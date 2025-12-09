Εξιτήριο για τους δύο διασωθέντες από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Κρήτη

Ελπιδοφόρα είναι τα νέα για τους δύο διασωθέντες, Αιγύπτιους υπηκόους, του τραγικού ναυαγίου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Χρυσή της Ιεράπετρας κοντά στην Κρήτη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Patris, οι δύο μοναδικοί επιζώντες ηλικίας, 16 και 20 ετών, έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν και πρόκειται να μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας στη Μαλακάσα.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωμάτων συνεχίζεται, ενώ οι λιμενικές αρχές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να ξεβραστούν και άλλες σωροί. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις έρευνες να διεξάγονται με εντατικούς ρυθμούς.

Το τραγικό ταξίδι και οι συνθήκες του ναυαγίου

Το ταξίδι ξεκίνησε από το Τομπρούκ τη Δευτέρα, αλλά παρουσίασε προβλήματα ήδη από την Τρίτη, όταν μία από τις δύο μηχανές του φουσκωτού χαλάρωσε. Στη συνέχεια, η δεύτερη μηχανή αντιμετώπισε δυσλειτουργίες, ενώ οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχέραναν περαιτέρω την πορεία τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, 15 άτομα πήδηξαν στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι θα φέρουν τρόφιμα, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ στη βάρκα.

Οι επιζώντες περιέγραψαν στους λιμενικούς τις δραματικές στιγμές που βίωσαν, αναφέροντας ότι πολλοί εκ των μεταναστών, σε κατάσταση εξάντλησης και παραισθήσεων λόγω πείνας και κακουχιών, πήδηξαν στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι θα βρουν τροφή.

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο διασωθέντων, στη βάρκα επέβαιναν συνολικά 34 άτομα. Όπως περιέγραψαν, η βάρκα είχε δύο μηχανές που έπαθαν βλάβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ η κακοκαιρία τους παρέσυρε, αλλάζοντας συνεχώς την κατεύθυνσή τους.

Πέντε ημέρες μετά, το φορτηγό πλοίο που τους εντόπισε νότια της Κρήτης σήμανε την έναρξη της επιχείρησης διάσωσης από το λιμενικό σώμα. Αν και είχε κινητοποιηθεί και Super Puma για την επιχείρηση, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την άμεση προσέγγιση, με αποτέλεσμα οι δύο επιζώντες να διασωθούν τελικά από σκάφος του λιμενικού.

Όπως αναφέρει αρμόδια πηγή στο patris «πρόκειται για το ταξίδι προς την Ελευθερία που τελικώς οδήγησε στο θάνατο 17 νέους ανθρώπους στην πιο συγκλονιστική περίπτωση που έχουμε μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Και είναι άγνωστο πόσοι ακόμα έπεσαν στη θάλασσα και δεν έχουν εντοπιστεί».