Το θέμα της απαγόρευσης ή του περιορισμού της πρόσβασης παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) είναι ένα ενεργό ζήτημα. Η Αυστραλία ξεκινά να θέτει το μέτρο σε εφαρμογή αποκλείοντας την πρόσβαση σε μια σειρά από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες και ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, TikTok και YouTube.

Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της χρήσης των social media από ανηλίκους και τρωτά σημεία

Η χώρα του νοτίου ημισφαιρίου έχει προχωρήσει σε σχετική νομοθεσία η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2025. Αυτό λειτουργεί ως ένα πρότυπο για τις ευρωπαϊκές προσπάθειες.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που οι απαγορεύσεις πήγαν… περίπατο.

Tόσο εύκολα, τόσα απλά

Η 13χρονη Isobel χρειάστηκε λιγότερο από πέντε λεπτά για να ξεγελάσει το «μπλοκ» στην Αυστραλία, σύμφωνα με το BBC. Μια ειδοποίηση από το Snapchat, μία από τις δέκα πλατφόρμες που υπόκεινται σε περιορισμούς, φώτισε την οθόνη της, προειδοποιώντας την ότι θα βρεθεί εκτός εφαρμογής όταν ο νόμος τεθεί σε ισχύ αν δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι άνω των 16 ετών.

«Πήρα μια φωτογραφία της μαμάς μου, την έβαλα μπροστά στην κάμερα και έκανε την επαλήθευση». Έλαβε μήνυμα που έγραφε «ευχαριστούμε που επαλήθευσες την ηλικία σου» και κάπως έτσι ξεπέρασε το «εμπόδιο».

Η νεαρή ενημέρωση τη μητέρα της. «Της έστειλα μήνυμα και της έγραψα: «Γεια σου μαμά, κατάφερα να παρακάμψω την απαγόρευση»». Αυτό την έκανε να γελάσει, εξηγεί η Μελ: «Αυτό ακριβώς περίμενα ότι θα συμβεί».

Αν και είχε επιτρέψει στην Isobel να χρησιμοποιεί το TikTok και το Snapchat υπό αυστηρή επίβλεψη – προτιμώντας αυτό από το να το χρησιμοποιεί κρυφά η έφηβη – ήλπιζε ότι η απαγόρευση, όπως είχαν υποσχεθεί, θα βοηθούσε γονείς όπως εκείνη να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους κινδύνους του διαδικτυακού κόσμου.

Αυτή η ελπίδα έχει πλέον κλονιστεί, καθώς μια σειρά εμπειρογνωμόνων – και τα ίδια τα παιδιά – κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια αυτής της απόφασης.

«Οι γονείς ανησυχούν πολύ για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο»

Θα ήταν δύσκολο να βρείτε κάποιον στην Αυστραλία που να πιστεύει ότι οι εταιρείες κοινωνικών μέσων κάνουν αρκετά για να προστατεύσουν τους χρήστες – ιδίως τα παιδιά – από το περιεχόμενο που κυκλοφορεί στις πλατφόρμες τους.

«Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να προστατεύσουν τα κέρδη τους», δηλώνει (BBC) ο Ντάνι Ελάτσι, πατέρας πέντε παιδιών και ακτιβιστής κατά των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων.

Διχογνωμία

Οι ερευνητές παραμένουν διχασμένοι σχετικά με τις επιστημονικές αποδείξεις που τεκμηριώνουν μια απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Οι οπαδοί της απαγόρευσης προβάλλουν τον μεγάλο αριθμό ερευνών που υποδηλώνουν ότι οι νέοι περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, διακινδυνεύοντας την ψυχική τους υγεία.

Μια απαγόρευση θα μπορούσε να ωθήσει τους εφήβους προς εναλλακτικούς ιστότοπους με πιο ακραίο περιεχόμενο, εμποδίζοντας παράλληλα ορισμένους περιθωριοποιημένους νέους να βρουν την υποστήριξη μιας διαδικτυακής κοινότητας, είναι το επιχείρημα όσων τάσσονται κατά της απαγόρευσης.

Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει το θέμα της έκθεσης των παιδιών και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η κυβέρνηση προετοιμάζει να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση τους (σ.σ. ανάλογο με αυτή που εφαρμόζει η Αυστραλία για ανήλικους 16 ετών και κάτω).