Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στο Καστελλόριζο, με το ακρητικό νησί να «βάφεται» κόκκινο από τις λάσπες και τα χώματα μέχρι την παραλία.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν σε λιμνοθάλασσα τα σοκάκια και το λιμάνι ενώ σπίτια και καταστήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ο δήμαρχος Μεγίστης, Νικόλας Ασβέστης, περιέγραψε την κατάσταση ως «κόκκινο συναγερμό», τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τα μέσα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και ζήτησε την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους, ενώ οι προσπάθειες για περιορισμό των ζημιών συνεχίζονται αδιάκοπα.

Ο κ. Ασβέστης επικοινώνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο ζητώντας να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί ο Δήμος Μεγίστης αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση, καθώς δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια, το προσωπικό και τα μηχανήματα για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ όπως έγραψε η «δ» χθες είχαν ήδη πλημμυρίσει και οι αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου Καστελλορίζου που χρησιμοποιούνται προσωρινά ως αίθουσες διδασκαλίας γιατί το σχολείο βρίσκεται σε φάση εργασιών.

Ο περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, σε ανάρτησή του, διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους:

«Καλημέρα στο Καστελλόριζο μας. Η φύση δεν ελέγχεται και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Το Καστελλόριζο μας δοκιμάστηκε και αυτό που πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι τους είναι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά δίπλα τους για να γίνουν όλα όσα απαιτηθεί», σημείωσε στη δήλωσή του.

Εξαφανίστηκε η παραλιακή ζώνη

Ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης δήλωσε στη Δημοκρατική πως το νησί είχε «βαφτεί στο κόκκινο», αφού τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό σαν καταρράκτης εισέβαλαν στον οικισμό και κατέληξαν στο κορδόνι του Καστελλορίζου, εξαφανίζοντας την παραλιακή ζώνη που ήταν απροσπέλαστη κι ένα με τη θάλασσα.

«Το νησί μας έγινε κόκκινο από τα χώματα, τις λάσπες, τα μπάζα, το χαλίκι και ότι κατέβαινε από το βουνό και προκάλεσε πολλά προβλήματα», όπως είπε, προσθέτοντας ότι «ο ορμητικός όγκος νερού από έναν καταρράκτη, κατέβασε τεράστια ποσότητα νερού που εισέβαλε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλά κτίρια να έχουν πλημμυρίσει.