Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 16:29
Γέμισε πορτοκάλια ο Κηφισός – Επεσαν από φορτηγό
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
Εξιτήριο για τους δύο διασωθέντες από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Κρήτη
Ελλάδα 09 Δεκεμβρίου 2025 | 16:10

Εξιτήριο για τους δύο διασωθέντες από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Κρήτη

Οι δύο μοναδικοί επιζώντες του ναυαγίου στην Κρήτη βγήκαν από το νοσοκομείο και θα μεταφερθούν σε δομή στη Μαλακάσα

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Ελπιδοφόρα είναι τα νέα για τους δύο διασωθέντες, Αιγύπτιους υπηκόους, του τραγικού ναυαγίου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Χρυσή της Ιεράπετρας κοντά στην Κρήτη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Patris, οι δύο μοναδικοί επιζώντες ηλικίας, 16 και 20 ετών, έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν και πρόκειται να μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας στη Μαλακάσα.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωμάτων συνεχίζεται, ενώ οι λιμενικές αρχές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να ξεβραστούν και άλλες σωροί. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις έρευνες να διεξάγονται με εντατικούς ρυθμούς.

Το τραγικό ταξίδι και οι συνθήκες του ναυαγίου

Το ταξίδι ξεκίνησε από το Τομπρούκ τη Δευτέρα, αλλά παρουσίασε προβλήματα ήδη από την Τρίτη, όταν μία από τις δύο μηχανές του φουσκωτού χαλάρωσε. Στη συνέχεια, η δεύτερη μηχανή αντιμετώπισε δυσλειτουργίες, ενώ οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχέραναν περαιτέρω την πορεία τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, 15 άτομα πήδηξαν στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι θα φέρουν τρόφιμα, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ στη βάρκα.

Οι επιζώντες περιέγραψαν στους λιμενικούς τις δραματικές στιγμές που βίωσαν, αναφέροντας ότι πολλοί εκ των μεταναστών, σε κατάσταση εξάντλησης και παραισθήσεων λόγω πείνας και κακουχιών, πήδηξαν στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι θα βρουν τροφή.

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο διασωθέντων, στη βάρκα επέβαιναν συνολικά 34 άτομα. Όπως περιέγραψαν, η βάρκα είχε δύο μηχανές που έπαθαν βλάβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ η κακοκαιρία τους παρέσυρε, αλλάζοντας συνεχώς την κατεύθυνσή τους.

Πέντε ημέρες μετά, το φορτηγό πλοίο που τους εντόπισε νότια της Κρήτης σήμανε την έναρξη της επιχείρησης διάσωσης από το λιμενικό σώμα. Αν και είχε κινητοποιηθεί και Super Puma για την επιχείρηση, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την άμεση προσέγγιση, με αποτέλεσμα οι δύο επιζώντες να διασωθούν τελικά από σκάφος του λιμενικού.

Όπως αναφέρει αρμόδια πηγή στο patris «πρόκειται για το ταξίδι προς την Ελευθερία που τελικώς οδήγησε στο θάνατο 17 νέους ανθρώπους στην πιο συγκλονιστική περίπτωση που έχουμε μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Και είναι άγνωστο πόσοι ακόμα έπεσαν στη θάλασσα και δεν έχουν εντοπιστεί».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator
Ελλάδα 09.12.25

Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator

Τα ερωτήματα για παρεμβάσεις και υποδείξεις στους δύο πραγματογνώμονες ώστε με πόρισμα «καθ’ υπαγόρευση» να απεμπλακούν κυβερνητικοί παράγοντες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση
Ελλάδα 09.12.25

Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση

Ένα σχέδιο δολοφονίας εκτιμούν ότι απέτρεψαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, ανακαλύπτοντας βαρύ οπλισμό σ’ ένα αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό
Ελλάδα 09.12.25

Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό

Σε 48χωρη απεργία από σήμερα έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με έναν 26χρονο εργάτη νεκρό

Σύνταξη
Γιάννης Λάλας: Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του
Συμβόλαια θανάτου 09.12.25

Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών - Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες στην Αράχοβα - Οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα εκτελεστών που είχαν συμμετάσχει σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Σύνταξη
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
Χολαργός 09.12.25

Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς
Ναρκοθετημένη διαπραγμάτευση 09.12.25

To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς

Η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, κατέληξαν σε συμφωνία για τον πρώτο πανευρωπαϊκό νόμο κατά της διαφθοράς. Όμως το τελικό κείμενο κρίνεται κατώτερο των περιστάσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)
Champions League 09.12.25

Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)

Για ακόμη μια φορά, ο «ερυθρόλευκος» κόσμος αψήφησε την τεράστια απόσταση και το πολικό ψύχος και είναι δίπλα στην ομάδα, με το «Ολυμπιακός» να ακούγεται και στην «Αστάνα Αρένα», στο κομβικό ματς κόντρα στην Καϊράτ.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα
Άθλιος μύθος 09.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που έχει κατηγορηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά και κατάχρηση κοκαίνης ανάμεσα σε άλλα, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο πόλεμος ξεκίνησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους
RSF 09.12.25

Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους

Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους δημοσιογράφους το 2025 από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση
Αυτοκίνητο 09.12.25

Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση

Η κινεζική φίρμα επιδεικνύει ιδιαίτερη τεχνολογική ευελιξία εισακούοντας τις απαιτήσεις του κοινού -και όχι μόνο με όρους τεχνολογίας- χτίζοντας συνεχώς τη δυναμική των προϊόντων της

Νατάσσα Κοντογιάννη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός
Champions League 09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Βουλευτές ΝΔ σε υπουργείο Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ: Προχωρήστε στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος Μ23
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Εσωκομματικά πυρά σε υπουργείο Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ για αποζημιώσεις αγροτών

Ανακοίνωση βουλευτών της ΝΔ στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Ζητούν να δοθούν οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές (Μέτρο 23) στους δικαιούχους.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
