Μετά την Άννα Γουίντουρ: Vogue και Condé Nast εξορίζουν τη φυσική γούνα από τις σελίδες τους

Η Condé Nast, ο εκδοτικός κολοσσός πίσω από τίτλους όπως οι Vogue, The New Yorker, Vanity Fair και GQ, ανακοίνωσε ότι σταματά να παρουσιάζει φυσική γούνα σε οποιοδήποτε εκδοτικό ή διαφημιστικό περιεχόμενο.

Η απόφαση αυτή, που ενσωματώθηκε στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του ομίλου, είναι ιδιαίτερα σημαίνουσα για τη Vogue, η οποία εδώ και δεκαετίες θεωρείται κυρίαρχος τίτλος στην καθιέρωση τάσεων στη μόδα, και σηματοδοτεί την οριστική απομάκρυνση της από ένα διαχρονικά αμφιλεγόμενο ζήτημα της βιομηχανίας αλλά και τη στάση της Άννα Γουίντουρ, της γυναίκας που ήταν για δεκαετίες στο τιμόνι του επιδραστικού τίτλου.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Condé Nast είναι σαφείς: η φυσική γούνα δεν θα προβάλλεται στις εκδόσεις της, είτε στο χαρτί, είτε online, στις δημοσιεύσεις τους.

Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις για «παράγωγα ιθαγενών πρακτικών», αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο για παραδοσιακές χρήσεις της γούνας.

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη, πολυετή πτώση στη δημοτικότητα του υλικού. Κορυφαίοι οίκοι και λιανοπωλητές, όπως οι Gucci, Versace, Prada, Neiman Marcus, Μichael Kors και Canada Goose, έχουν ήδη ανακοινώσει τη σταδιακή κατάργηση της γούνας από τις συλλογές τους από το 2010 και μετά.

Άλλα περιοδικά μόδας, όπως το Elle, έχουν ήδη απαγορεύσει τη γούνα από όλες τις διεθνείς εκδόσεις τους τον Δεκέμβριο του 2021. Παράλληλα, η εκτροφή γούνας έχει απαγορευτεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Εκπρόσωπος της Condé Nast δήλωσε στο CNN ότι οι αξίες και οι οδηγίες μόδας της εταιρείας «αντανακλούν αυτή την εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια» αναφέρει το CNN International.

Παρά την πτωτική πορεία της, η γούνα βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο το 2024, λόγω της τάσης mob wives που έγινε viral στο TikTok.

Η εν λόγω αισθητική -εμπνευσμένh από το ομώνυμο ριάλιτι του VH1 (2011–2016), που παρακολουθούσε τις συζύγους και συντρόφους μαφιόζων στη Νέα Υόρκη- προωθούσε μεγάλες γούνες, animal prints και βαριά χρυσά κοσμήματα, και πυροδότησε ένα νέο ενδιαφέρον, κυρίως μεταξύ των νεότερων γενεών για τη φυσική γούνα.

Τότε, η Vogue είχε δημοσιεύσει αρκετά άρθρα που ανέλυαν την ηθική της τάσης, ακόμα κι αν η γούνα ήταν vintage ή συνθετική, με χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «Η Γούνα Επέστρεψε. Αυτό Είναι Πρόβλημα» και «Είναι Κοινωνικά Αποδεκτή η Χρήση Vintage Γούνας Τώρα;»

Ωστόσο, η ίδια η Condé Nast δεν είχε συμπεριλάβει καμία αναφορά στη γούνα στην ενότητα της βιωσιμότητας της ιστοσελίδας της μέχρι και πριν από 10 ημέρες, σύμφωνα με αρχεία του The Wayback Machine, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίσημη αλλαγή πολιτικής είναι πολύ πρόσφατη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Animal Activism Collective (@animalactivismcollective)

Η απόφαση της Condé Nast ήρθε μετά από μια εντατική εκστρατεία διάρκειας εννέα μηνών από τον συνασπισμό Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT), μια οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ακτιβιστές πραγματοποίησαν διαδηλώσεις έξω από τις κατοικίες των συντακτών της Vogue και διαμαρτυρίες σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε το περιοδικό σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη.

Πραγματοποίησαν επίσης δράσεις μέσα σε καταστήματα που συνδέονται με τον όμιλο, όπως η American Girl, μιας μάρκας κούκλας που ανήκει στη Mattel, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας συμμετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Condé Nast, Ρότζερ Λιντς.

Εκτιμάται ότι, παρά τις απαγορεύσεις εκτροφείων γούνας σε πολλές χώρες, εκατομμύρια ζώα θανατώνονται ετησίως για τις γούνες τους, κρατούμενα κυρίως σε «γυμνά κλουβιά εκτροφείων», σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Humane Society International.

Η νέα πολιτική έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη μακροχρόνια στάση της Άννα Γουίντουρ, της πρώην Σιδηράς Κυρίας της Vogue, Άννα Γουίντουρ, η οποία υπήρξε διάσημη λάτρης της γούνας και τακτικός στόχος των ακτιβιστών -το 2005 της είχαν ρίξει πίτα στο πρόσωπο.

anna wintour receiving a tofu pie in the face from anti-fur protesters outside the chanel show in paris (2005) pic.twitter.com/1GwtcY4kz4 — laqerfeld (@laqerfeld) July 14, 2018

Το 2019, σε συνέντευξή της στο CNN, η Γουίντουρ είχε αρνηθεί να καταδικάσει τη βιομηχανία σε συνέντευξή της στην Christiane Amanpour.

«Νομίζω ότι η ψεύτικη γούνα είναι προφανώς μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης από την αληθινή. Νομίζω ότι πολλοί συζητάνε την ιδέα της δημιουργικής ανακύκλωσης και το τι μπορείς να κάνεις με υφάσματα, γούνες, πράγματα που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί» είχε πει.

View this post on Instagram A post shared by CNN Style (@cnnstyle)

«Η δημιουργική ανακύκλωση είναι κάτι, για το οποίο ακούμε ξανά και ξανά. Οπότε, νομίζω ότι είναι στο χέρι των οίκων που δουλεύουν με γούνες να βεβαιώσουν ότι ακολουθούν τις καλύτερες πρακτικές, αυτές που τους καθιστούν ηθικούς, ως προς την συμπεριφορά τους, και από την πλευρά μας θα βεβαιωθούμε ότι κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα».

Η νέα, επίσημη πολιτική της Condé Nast, ωστόσο, απομακρύνεται πλέον ξεκάθαρα από αυτή τη στάση.