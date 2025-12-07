Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Λαρισαίων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή του, για τη στάθμη των νερών στον Πηνειό, με την Πολιτική Προστασία και τη ΔΕΥΑΛ να βρίσκονται επί ποδός για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, λόγω του φαινομένου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ανεβαίνει η στάθμη στο ποτάμι

Μια νησίδα από φερτά υλικά δημιουργήθηκε στη γέφυρα (Αλκαζάρ) του ποταμού (κεντρική φωτoγραφία): onlarissa.gr, στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης. Η στάθμη του ποταμού αυξάνεται μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να επέμβουν για τον καθαρισμό.

Σπεύδουν συνεργεία του δήμου

Στο σημείο έσπευσε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος ο οποίος συνομιλώντας με τους κατοίκους διαβεβαίωσε πως θα μεταβεί άμεσα μηχάνημα για τον καθαρισμό.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής, με τη συνδρομή συνεργείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οργανώνονται επιχειρήσεις απομάκρυνσης κλαδιών και φερτών υλικών από σημεία του Πηνειού όπου παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση.

Τα γενικότερα μέτρα επιφυλακής και επιτήρησης αφορούν τη συστηματική παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων στον Πηνειό, καθώς και τον συνεχή έλεγχο των αντλιοστασίων και της λειτουργίας των θυροφραγμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, τα θυροφράγματα έχουν κλείσει στο σύνολό τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εισροών σε χαμηλά και ευάλωτα σημεία.

Υπό στενή παρακολούθηση

Όπως επισημαίνει το φαινόμενο βρίσκεται υπό στενή και διαρκή παρακολούθηση, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στις περιοχές Κουτσόχερο, ‘Αγιος Θωμάς και Νέα Σμύρνη, όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους.

Ο Δήμος Λαρισαίων τονίζει τέλος πως οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.