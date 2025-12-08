ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 30-27: Πήρε το ντέρμπι η ομάδα της Θεσσαλονίκης

Την έκτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκαμψε την αντίσταση του Ολυμπιακού επικρατώντας με 30-27 στη Θεσσαλονίκη, για τη 12η αγωνιστική του Ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ασπρόμαυροι» κυνηγούσαν στο σκορ στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, όμως στο φινάλε μπόρεσαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους και να πάρουν εν τέλει το θετικό αποτέλεσμα, ανεβαίνοντας στους 20 βαθμούς, ενώ οι Ερυθρόλευκοι είναι στους 18 με παιχνίδι λιγότερο. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ ήταν o Λαδάκης με 6 γκολ, ενώ ακολούθησε ο Δομπρής με 5. Οι Κανιέτε και Σλίσκοβιτς είχαν από 9 γκολ για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας, αν και προηγήθηκαν με 9-4 (Σλίσκοβιτς, 11:12), 12-7 (Σλίσκοβιτς, 16:25) και 22-21 (Μιχαηλίδης, 47:41), δεν τα κατάφεραν και έχασαν το ματς στην έδρα των «ασπρόμαυρων», γνωρίζοντας την δεύτερη ήττα τους στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι, ωστόσο, κρατά την τύχη στα χέρια της για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η αποστολή του Ολυμπιακού θα παραμείνει στην βόρεια Ελλάδα, αφού την Τετάρτη (10/12) στις 17:00, θα αγωνιστεί στην έδρα της Δράμας, για το εξ’ αναβολής ματς της 10ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 4-6, 6-10, 10-12, 11-13, 14-16 (ημχ.), 16-17, 18-18, 20-21, 22-22, 26-24, 30-27

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 6, Ελευθεριάδης 4, Παπαβασίλης 1, Τεμελκόφσκι 1, Νικολαϊδης 1, Ιωάννου 4, Εσάμ 1, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος 1, Δομπρής 5, Τριανταφυλλίδης, Άρσιτς, Φεράς 3, Μαμντούχ 3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι 2, Κρέτσιτς, Βίντα, Τζίμπουλας 3, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 9, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 9, Τσαναξίδης, Πέσο 1, Σούργκιελ, Μάνθος 2, Πασσιάς, Μιχαηλίδης 1, Σάββας