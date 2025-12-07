Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς (124-112) – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA
Δείτε όλη τη βραδινή δράση από τους αγώνες του NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς να έχουν υποστεί νέα ήττα...
- Τραγωδία στην Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
- Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο - Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα
- Αυτά ποσά ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι κατέβαλε στους αγρότες [πίνακες]
- Εκλογές στο Χονγκ Κονγκ στη σκιά της πρόσφατης πολύνεκρης πυρκαγιάς
Επτά αναμετρήσεις περιλάμβανε το μενού στο NBA τα ξημερώματα της Κυριακής (7/12), με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν ακόμη μια ήττα, αυτή τη φορά από τους Ντιτρόιτ Πίστονς με σκορ 124-112.
Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε double-double με 23 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 16 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ για τους γηπεδούχους, που έφτασαν τις τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε ματς. Παράλληλα, οι Πίστονς υποχρέωσαν τα «Ελάφια» στη 10η ήττα στα τελευταία 12 παιχνίδια!
Έτσι, οι Μπακς που είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο έπεσαν στο 10-15 και συνεχίζουν από την 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή.
Ο Κέβιν Πόρτερ Jr. έκανε season-high με 32 πόντους, ενώ ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 15 πόντους, όμως οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές απέναντι στους Πίστονς, που σούταραν με 57% εντός πεδιάς στο πρώτο ημίχρονο (20/35) και προηγήθηκαν ακόμα και με 25 πόντους.
Οι Τίμπεργουλβς έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες στη regular season, έπειτα από το 109-106 επί των Κλίπερς, τα ξημερώματα της Κυριακής 7/12 στη Μινεάπολις.
Από εκεί και πέρα σημαντικές και μεγάλες νίκες πέτυχαν οι Νετς, Χοκς, Γουόριορς, Κινγκς και Ντάλας Μάβερικς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:
Μπρούκλιν Νετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-101
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Ατλάντα Χοκς 116-131
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 94-99
Ντιτρόιτ Πίστονς – Μιλγουόκι Μπακς 124-112
Μαϊάμι Χιτ – Σακραμέντο Κινγκς 111-127
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς 109-106
Ντάλας Μάβερικς – Χιούστον Ρόκετς 122-109
- Ποιος διαιτητής ορίστηκε από την UEFA για το Καϊράτ – Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
- «Θρύλος» Λιονέλ Μέσι: Έφτασε τους 48 τίτλους στην καριέρα του (pic)
- Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Άρης και τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- «Ολυμπιακός, o κορυφαίος ελληνικός σύλλογος»
- Ο Μάικ Τζέιμς και η ατάκα για το ΣΕΦ: «Η λέξη κλειδί είναι ότι παίζω»
- Stoiximan GBL: «Μάχη» Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο ΣΕΦ, υποδέχεται τον Πανιώνιο ο Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις