθε στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ: ότι υπάρχει λόγος, που έχουμε διαβούλευση σε μια Δημοκρατία. Ότι υπάρχει λόγος, που έχουμε διάλογο. Υπάρχει λόγος, που έχουμε Κοινοβούλιο. Και υπάρχει λόγος, που υπάρχει αντιπολίτευση. Και ο λόγος δεν είναι μόνο για να ελέγχεται μία κυβέρνηση. Ο λόγος είναι και για να γίνεται καλύτερη μία κυβέρνηση».