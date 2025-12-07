Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»
Την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία ισοπέδωσε με 11-0 τον ΠΟ Αγίου Θωμά στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 5η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.
- Προσοχή στα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια - Το μήνυμα της Πυροσβεστικής
- Επιχείρηση θρίλερ για τη διάσωση 40χρονου που εγκλωβίστηκε τραυματισμένος στο φαράγγι του Αμπά
- Τι ισχύει για το δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς - Πότε θα καταβληθεί
- Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις
Συνεχίζει να… σαρώνει τους αντιπάλους του ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στο δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι τους, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν απόλυτα του ΠΟ Αγίου Θωμά, με επιθετικό ποδόσφαιρο, αφού προηγήθηκαν με 6-0 στο ημίχρονο και πέτυχαν πέντε ακόμα τέρματα στο δεύτερο, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα με το απόλυτο 5/5.
«Ερυθρόλευκο» προβάδισμα 6-0 στο ημίχρονο!
Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 6ο λεπτό, προηγήθηκε με 2-0, με γκολ των Λόγου (2′) και Βενιαμίν. Η «ερυθρόλευκη» σέντερ φορ «χτύπησε» δύο ακόμα φορές, στο 14ο και 16ο λεπτό, για το 4-0, με την Γιάννου (17′) να «γράφει» το 5-0. Η Βενιαμίν έφτασε τα τέσσερα τέρματα, αφού στο 23ο λεπτό, «βρήκε» ξανά δίχτυα, με ωραία προσπάθεια, διαμορφώνοντας το 6-0 του πρώτου ημιχρόνου.
«Καταιγιστικός» ο Ολυμπιακός!
Με το… πόδι στο «γκάζι» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο μέρος, με τις Βενιαμίν (54′) και Γιάννου (58′) να ανεβάζουν τον δείκτη του σκορ στο 8-0. Η Γιάννου πέτυχε χατ-τρικ, στο 63ο λεπτό, κάνοντας το 9-0, ενώ η Ξυλούρη (65′) και η Δημητρίου (68′) διαμόρφωσαν το τελικό 11-0.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Μαντζακοπούλου, Σιαπλαούρα, Δημητρίου).
- ΠΑΟΚ – Άρης 3-1: Πήρε το ντέρμπι ο «Δικέφαλος του Βορρά» με πρωταγωνιστές Τάισον και Γιακουμάκη
- Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet ο Μαλεζάς
- Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»
- LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος
- Έφτασε στην Αστάνα ο Ολυμπιακός – Υπό το μηδέν η θερμοκρασία (vids)
- Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ
- Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»
- Λάρισα-Παναθηναϊκός 2-2: Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» το Τριφύλλι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις