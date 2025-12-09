Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη

Με μια σπάνια εξομολόγηση που αιφνιδίασε το κοινό της, η 23χρονη Έλα Στίλερ άνοιξε δημοσίως το πιο ευάλωτο κεφάλαιο της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι πάλευε για χρόνια με έντονο άγχος και κατάθλιψη χωρίς ποτέ να το μοιραστεί ανοιχτά.

Η κόρη του Μπεν Στίλερ και της Κριστίν Τέιλορ μίλησε στο podcast Casual Chaos και περιέγραψε μια παιδική ηλικία γεμάτη φόβο, αβεβαιότητα και μια μόνιμη αίσθηση ότι «κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή».

Όπως είπε, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, όταν ξεκίνησε θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή: «Η ζωή μου πήρε κυριολεκτικά άλλη πορεία. Μεγάλωνα μέσα σε μια θολούρα θλίψης και μοναξιάς, σχεδόν χωρίς να το συνειδητοποιώ. Θυμάμαι τον εαυτό μου να είναι συνεχώς σε εγρήγορση, φοβισμένος».

Η νεαρή ηθοποιός παραδέχτηκε πως το να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον δημοσιότητας έκανε την ψυχική της κατάσταση δυσκολότερη. «Το να πρέπει να διαχειρίζεσαι προσωπικά ζητήματα μπροστά σε κόσμο είναι σκληρό. Σίγουρα αυτό ενίσχυσε το άγχος μου», σημείωσε.

Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν κατηγορεί τους γονείς της — αντιθέτως, σήμερα νιώθει πως η οικογένεια βρίσκεται «στην καλύτερη φάση της».

«Πάλεψα με το άγχος και την κατάθλιψη σε όλη μου τη ζωή»

Οι δύσκολες συζητήσεις με τον Μπεν Στίλερ

Η εξομολόγηση της Έλα είναι το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια μεγαλύτερη οικογενειακή αναμέτρηση με την αλήθεια. Πριν από λίγους μήνες, εκείνη και ο αδερφός της, Κουίν, εμφανίστηκαν στο ντοκιμαντέρ Stiller & Meara: Nothing Is Lost, όπου μίλησαν για τα χρόνια που ένιωθαν ότι ο διάσημος πατέρας τους έλειπε συχνά λόγω δουλειάς.

Ο Κουίν είπε ότι, μεγαλώνοντας, συχνά αισθανόταν ότι ο ρόλος του «πατέρα» ερχόταν τελευταίος στη λίστα υποχρεώσεων του Στίλερ.

Η Έλα υπήρξε ακόμα πιο άμεση: «Δεν θυμάμαι να ήσουν εκεί όταν μεγάλωνα».

Ο ηθοποιός ομολόγησε ότι οι παρατηρήσεις των παιδιών του τον τάραξαν, καθώς πίστευε ότι προσπαθούσε να ισορροπήσει τα πάντα καλύτερα από τους δικούς του γονείς.

«Νόμιζα πως τα κατάφερνα. Αλλά άκουσα την πραγματικότητα μέσα από τα δικά τους μάτια», είχε δηλώσει τότε.

Σήμερα, ο Στίλερ αναγνωρίζει πως αυτό που ζητούσαν τα παιδιά του δεν ήταν εντυπωσιακές χειρονομίες αλλά παρουσία: «Τα παιδιά δεν κρατούν σκορ για την καριέρα σου. Θέλουν έναν γονιό συναισθηματικά διαθέσιμο».

Η οικογένεια σε νέα τροχιά

Οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας Στίλερ έκαναν στροφή μέσα στα χρόνια της πανδημίας. Ο χωρισμός του ζευγαριού το 2017 δεν εξελίχθηκε ποτέ σε διαζύγιο και η συνύπαρξη κατά το lockdown οδήγησε τελικά σε επανασύνδεση. Από τότε, εμφανίζονται συχνά μαζί σε εκδηλώσεις, με την Έλα να αποτελεί σταθερή συνοδό του πατέρα της σε φεστιβάλ, τελετές και πρεμιέρες.

Η νεαρή ηθοποιός έχει ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα στην οθόνη, με μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως Hubie Halloween και Night at the Museum: Secret of the Tomb, ενώ έχει εργαστεί και δίπλα στον πατέρα της στο Escape to Dannemora.

Η μητέρα της, Κριστίν Τέιλορ, έχει δηλώσει ότι ποτέ δεν προσπάθησε να αποτρέψει την κόρη της από το να ακολουθήσει τα καλλιτεχνικά χνάρια των γονιών της: «Γεννήθηκε με αποφασιστικότητα. Δεν υπήρχε τρόπος να την σταματήσεις».

Παράλληλα, η Έλα έχει συμβάλει και σε πιο… απροσδόκητες επιρροές στη ζωή του πατέρα της — όπως όταν τον μετέτρεψε σε «απόλυτο Swiftie» όσο την βοηθούσε να μάθει οδήγηση, βάζοντας Taylor Swift στο αυτοκίνητο για να την ηρεμεί.

«Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο»

Σήμερα, η Έλα Στίλερ δηλώνει ότι βρίσκεται σε μια από τις πιο υγιείς και σταθερές περιόδους της ζωής της — προσωπικά και οικογενειακά.

«Μετά από όσα περάσαμε, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο», είπε. «Ειδικά τον χρόνο που έχουμε μαζί και το ότι είμαστε όλοι καλά».