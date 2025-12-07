Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης στα Αστερούσια Όρη – 40χρονος τραυματίστηκε στο φαράγγι του Αμπά
Ο 40χρονος έχει εγκλωβιστεί τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης 40χρονου άντρα στον καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο.
Ο άντρας, ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Ηρακλείου, κάλεσε τις αρχές δηλώνοντας τραυματισμό στο πόδι, χωρίς δυνατότητα να συνεχίσει την κατάβαση του καταρράκτη στο φαράγγι.
Σε βάθος δεκάδων μέτρων
Ομάδα της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο και της ΕΜΟΔΕ έφτασαν στο σημείο όπου αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς του τραυματισμένου ατόμου.
Ο άνδρας εντοπίστηκε σε σημείο αρκετών δεκάδων μέτρων από την κορυφή του καταρράκτη, σε κατάσταση επικοινωνίας αλλά τραυματισμένος τόσο στο πόδι από την πτώση όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του. Αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια μεταφοράς του σε σημείο προς Τρεις Εκκλησίες, από όπου να μπορεί να παραληφθεί από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με αξιολόγηση του Συντονιστικού, πρόκειται για πολύ δύσκολη μεταφορά διότι απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ενώ θα χρειαστεί αρκετός χρόνος λόγω της μορφολογίας της περιοχής.
Ζητήθηκε ελικόπτερο
Από το συντονιστικό του Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης έχει ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για να παραλάβει τον τραυματία, κάτι που δεν έχει γίνει προς το παρόν.
Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά του στις Τρεις Εκκλησιές περιλαμβάνει την κατάβαση δεκάδων σημείων με τη χρήση σκοινιών, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αν αποφασιστεί η μεταφορά του προς τα πίσω, δηλαδή η επιστροφή του τραυματία στην κορυφή του καταρράκτη του Αμπά, αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να στηθεί μια επιχείρηση ακριβείας με μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις.
