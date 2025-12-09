Δήμος συμβάλλει στην εύρεση εργασίας των πολιτών

Ο Δήμος Διονύσου προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «βρίσκεται η νέα Υπηρεσία Διασύνδεσης Πολιτών και Επιχειρήσεων, η οποία λειτουργεί καθημερινά, παρέχοντας άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί ως θεσμική γέφυρα ενημέρωσης και όχι ως ενδιάμεσος φορέας πρόσληψης, υπογραμμίζοντας τον υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο του Δήμου».

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «η νέα ιστοσελίδα του Δήμου θα ενσωματώνει ειδικά microsite για τις τοπικές επιχειρήσεις και τον τομέα της απασχόλησης. Σε αυτά θα φιλοξενείται κεντρικός πίνακας ανακοινώσεων διαθέσιμων θέσεων εργασίας, όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποστέλλουν τις αγγελίες τους, προσφέροντας στους δημότες μια αξιόπιστη και επίσημη πηγή ενημέρωσης για την τοπική αγορά εργασίας.

Εν κατακλείδι, η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου αποτυπώνεται και στη σημαντική αναβάθμιση των καναλιών επικοινωνίας με τους δημότες. Ήδη έχουν απαντηθεί περισσότερα από 4.000 μηνύματα μέσω email, Messenger, WhatsApp και Viber, με ποσοστό ανταπόκρισης που αγγίζει το 99%. Σε αυτά προστίθεται και ο ειδικός αριθμός αποστολής μηνυμάτων ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά με το τηλεφωνικό κέντρο, εξασφαλίζοντας άμεση και διαρκή πρόσβαση των δημοτών στην ενημέρωση».

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Διονύσου