Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς (124-112) – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA
Μπάσκετ 07 Δεκεμβρίου 2025 | 09:05

Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς (124-112) – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA

Δείτε όλη τη βραδινή δράση από τους αγώνες του NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς να έχουν υποστεί νέα ήττα...

Σύνταξη
Spotlight

Επτά αναμετρήσεις περιλάμβανε το μενού στο NBA τα ξημερώματα της Κυριακής (7/12), με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν ακόμη μια ήττα, αυτή τη φορά από τους Ντιτρόιτ Πίστονς με σκορ 124-112.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε double-double με 23 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 16 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ για τους γηπεδούχους, που έφτασαν τις τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε ματς. Παράλληλα, οι Πίστονς υποχρέωσαν τα «Ελάφια» στη 10η ήττα στα τελευταία 12 παιχνίδια!

Έτσι, οι Μπακς που είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο έπεσαν στο 10-15 και συνεχίζουν από την 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή.

Ο Κέβιν Πόρτερ Jr. έκανε season-high με 32 πόντους, ενώ ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 15 πόντους, όμως οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές απέναντι στους Πίστονς, που σούταραν με 57% εντός πεδιάς στο πρώτο ημίχρονο (20/35) και προηγήθηκαν ακόμα και με 25 πόντους.

Οι Τίμπεργουλβς έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες στη regular season, έπειτα από το 109-106 επί των Κλίπερς, τα ξημερώματα της Κυριακής 7/12 στη Μινεάπολις.

Από εκεί και πέρα σημαντικές και μεγάλες νίκες πέτυχαν οι Νετς, Χοκς, Γουόριορς, Κινγκς και Ντάλας Μάβερικς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Μπρούκλιν Νετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-101
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Ατλάντα Χοκς 116-131
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 94-99
Ντιτρόιτ Πίστονς – Μιλγουόκι Μπακς 124-112
Μαϊάμι Χιτ – Σακραμέντο Κινγκς 111-127
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς 109-106
Ντάλας Μάβερικς – Χιούστον Ρόκετς 122-109

Economy
Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

Business
AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

Champions League 07.12.25

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Culture Live 07.12.25

Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Νέο ντοκιμαντέρ του BBC αποκαλύπτει τη διπλή ζωή της Τζασβίν Σάνγκα, της γυναίκας που συνδέθηκε με την υπόθεση κεταμίνης και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, μέσα από μαρτυρίες φίλων που μιλούν για πρώτη φορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 18 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά
Ακυβέρνητη λέμβος 07.12.25

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 18 μετανάστες στην Κρήτη, μεταξύ των οποίων και παιδιά

Η λέμβος έπλεε ακυβέρνητη νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη - Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα, από κακουχίες και ασιτία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες – «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο
Κυριακάτικη ανάρτηση 07.12.25

Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες από Μητσοτάκη - «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο

Θορυβημένος από τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις αναφέροντας ότι ομαλοποιούνται οι πληρωμές. Καλεί ξανά σε διάλογο, με τους δικούς του όρους και σπεύδει να χαρακτηρίσει «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό

Σύνταξη
Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του
Culture Live 07.12.25

Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του

Ο πίνακας του Μοχάμεντ Άλι δια χειρός Άντι Γουόρχολ κρεμόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μέρος όπου ο πυγμάχος έδωσε έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του αθλητισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάληρο: Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες την Κυριακή – Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός
Καταστράφηκε το όχημα 07.12.25

Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο Φάληρο την Κυριακή - Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονταν στο Φάληρο λόγω φωτιάς από τροχαίο που είχε σημειωθεί νωρίτερα κοντά στη γέφυρα και έτσι επενέβησαν άμεσα

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή
Της άρεσε η Θεσσαλονίκη 07.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή

Σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνταξη
Zootopia 2: Σινεμά στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς
Βίντεο 07.12.25

Zootopia 2: Σινεμά στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς

Κινηματογράφοι σε όλη την Κίνα άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά για… σκυλιά, διοργανώνοντας πρωτότυπες «pets-only» προβολές του Zootopia 2 που έγιναν παγκόσμιο viral και έσπασαν κάθε ρεκόρ στα ταμεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα: Χαρτογραφήθηκε εκτεταμένο ηφαιστειακό σύστημα στη Μήλο – Υδροθερμικά πεδία έως 230 μ.
Έρευνα 07.12.25

Χαρτογραφήθηκε εκτεταμένο ηφαιστειακό σύστημα στη Μήλο - Υδροθερμικά πεδία έως 230 μ.

Έλληνες και Γερμανοί επιστήμονες, που υπογράφουν την έρευνα στο Scientific Reports, αποκάλυψαν άγνωστα υδροθερμικά πεδία που επιβεβαιώνουν ότι το ηφαιστειακό σύστημα του νησιού παραμένει ζωντανό

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής
Διαμορφώνοντας πεποιθήσεις 07.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να μεταμορφώνει την πολιτική. Και όπως τα social media συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της παραπληροφόρησης και των πολιτικών διαιρέσεων, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: Δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ – «Θετικό βήμα» λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 07.12.25

Η Ρωσία δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - Κρεμλίνο: «Θετικό βήμα»

Το Κρεμλίνο σχολίασε τις αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - «Σίγουρα χρειάζεται να το δούμε πιο προσεκτικά και να το αναλύσουμε», τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Σύνταξη
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα
Νοσηλεύεται ο οδηγός 07.12.25

Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο - Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε με το Ι.Χ. που κάηκε ολοσχερώς - Ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Σύνταξη
Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]
Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Σύνταξη
