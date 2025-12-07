Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς (124-112) – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA

Επτά αναμετρήσεις περιλάμβανε το μενού στο NBA τα ξημερώματα της Κυριακής (7/12), με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν ακόμη μια ήττα, αυτή τη φορά από τους Ντιτρόιτ Πίστονς με σκορ 124-112.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε double-double με 23 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 16 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ για τους γηπεδούχους, που έφτασαν τις τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε ματς. Παράλληλα, οι Πίστονς υποχρέωσαν τα «Ελάφια» στη 10η ήττα στα τελευταία 12 παιχνίδια!

Έτσι, οι Μπακς που είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο έπεσαν στο 10-15 και συνεχίζουν από την 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή.

Ο Κέβιν Πόρτερ Jr. έκανε season-high με 32 πόντους, ενώ ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 15 πόντους, όμως οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές απέναντι στους Πίστονς, που σούταραν με 57% εντός πεδιάς στο πρώτο ημίχρονο (20/35) και προηγήθηκαν ακόμα και με 25 πόντους.

Οι Τίμπεργουλβς έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες στη regular season, έπειτα από το 109-106 επί των Κλίπερς, τα ξημερώματα της Κυριακής 7/12 στη Μινεάπολις.

Από εκεί και πέρα σημαντικές και μεγάλες νίκες πέτυχαν οι Νετς, Χοκς, Γουόριορς, Κινγκς και Ντάλας Μάβερικς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Μπρούκλιν Νετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-101

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Ατλάντα Χοκς 116-131

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 94-99

Ντιτρόιτ Πίστονς – Μιλγουόκι Μπακς 124-112

Μαϊάμι Χιτ – Σακραμέντο Κινγκς 111-127

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς 109-106

Ντάλας Μάβερικς – Χιούστον Ρόκετς 122-109