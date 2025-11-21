newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Άτρωτη η Κίνα στις κυρώσεις – Τι αναφέρει αμερικανική έκθεση
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 21:37

Άτρωτη η Κίνα στις κυρώσεις – Τι αναφέρει αμερικανική έκθεση

Ειδικοί της δεξαμενής σκέψης RAND, σε μια μακροσκελή έκθεσή τους εξηγούν γιατί σκέτες κυρώσεις δεν θα κόστιζαν και τόσο στην Κίνα

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

Spotlight

Καθώς Ουάσινγκτον και σύμμαχοι μιλούν όλο και πιο συχνά για «οικονομική αποτροπή» απέναντι σε μια πιθανή κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν, μια νέα έκθεση της RAND έρχεται να ρίξει κρύο νερό στις προσδοκίες. Μελέτης RAND μελέτη της δείχνει, μότι οι κυρώσεις είναι ένα πολύ ατελές και συχνά αναποτελεσματικό εργαλείο όταν ο στόχος είναι η Κίνα.

Οι συγγραφείς της μελέτης Economic Deterrence in a China Contingency υπενθυμίζουν ότι, γενικά, «οι κυρώσεις μπορούν να επιβάλουν σημαντικά οικονομικά κόστη, αλλά έχουν μικρότερη επιτυχία στο να επιτύχουν πολιτικούς στόχους». Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι μπορούν να μειώσουν την ετήσια ανάπτυξη ενός κράτους κατά 2,3–5%, αλλά ο βαθμός στρατηγικής επιτυχίας κυμαίνεται μόλις «μεταξύ 4% και 40%». Με άλλα λόγια, κάνουν ζημιά, αλλά σπάνια αλλάζουν συμπεριφορά.

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ο κακός σχεδιασμός. Η έκθεση σημειώνει ότι «σταδιακές, μικρής κλίμακας κυρώσεις συχνά αποτυγχάνουν, επειδή επιτρέπουν στα στοχευόμενα κράτη να προσαρμόζονται σταδιακά». Όταν η πίεση αυξάνεται αργά, το Πεκίνο έχει χρόνο να βρει παρακαμπτήριες οδούς, να αναδιατάξει προμηθευτές και να χτίσει μηχανισμούς ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, οι κυρώσεις μπορούν να γυρίσουν πολιτικά μπούμερανγκ. Όπως υπενθυμίζει η RAND, «οι κυρώσεις μπορούν να προκαλέσουν ακούσια ενοποίηση της εσωτερικής υποστήριξης, ενώνοντας τους πολίτες απέναντι σε έναν κοινό εχθρό». Στα αυταρχικά καθεστώτα, «τα καθεστώτα είναι πιο πιθανό να αντέξουν τις οικονομικές πιέσεις επειδή μπορούν να μεταφέρουν το βάρος στους πληθυσμούς τους». Δηλαδή, η ελίτ προστατεύεται, η κοινωνία πληρώνει και το καθεστώς μπορεί να αξιοποιήσει την εξωτερική πίεση για να νομιμοποιηθεί.

Νέα μειονεκτήματα

Όταν μεταφέρουμε όλα αυτά στο κινεζικό πλαίσιο, τα μειονεκτήματα διογκώνονται. Η έκθεση σημειώνει ότι «οποιοδήποτε αυστηρό καθεστώς κυρώσεων κατά της Κίνας θα έχει αντανακλαστικά αποτελέσματα στις χώρες που επιβάλλουν τις κυρώσεις», ακριβώς επειδή «όλες οι χώρες είναι οικονομικά αλληλοσυνδεδεμένες με την Κίνα». Σε πλήρες, πολυμερές σενάριο, το ΑΕΠ της Κίνας θα έπεφτε πάνω από 2,5% τον χρόνο – αλλά οι ΗΠΑ, σε μονομερείς «πλήρεις» κυρώσεις, θα έχαναν έως 0,5% του ΑΕΠ ετησίως.

Αυτό εξηγεί γιατί οι σύμμαχοι διστάζουν. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι αρχικές τους υποθέσεις ήταν υπεραισιόδοξες: «οι χώρες–εταίροι θα είναι απρόθυμες να ενταχθούν σε καθεστώς κυρώσεων. Αν πιεστούν, κάποιες πιθανόν θα το κάνουν, αλλά θα προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν τις ενέργειές τους». Στην περίπτωση προληπτικών κυρώσεων, μάλιστα, τονίζεται ότι οι σύμμαχοι «είναι εξαιρετικά απίθανο να συμμετάσχουν χωρίς ισχυρή πίεση και ηγεσία από τις ΗΠΑ».

Ακόμη και η ίδια η Ουάσινγκτον εμφανίζεται πολύ λιγότερο αποφασισμένη απ’ όσο αφήνουν να εννοηθεί οι δημόσιες δηλώσεις. Η έκθεση παραδέχεται ότι «η χρήση προληπτικών κυρώσεων από τις ΗΠΑ, αν και δεν αποκλείεται, είναι πολύ λιγότερο βέβαιη από όσο είχαμε υποθέσει». Οι πολιτικές και οικονομικές συνέπειες στο εσωτερικό, σε συνδυασμό με τον φόβο κλιμάκωσης, κάνουν κάθε Λευκό Οίκο εξαιρετικά προσεκτικό.

Το Πεκίνο αντιδρά

Το ίδιο το Πεκίνο, από την πλευρά του, δεν στέκεται με σταυρωμένα χέρια. Η RAND εκτιμά ότι, αν σχεδιάζει επίθεση στην Ταϊβάν, «η Κίνα θα προσπαθήσει να ενισχύσει εκ των προτέρων την ανθεκτικότητά της», μεταξύ άλλων «διαφοροποιώντας πηγές πρώτων υλών, αποθηκεύοντας αγαθά και ανακατευθύνοντας πόρους στην πολεμική προσπάθεια». Παράλληλα, «η Κίνα έχει οικοδομήσει μια οικονομία λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικές πιέσεις», αν και «η οικονομία και η απασχόλησή της παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τις εξαγωγές».

Γι’ αυτό και οι ίδιοι οι συγγραφείς καταλήγουν στο σκληρό συμπέρασμα ότι «τα οικονομικά μέτρα από μόνα τους είναι απίθανο να αποτρέψουν μια κινεζική εισβολή». Το ρεαλιστικό σενάριο είναι ότι μπορούν να «υποβαθμίσουν την ικανότητα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού» σε έναν πόλεμο ή να διαμορφώσουν την ισορροπία ισχύος στη μεταπολεμική περίοδο – όχι να αποτρέψουν την αρχική απόφαση για χρήση βίας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά πολιτικά;

Πρώτον, σύμφωνα με την έκθεση, ότι η ιδέα «θα απειλήσουμε με κυρώσεις και η Κίνα θα κάνει πίσω» εδράζεται περισσότερο στην επιθυμία παρά στην ανάλυση.

Δεύτερον, ότι κάθε σοβαρή στρατηγική αποτροπής οφείλει να βλέπει τις κυρώσεις ως συμπληρωματικό εργαλείο -δίπλα στη στρατιωτική ισορροπία και τη διπλωματική κινητοποίηση- και όχι ως μαγική λύση.

Τρίτον, ότι όσο η παγκόσμια οικονομία είναι πλεγμένη γύρω από την Κίνα, οι κυρώσεις θα παραμένουν ένα όπλο με μεγάλη παρενέργεια και περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Όπως συνοψίζει η RAND, κάθε αυστηρό καθεστώς μέτρων «θα έχει αρνητικές συνέπειες και για τις χώρες που το επιβάλλουν», ενώ η Κίνα είναι αρκετά μεγάλη και καλά προετοιμασμένη ώστε η οικονομική πίεση «να μην αρκεί για να την αποτρέψει από αυτό που θεωρεί ζωτικό της συμφέρον».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ όμως ήταν εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη
Παραπλανητική διαφήμιση 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ όμως ήταν εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες

Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 21.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρί για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία
Ελλάδα 21.11.25

«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης μιλούν στο in για την καταστροφή χωριών.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί
Μπάσκετ 21.11.25

Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί

Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή στη Σερβία και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο όνειρο που έχει με τον Παναθηναϊκό, την επικείμενη επιστροφή του Λεσόρ και ποια από τρεις Ευρωλίγκες του θεωρεί πιο σημαντική.

Σύνταξη
Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία
Κομισιόν 21.11.25

Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσαν από κοινού οι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια μέρα πριν την συνεδρίαση σε σχέση με το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ
Πολιτική 21.11.25

Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για ζητήματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα
Πολιτική 21.11.25

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα

«Ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στη δίκη των υποκλοπών. Τον κατηγορεί για επιχείρηση συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου
Αμβούργο 21.11.25

Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου

Ο Δανός αρχιτέκτονας Bjarke Ingels, περιγράφει στο Designboom τα σχέδια για την νέα όπερα ως «ένα τοπίο ομόκεντρων βεραντών», που δημιουργεί το οπτικό εφέ κυμάτων στην επιφάνεια του νερού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
Ελλάδα 21.11.25

Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του

Οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία.

Σύνταξη
Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα
Κόσμος 21.11.25

Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη χαμηλή γονιμότητα «ισχυρό συναγερμό για το μέλλον μας» και σημείωσε ότι «κανείς που νοιάζεται για τη μοίρα αυτής της χώρας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο