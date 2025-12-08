Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ και τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος, υιοθετώντας ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ενισχύσουν τους ομοϊδεάτες τους στην Ευρώπη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή, με το κείμενο που φέρει τον τίτλο «Πρώτα η Αμερική», θέτει ως στόχο την υποστήριξη ακροδεξιών, ευρωσκεπτικιστικών και αντιδραστικών πολιτικών ομάδων, τις οποίες αποκαλεί «πατριωτικές δυνάμεις».

«Απαράδεκτη απειλή»

Ο Αντόνιο Κόστα, σε ομιλία του σε συνέδριο στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ στο Παρίσι επέκρινε σαφώς τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου. Μεταξύ άλλων προτείνει οι ΗΠΑ να «καλλιεργήσουν την ανθεκτικότητα» για να «βοηθήσει την Ευρώπη να διορθώσει την τρέχουσα πορεία της».

European Union Council President Antonio Costa says Europe cannot accept any attempt by the United States to meddle in Europe’s politics, after Washington published a new security strategy sharply criticising the continent’s policies. pic.twitter.com/czf2rRmtuM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 8, 2025

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτήν την απειλή παρέμβασης στην πολιτική ζωή της Ευρώπης. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες στην επιλογή ποια κόμματα είναι καλά και ποια κακά», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα.

«Οι σύμμαχοι δεν παρεμβαίνουν στην πολιτική ζωή ή στις πολιτικές αποφάσεις των συμμάχων τους· σέβονται την κυριαρχία τους», πρόσθεσε επίσης.

Ο Αντόνιο Κόστα ήταν ο πρώτος από την ηγεσία της ΕΕ που καταδίκασε ξεκάθαρα τις επιθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιλογή του συνεδρίου στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ επίσης δεν είναι τυχαία. Ο Ντελόρ είχε καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση της ενιαίας αγοράς και θερμός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

«Πρέπει να απαντήσουμε»

«Τώρα είναι ξεκάθαρο», είπε ο Αντόνιο Κόστα. «Οι ομιλίες του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στο Μόναχο και τα πολυάριθμα tweets του προέδρου Τραμπ έχουν γίνει επίσημα δόγμα των ΗΠΑ. Και ως εκ τούτου, πρέπει να ενεργήσουμε αναλόγως», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζήτησε να ενισχυθεί η δέσμευση των κρατών-μέλων της ΕΕ στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης που κατανοεί ότι οι σχέσεις μεταξύ συμμάχων και οι συμμαχίες που σφυρηλατήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν αλλάξει.

Honoré d’ouvrir la conférence annuelle de @DelorsInstitute. Une occasion de faire le bilan de ma première année de mandat et de discuter des défis qui attendent l’UE: situation en Ukraine, compétitivité, élargissement, engagement avec le reste du monde. https://t.co/Vl9nBxm6gt — António Costa (@eucopresident) December 8, 2025



Επίσης, ζήτησε ζήτησε την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την αντιμετώπιση όλων των ανησυχιών των Ευρωπαίων πολιτών, όπως η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης. Προέτρεψε επίσης την ΕΕ να μην γίνει εσωστρεφής και να επωφεληθεί από την εμπορική ικανότητα που παρέχουν τα 27 κράτη-μέλη της για να σφυρηλατήσουν νέες συμμαχίες. Επισήμανε ότι η ΕΕ έχει ένα δυναμικό 450 εκατομμυρίων πολιτών. Και σημείωσε ότι μπορεί να στραφεί σε άλλες περιοχές, όπως κάνει υπογράφοντας νέες εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπως η Ινδονησία και το Μεξικό. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, θα το κάνει και με τις χώρες της Mercosur πριν από το τέλος του έτους. Αυτό το σύμφωνο θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο.

«Να αναλάβουμε την ευθύνη της άμυνάς μας»

Ο Αντόνιο Κόστα τόνισε επίσης την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας ανάληψης της ευθύνης για την ασφάλεια έναντι της Ρωσίας, την οποία επί του παρόντος έχει ανατεθεί στις ΗΠΑ. Επισήμανε ότι αυτή η εξάρτηση από την Ουάσιγκτον πρέπει να μειωθεί.

«Αυτό που συμβαίνει έχει επίσης συνέπειες για την ασφάλειά μας και την ορθή λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεών μας», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τόνισε επίσης ότι, εάν η Ρωσία συμμερίζεται τα δόγματα της στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ σχετικά με την Ευρώπη, όπως έχει αναγνωρίσει το Κρεμλίνο, αυτό θα πρέπει ήδη να αποτελεί ένδειξη.

«Αν θέλουμε να προστατευτούμε, όχι μόνο από τους αντιπάλους μας, αλλά και από τους συμμάχους που μας αψηφούν, πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρώπη», είπε, σημειώνοντας ότι η στρατηγική των ΗΠΑ εξακολουθεί να αναφέρεται στην Ευρώπη ως «σύμμαχο».

Allies must act as allies. We must respect each other’s sovereignty. Europeans do not share the same vision as the Americans on various issues. This is natural. What we cannot accept is the threat of interference in Europe’s democratic life. pic.twitter.com/ayzVM3Fkdv — António Costa (@eucopresident) December 8, 2025

Αν η Ευρώπη δεν ήταν ισχυρή, δεν θα υπήρχαν τόσες πολλές προσπάθειες υπονόμευσής της, υποστήριξε.

«Γνωρίζουμε ήδη ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμερίζονται το ίδιο όραμα για τη διεθνή τάξη. Στην Ευρώπη, παραμένουμε υπερασπιστές της πολυμέρειας, πιστεύουμε σε μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, πιστεύουμε στην επιστήμη, πιστεύουμε στην επιστημονική ελευθερία και δεν αγνοούμε τις παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιστεύουν πλέον στην πολυμέρεια, δεν πιστεύουν καν σε μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια απάτη», επισήμανε ο Κόστα. «Έχουμε διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Αυτή η στρατηγική συνεχίζει να θεωρεί την Ευρώπη σύμμαχο, αλλά αν είμαστε σύμμαχοι, πρέπει να ενεργούμε ως σύμμαχοι», τόνισε. Συνεπώς, είπε, οι ΗΠΑ πρέπει να σεβαστούν την ευρωπαϊκή πολιτική ζωή.

Αργή αντίδραση

Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη Νέα Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ την Παρασκευή, οι αντιδράσεις από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και από τους θεσμούς της ΕΕ ήταν χλιαρές, αν υπήρξαν.

Πολιτικές προσωπικότητες όπως οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, και της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, μαζί με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα, υπερασπίστηκαν την ΕΕ από τις επιθέσεις της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ή την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Επίσης, δεν έχουν σχολιάσει τα σχέδια Τραμπ οι Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ ή Φρίντριχ Μερτς.

Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του

Η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ευρώπη, λόγω της ποικιλομορφίας και του πολιτικού κλίματός της, αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή πολιτική ζωή. Και θεωρεί ότι αυτό είναι βασικός παράγοντας στο σύστημα εθνικής ασφάλειας.

Η δήλωση ότι η ΕΕ «αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης του πολιτισμού της» συνοδεύτηκε από μια έντονη εκστρατεία κατά της ΕΕ από ολιγάρχες της τεχνολογίας. Επικεφαλής αυτών ο Έλον Μασκ, που ζήτησε την «άμεση κατάργηση» της ΕΕ, μετά την επιβολή προστίμου 120 εκατ. από την Επιτροπή για έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη διαφήμιση στο X.

Τα μηνύματα του Έλον Μασκ επαινέθηκαν επίσης από ανταγωνιστές της ΕΕ, όπως η Ρωσία, και έρχονται μετά από μια σοβαρή προσπάθεια εκβιασμού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον απαίτησε από την ΕΕ να μειώσει τους ρυθμιστικούς κανόνες για την τεχνολογία και την προστασία δεδομένων. Σε αντάλλαγμα προτείνει την αναθεώρηση της δασμολογικής της πολιτικής.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την Ευρώπη στο όραμά της για την ελευθερία της έκφρασης», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα. «Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης χωρίς ελευθερία πληροφόρησης. Και η ελευθερία πληροφόρησης απαιτεί τον απόλυτο σεβασμό στον πλουραλισμό. Επομένως, δεν θα υπάρχει ελευθερία πληροφόρησης εάν κάποιος έχει το μονοπώλιο στο λογισμικό. Δεν θα υπάρχει ελευθερία έκφρασης εάν η ελευθερία πληροφόρησης των πολιτών θυσιαστεί για την υπεράσπιση των τεχνολογικών ολιγαρχών των Ηνωμένων Πολιτειών», κατέληξε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.