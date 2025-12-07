sports betsson
Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»
Ποδόσφαιρο 07 Δεκεμβρίου 2025 | 20:08

Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»

Την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία ισοπέδωσε με 11-0 τον ΠΟ Αγίου Θωμά στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 5η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Συνεχίζει να… σαρώνει τους αντιπάλους του ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στο δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι τους, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν απόλυτα του ΠΟ Αγίου Θωμά, με επιθετικό ποδόσφαιρο, αφού προηγήθηκαν με 6-0 στο ημίχρονο και πέτυχαν πέντε ακόμα τέρματα στο δεύτερο, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα με το απόλυτο 5/5.

«Ερυθρόλευκο» προβάδισμα 6-0 στο ημίχρονο!

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 6ο λεπτό, προηγήθηκε με 2-0, με γκολ των Λόγου (2′) και Βενιαμίν. Η «ερυθρόλευκη» σέντερ φορ «χτύπησε» δύο ακόμα φορές, στο 14ο και 16ο λεπτό, για το 4-0, με την Γιάννου (17′) να «γράφει» το 5-0. Η Βενιαμίν έφτασε τα τέσσερα τέρματα, αφού στο 23ο λεπτό, «βρήκε» ξανά δίχτυα, με ωραία προσπάθεια, διαμορφώνοντας το 6-0 του πρώτου ημιχρόνου.

«Καταιγιστικός» ο Ολυμπιακός!

Με το… πόδι στο «γκάζι» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο μέρος, με τις Βενιαμίν (54′) και Γιάννου (58′) να ανεβάζουν τον δείκτη του σκορ στο 8-0. Η Γιάννου πέτυχε χατ-τρικ, στο 63ο λεπτό, κάνοντας το 9-0, ενώ η Ξυλούρη (65′) και η Δημητρίου (68′) διαμόρφωσαν το τελικό 11-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Μαντζακοπούλου, Σιαπλαούρα, Δημητρίου).

