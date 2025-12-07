Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στην είσοδο του λιμανιού Βόλου [Εικόνες]
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός
Σε βραχώδη σημείο, στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου έπεσε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών της πρόσκρουσης και την ασφαλή απομάκρυνση του σκάφους από το σημείο.
Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα το σκάφος του Λιμενικού ήταν να εκτελέσει προγραμματισμένη αναχώρηση για τη Σκιάθο, για να μεταφέρει την εικόνα της Παναγίας Εικονίστριας που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στον Βόλο, ωστόσο δεν διευκρινίζονται οι αιτίες που το έφεραν να βρίσκεται πάνω στον βραχίονα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού και τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση του σκάφους και να προχωρήσουν στην ασφαλή απομάκρυνσή του από τον κυματοθραύστη.
