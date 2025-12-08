Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα να εντοπίζεται από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

«Κόκκινος» παραμένει και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις εντοπίζονται και στον Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις έχουν ενταθεί, φτάνοντας πλέον τα 25–30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ επιπλέον 10–15 λεπτά απαιτούνται στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η εικόνα παραμένει σταθερή με καθυστερήσεις 5–10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και 5–10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.