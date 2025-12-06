newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 19:34
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παλαιό Φάληρο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 18:58
Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού - Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 18:01
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κίνα: Ο «αναπνευστήρας» της Ρωσίας στον πόλεμο κυρώσεων
Κόσμος 06 Δεκεμβρίου 2025 | 21:27

Κίνα: Ο «αναπνευστήρας» της Ρωσίας στον πόλεμο κυρώσεων

Για να είναι αποτελεσματικό το μπαράζ των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι ΗΠΑ χρειάζονται τη συνεργασία της Κίνας. Πόσο εύκολο είναι όμως να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο;

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Spotlight

Ένας από τους παράγοντες που τα στρατεύματα της Ρωσίας δεν έχουν ηττηθεί στην Ουκρανία, είναι η φθορά του αδύναμου αριθμητικά αντιπάλου λόγω της παράτασης του πολέμου. Γι’ αυτό όμως καθοριστικό ρόλο παίζει η λειτουργία της οικονομίας που αντέχει στον πόλεμο των κυρώσεων. Καθοριστικό παράγοντα όμως σε αυτό παίζει ο άσσος του Κρεμλίνου, η Κίνα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε νέες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τη Rosneft και τη Lukoil, ώστε να αναγκάσει τη Μόσχα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως, όπως αναφέρουν οι Έρικα Ντάουνς. ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια και Ρίτσαρντ Νεφιου, πρώην συντονιστής των ΗΠΑ για την παγκόσμια καταπολέμηση της διαφθοράς, παρότι οι κυρώσεις μπορούν δυνητικά να πλήξουν τη ρωσική οικονομία, το πόσο μεγάλη ζημιά θα προκαλέσουν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Πεκίνο.

«Η Κίνα αγόρασε σχεδόν το μισό από το πετρέλαιο που εξήγαγε η Ρωσία το 2024, παρακάμπτοντας τις υφιστάμενες αμερικανικές κυρώσεις. Και οι νέες κυρώσεις από μόνες τους θα κάνουν ελάχιστα για να ωθήσουν την Κίνα να μειώσει σημαντικά τις αγορές της» αναφέρουν οι δύο ειδικοί σε ανάλυσή τους στο Foreign Affairs.

Για να είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι ΗΠΑ χρειάζονται τη συνεργασία της Κίνας. Όμως η εξασφάλιση αυτής της συνεργασίας δεν θα είναι εύκολη.

«Πως θα καλύψουμε τις ανάγκες μας;»

Η Ρωσία, αναφέρεται στην ανάλυση, παίζει κρίσιμο ρόλο στο ενεργειακό σύστημα της γειτονικής της Κίνας, προμηθεύοντάς την σχεδόν με ένα στα πέντε βαρέλια πετρελαίου που εισάγει -περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα- συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους του πετρελαίου που φτάνει στην Κίνα μέσω αγωγών.

Ερωτηθείς τον περασμένο Φεβρουάριο ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι αν θα μείωνε τις αγορές ρωσικής ενέργειας για να πιέσει τη Μόσχα είπε αποστομωτικά: «Αν η Κίνα δεν εισάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, πώς θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της και να διασφαλίσει τις ανάγκες των 1,4 δισεκ. ανθρώπων της;».

Βέβαια, οι δύο ειδικοί, υπογραμμίζουν ότι οι Κινέζοι δεν αγνοούν πλήρως τις αμερικανικές κυρώσεις, καθώς δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν την πρόσβασή τους στο σύστημα του αμερικανικού δολαρίου. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης εμπορίου Kpler, οι εισαγωγές ρωσικού αργού από την Κίνα τον τρέχοντα μήνα αναμένεται να μειωθούν έως και κατά 800.000 βαρέλια την ημέρα — πτώση 40% σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο των δύο εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους.

Παρακάμπτουν τις κυρώσεις

Ωστόσο, οι Ντάουνς και Νέφιου προσθέτουν ότι τουλάχιστον κάποιοι από τους αγοραστές πιθανότατα θα επιστρέψουν στις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό για τα διυλιστήρια teapot. Αυτά λειτουργούν με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους και μπορούν να εξασφαλίσουν εκπτώσεις σε φορτία που υπόκεινται σε κυρώσεις· εξαρτώνται λοιπόν από το ρωσικό πετρέλαιο υπό καθεστώς κυρώσεων για την επιβίωσή τους. Αν οι νέες κυρώσεις τους επιτρέψουν να πάρουν ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξήσουν τις αγορές τους. Το ίδιο ισχύει και για μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες και διυλιστήρια που αντιμετωπίζουν περιορισμούς, όπως το τεράστιο πετροχημικό συγκρότημα Yulong Petrochemical, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Ην. Βασίλειο και την ΕΕ.

«Πιθανότατα θα συνεχίσει τις αγορές, καθώς το ρωσικό πετρέλαιο που προμηθεύεται μεταφέρεται μέσω αγωγών, κάτι που είναι δυσκολότερο να παρακολουθήσουν ξένες κυβερνήσεις σε σύγκριση με τις παραδόσεις διά θαλάσσης».

Οι κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας έχουν αναστείλει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης, οι οποίες εκτιμάται μεταξύ 250.000 και 500.000 βαρελιών ημερησίως. «Ωστόσο, η κρατική PetroChina εξακολουθεί να λαμβάνει τουλάχιστον 800.000 βαρέλια τη μέρα από τη Rosneft μέσω αγωγών. Ένα μέρος αυτού του πετρελαίου έχει πληρωθεί εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, αλλά δεν είχε παραδοθεί στην Κίνα πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας. Επομένως, ορισμένες ποσότητες μπορεί να έχουν αγοραστεί κατά παράβαση των κυρώσεων» σημειώνουν.

Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα

Ακόμη κι αν οι ΗΠΑ αποφάσιζαν σοβαρά να διακόψουν τη ροή ρωσικού πετρελαίου προς την Κίνα, η Ουάσιγκτον θα δυσκολευόταν να στοχοποιήσει κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Οι έμποροι φορτίων υπό κυρώσεις έχουν βελτιώσει πολύ τις μεθόδους τους για να δυσκολεύουν την επιβολή αμερικανικών περιορισμών.

Το Ιράν, για παράδειγμα, που βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα του πετρελαίου εδώ και πάνω από μια δεκαετία, χρησιμοποιεί «σκιώδη στόλο» και μεταφορτώσεις πλοίο με πλοίο στα ανοιχτά της Μαλαισίας και άλλων χωρών, για να φέρει ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα. Αντίστοιχα, το υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Arctic LNG 2 καταλήγει σε ένα μόνο λιμάνι, που λειτουργεί από την κρατική εταιρεία PipeChina, στην πόλη Μπέιχαϊ της νοτιοδυτικής Κίνας.

Το Πεκίνο πιθανόν υπολόγισε ότι, συγκεντρώνοντας όλες τις παραδόσεις σε ένα λιμάνι, μειώνει τον αριθμό των κινεζικών οντοτήτων που κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσεις από την Ουάσινγκτον. Ίσως υπολογίζει επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν θα στοχοποιήσουν μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις όπως η PipeChina.

«Το να κυνηγά η Ουάσινγκτον κάθε μεμονωμένο παραβάτη των αμερικανικών κυρώσεων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο. Όμως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν μάλλον να σταματήσουν αυτή την καταστρατήγηση, εάν έκαναν παραδειγματική τιμωρία σε μια χούφτα εταιρειών και τραπεζών. Στην Κίνα υπάρχει μια παροιμία: «σκότωσε την κότα για να φοβηθεί ο πίθηκος» — τιμώρησε έναν, ώστε να αποτρέψεις τους άλλους από το να κάνουν το ίδιο. Ως τώρα, αντί να στοχοποιεί τις «κότες», η Ουάσινγκτον κυνηγά «κουνούπια» —τα διυλιστήρια teapot και τα μεμονωμένα πλοία και πλοιοκτήτες. Αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να αποτρέψει το Πεκίνο από το να εισάγει πετρέλαιο υπό κυρώσεις. Για να δημιουργήσει πραγματική αίσθηση κινδύνου, η Ουάσινγκτον θα έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στην επιβολή κυρώσεων σε κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συναλλάσσονται, έστω και έμμεσα, με τη Rosneft και τη Lukoil».

Δυστυχώς, όμως, οι δύο αναλυτές διαπιστώνουν ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες. «Τόσο η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση Μπάιντεν έθεσαν σε δεύτερη μοίρα την πίεση προς την Κίνα για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, δίνοντας προτεραιότητα σε άλλα συμφέροντα, όπως η δυνατότητα απόκτησης κινεζικών σπάνιων γαιών» σημειώνουν θυμίζοντας πως «ο Τραμπ φαίνεται να προτιμά να διαφυλάξει τη «φανταστική σχέση» του -όπως την αποκαλεί- με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ παρά να καταπνίξει τις ρωσικές εξαγωγές».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Commodities
Χρυσός: Πόσο κατέχουν οι 10 χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Χρυσός: Πόσο κατέχουν οι 10 χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»
«Σταυροφορία» 06.12.25

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε δικηγόρος της Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
Περιοδεία στη Θεσσαλία 06.12.25

Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

«Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση», είπε χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Meteo 06.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων
Εγκληματική αμέλεια 06.12.25

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων

Ο εργολάβος που ανέλαβε την ανακαίνιση των ουρανοξυστών είχε δώσει ψευδές μητρώο ασφάλειας. Είχε διωχθεί για παραβάσεις κανονισμών και του είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Κανείς δεν άκουσε τους ενοίκους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI
True crime 06.12.25

Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI

Ο snowboarder Ράιαν Γουέντινγκ πέρασε από τις χιονισμένες πίστες στις λευκές σκόνες ως διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών και δολοφόνος με τις πλάτες του καρτέλ Σιναλόα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
Κόβει τις γέφυρες 06.12.25

Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά

Η Πορτογαλία και η Γαλλία υποστηρίζουν τις προτάσεις της ΕΕ για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την παροχή δανείων στο Κίεβο, εν μέσω του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε λέμβο οι 18 μετανάστες
Ανατροπή 06.12.25

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε λέμβο οι 18 μετανάστες

Πληροφορίες του Λιμενικού αναφέρουν ότι οι νεκροί μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σκάφος. Πιθανόν είχαν πεθάνει από κακουχίες και ασιτία τουλάχιστον μία μέρα πριν. Δύο στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
Εργασιακά 06.12.25

Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη

Σημειώνεται ότι μεγάλη είναι η ψαλίδα στους μισθούς ανάμεσα στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς και σε επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 μισθωτούς

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
«Φρενίτιδα» 06.12.25

Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»

Η έρευνα της AI είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχει γράψει περισσότερες από 100 εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη που ένας ειδικός αποκαλεί «καταστροφή»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου
Τραγωδία 06.12.25

Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια συνελήφθησαν οι γονείς του αγοριού 2 ετών που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Το παιδί δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας.

Σύνταξη
Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα σκόραρε για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας το σκορ με τον ΟΦΗ στο 3-0 και μετά το παιχνίδι τόνισε πόσο πολύ δούλεψε προκειμένου να αρχίσει να σκοράρει.

Σύνταξη
Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»
Χόλιγουντ 06.12.25

Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»

«Πρέπει πάντα να εκτιμούμε την ομορφιά της κινηματογραφικής τέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αναπόφευκτη εξέλιξη είναι κακή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έιντριεν Μπρόντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
Κρατούμενος 320535 06.12.25

Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»

Ο Νικολά Σαρκοζί περιγράφει με δραματικούς τόνους τις μόλις 20 ημέρες που πέρασε στη φυλακή. Έγραψε το βιβλίο του «με στιλό, σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ».

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Βόλος – Κηφισιά για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Σύμμαχος 06.12.25

«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η επιλογή του Τζέικομπ Έλορντι ως Χίθκλιφ στα πολυαναμενόμενα Ανεμοδαρμένα Ύψη προκάλεσε κατακραυγή αλλά η συμπρωταγωνίστρια του τον υπερασπίζεται άνευ όρων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση
Πολιτική 06.12.25

Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση

Τι αναμένεται να πει αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα ο Κώστας Καραμανλής, στις δύο παρεμβάσεις του για τον πρωτογενή τομέα και για το ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα ωραία του «Αναστό»
On Field 06.12.25

Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ναυάγιο
Ελλάδα 06.12.25

Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ναυάγιο

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα 26 ν.μ. νότια της Χρυσής, με διερχόμενο φορτηγό πλοίο με σημαία της Τουρκίας να εντοπίζει την μισοβυθισμένη λεμβο και να ειδοποιεί την Ελληνική Ακτοφυλακή.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο