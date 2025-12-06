Ολυμπιακός – ΓΣ Περιστερίου 17-7: Εύκολο μεσημέρι για τους Ερυθρόλευκους στο Παπαστράτειο

Μετά τη νίκη (20-8) επί της Βάσας στο Παπαστράτειο, για την 5η αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Champions League, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στον ΓΣ Περιστερίου και πάλι εντός έδρας, επικρατώντας 17-7, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Water Polo League.

Σε ρυθμούς ρελαντί και με ξεσπάσματα σε κάποια σημεία του αγώνα, ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 27 βαθμούς και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας του Ομίλου. Οι Περιστεριώτες είναι στην 5η θέση με 9 β.

O Ολυμπιακός έκανε περίπατο

Με άνεση έφτιαξε από το ξεκίνημα μια διαφορά στο σκορ και με ξεσπάσματα -κυρίως στο τελευταίο οκτάλεπτο- την αύξανε μέχρι το φινάλε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των φιλοξενούμενων. Κορυφαίος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Γιάννης Φουντούλης με 6 γκολ.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 9-5 στο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο, ανέβασε «στροφές» (4-2, 4-0) και «πήρε» άνετα το ματς στον Πειραιά, κάνοντας το «εννιά στα εννιά» στο πρωτάθλημα.

Οκτάλεπτα: 4-2, 5-3, 4-2, 4-0.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 6, Λυκούδης, Ζαλάνκι, Δήμου 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μάρκογλου 1

ΓΣ Περιστερίου: Φλέγκας, Πριμηκύριος, Καλαφάτης, Αλευρόπουλος 1, Δήμου, Κουκουμάκης, Πρωτοψάλτης, Σπαντιδάκης, Μπετχαβάς 2, Κανδανολέων 2, Παπαθεοδοσίου, Γερακούδης 1, Σέννης, Γαβριήλ, Μπραΐμης 1

Δείτε τις συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, τη διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, ΕΔΩ.