Η βιομηχανία της μόδας γυρίζει την πλάτη στην αληθινή γούνα

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, η αντίστοιχη διοργάνωση στη Νέα Υόρκη θα απαγορεύσει τα ρούχα με αληθινή γούνα, καθώς οι καταναλωτές γυρίζουν την πλάτη σε προϊόντα που συνδέονται με την κακοποίηση ζώων.

Οι γούνες έχουν απαγορευτεί στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου από το 2023. Τώρα είναι πλέον σειρά της Νέας Υόρκης, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας Αμερικής (CFDA).

Νωρίτερα φέτος, ο εκδοτικός όμιλος Condé Nast, ο οποίος εκδίδει τα περιοδικά μόδας Vogue, Vanity Fair και Glamour, απαγόρευσε τις γούνες όχι μόνο στο περιεχόμενο των εκδόσεών του αλλά και στις διαφημίσεις του

Παρόμοιες πολιτικές υιοθετήθηκαν και από άλλα περιοδικά μόδας, όπως το ELLE και το InStyle.

Εκτός από τις πασαρέλες της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, οι γούνες θα πάψουν να εμφανίζονται και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις της CFDA, τις ιστοσελίδες της και τους λογαριασμούς τους στα social media.

«Ήδη υπάρχει ελάχιστη έως καθόλου γούνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκη, υιοθετώντας όμως αυτή τη θέση, το CFDA ελπίζει να εμπνεύσει τους αμερικανούς σχεδιαστές να σκεφτούν πιο βαθιά τον αντίκτυπο της βιομηχανίας της μόδας στα ζώα» δήλωσε ο Στίβεν Κολμπ, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του CFDA.

Το κενό που μένει μπορεί να καλυφθεί με συνθετικά υποκατάστατα, είπε. «Θέλουμε να τοποθετήσουμε την αμερικανική μόδα ως ηγέτιδα σε αυτά τα μέτωπα, προωθώντας παράλληλα την καινοτομία στα υλικά».

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από χρόνια συνεργασίας με τις οργανώσεις για την προστασία των ζώων Humane World for Animals και Collective Fashion Justice.