Δεν υπάρχει ωραιότερο θέαμα από το να βλέπεις δύο σκύλους να παίζουν.

Ωστόσο, όσοι έχουμε σκύλο δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε, όταν παίζει με ένα φιλαράκι του. Καθώς, το παιχνίδι, μπορεί να καταλήξει σε καβγά, για διάφορους λόγους. Όπως δεν αφήνουμε ποτέ τον σκύλο μας να έρθει σε επαφή με έναν άγνωστο σκύλο γιατί δεν γνωρίζουμε τη συμπεριφορά του.

«Όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων γνωρίζουμε πως η κοινωνικοποίηση και η εκτόνωση του σκύλου μας είναι η βασικότερη ανάγκη του.

Πρέπει από μικρή ηλικία να έχουμε μάθει στον σκύλο μας πώς να συμπεριφέρεται στους άλλους σκύλους.

Στο μυαλό μας έχουμε ότι θα πάμε σε ένα πάρκο και ο σκύλος μας θα παίξει με όλα τα σκυλάκια, θα γνωριστεί, θα εκτονωθεί και θα επιστρέψει σπίτι κουρασμένος. Όμως, τα πράγματα, δεν είναι έτσι», δηλώνει ο εκπαιδευτής σκύλων, Πάνος Κυριακόπουλος.

Το παιχνίδι συχνά, καταλήγει σε καβγά, με έντονη επιθετικότητα

Δεν πρέπει να αφήνουμε τον σκύλο μας, τονίζει ο εκπαιδευτής, να έρχεται σε επαφή με άγνωστους σκύλους, που δεν γνωρίζουμε τη συμπεριφορά τους.

«Μπορείτε να διακρίνετε αν ο σκύλος σας παίζει ή τσακώνεται με άλλον σκύλο;», θέτει το ερώτημα ο κ. Κυριακόπουλος.

Μπορούν δύο σκύλοι που παίζουν… να γίνουν μαλλιά κουβάρια;

Το παιχνίδι συχνά, λέει ο ειδικός, καταλήγει σε καβγά, με έντονη επιθετικότητα. Τότε αλλάζει η «γλώσσα του σώματος» του αγαπημένου μας φίλου.

Μπορεί ο σκύλος σας να είναι άριστα κοινωνικοποιημένος. Αλλά ο δεύτερος σκύλος, που έχουν έρθει σε επαφή, να τον «πιέζει» με έντονο ενθουσιασμό, κυνηγώντας τον και δημιουργώντας του στρες σε υψηλό βαθμό.

Μια ακόμα αιτία που το παιχνίδι δύο σκύλων, μπορεί να καταλήξει σε τσακωμό, είναι και τα ερεθίσματα που υπάρχουν γύρω τους. Για παράδειγμα, τα έντονα γαυγίσματα άλλων σκύλων σε κοντινή απόσταση, ένας δυνατός, ξαφνικός κρότος, ή απλά, και το πέρασμα μιας γάτας.

«Με όλα όσα προαναφέρθηκαν, συμπεραίνουμε πως για να αφήσουμε τον σκύλο μας να παίξει με άλλον σκύλο, θα πρέπει να έχουν έρθει ξανά σε επαφή με οδηγούς και να νιώθουν και οι δύο οικειότητα. Όταν δούμε ότι ανεβαίνει η ένταση, έστω και από τον έναν, εκεί οφείλουμε να επέμβουμε και να διακόψουμε το παιχνίδι», αναφέρει ο κ. Κυριακόπουλος.

Τα σήματα που δείχνουν ότι ο σκύλος ενοχλείται

Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου με τη βοήθεια του εκπαιδευτή του, σύμφωνα με τον κ. Κυριακόπουλο, θα πρέπει να γνωρίζει ορισμένα σήματα, που δείχνουν ότι ο σκύλος ενοχλείται.

Μερικά από αυτά είναι το έντονο γρύλισμα, το πάγωμα της ουράς, οι σηκωμένες τρίχες στη ράχη.

Επίσης, αναφέρει ο εκπαιδευτής, ότι τα κουτάβια έχουν περισσότερη ενέργεια και βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο ηλικίας για την κοινωνικοποίηση τους. Έχει, λοιπόν, μεγάλη σημασία με τον σκύλο που θα συναναστραφούν, για να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις.



Τέλος, ο κ. Κυριακόπουλος επισημαίνει: «Συμβουλευτείτε τον εκπαιδευτή σας πώς να διαχειρίζεστε την ένταση δύο σκύλων και τους τρόπους αντιμετώπισης ενός σκυλοκαβγά. Και μια συμβουλή από μένα: μακριά από δημόσια πάρκα σκύλων, που δεν υπάρχει σωστή επίβλεψη και κανένας απολύτως έλεγχος!».

⃰ Ο κύριος Πάνος Κυριακόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Functional dog Training Academy του Γιώργου Κυριακού.

Και, όπως λέει: «Από την παιδική μου ηλικία λάτρευα τα ζώα, ιδιαίτερα τους σκύλους. Μεγαλώνοντας, θέλησα να αποκτήσω γνώσεις για τον τρόπο σκέψης τους και τη συμπεριφορά τους.

Καθημερινά έρχομαι σε επαφή με πολλούς σκύλους και τους κηδεμόνες τους, και τους βοηθώ να έχουν μια τέλεια καθημερινή συμβίωση. Χωρίς προβλήματα και ανεπιθύμητες συμπεριφορές».