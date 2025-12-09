Δήμος συμβάλλει στην εύρεση εργασίας των πολιτών
Δημιουργία Υπηρεσίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στο Δήμο Διονύσου.
- Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών - Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα
- Ουρακοτάγκος του Ταπανούλι: Φόβοι για τον σπανιότερο πίθηκο του κόσμου μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα
- ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
- «Τα πρόβατά μου γιατρεύτηκαν αλλά τα θανατώνουν» - Λόγια απόγνωσης από τον κτηνοτρόφο που υπέστη εγκεφαλικό
Ο Δήμος Διονύσου προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «βρίσκεται η νέα Υπηρεσία Διασύνδεσης Πολιτών και Επιχειρήσεων, η οποία λειτουργεί καθημερινά, παρέχοντας άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί ως θεσμική γέφυρα ενημέρωσης και όχι ως ενδιάμεσος φορέας πρόσληψης, υπογραμμίζοντας τον υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο του Δήμου».
Διαθέσιμες θέσεις εργασίας
Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «η νέα ιστοσελίδα του Δήμου θα ενσωματώνει ειδικά microsite για τις τοπικές επιχειρήσεις και τον τομέα της απασχόλησης. Σε αυτά θα φιλοξενείται κεντρικός πίνακας ανακοινώσεων διαθέσιμων θέσεων εργασίας, όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποστέλλουν τις αγγελίες τους, προσφέροντας στους δημότες μια αξιόπιστη και επίσημη πηγή ενημέρωσης για την τοπική αγορά εργασίας.
Εν κατακλείδι, η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου αποτυπώνεται και στη σημαντική αναβάθμιση των καναλιών επικοινωνίας με τους δημότες. Ήδη έχουν απαντηθεί περισσότερα από 4.000 μηνύματα μέσω email, Messenger, WhatsApp και Viber, με ποσοστό ανταπόκρισης που αγγίζει το 99%. Σε αυτά προστίθεται και ο ειδικός αριθμός αποστολής μηνυμάτων ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά με το τηλεφωνικό κέντρο, εξασφαλίζοντας άμεση και διαρκή πρόσβαση των δημοτών στην ενημέρωση».
*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Διονύσου
- Ζωγράφου: Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
- «Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
- Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
- Ζάκυνθος: Την Τετάρτη η κηδεία του Λίο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ
- ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της
- Τι είπε ο Χάρπερ για Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που με θέλουν ομάδες υψηλού επιπέδου, αλλά πιστεύω στη Χάποελ»
- Ουρακοτάγκος του Ταπανούλι: Φόβοι για τον σπανιότερο πίθηκο του κόσμου μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα
- Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις