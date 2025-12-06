Ολυμπιακός – ΓΣ Περιστερίου 17-7: Εύκολο μεσημέρι για τους Ερυθρόλευκους στο Παπαστράτειο
Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο μεσημέρι στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, επικρατώντας 17-7 του ΓΣ Περιστερίου, για την 10η αγωνιστική της Water Polo League.
- Θλίψη για τον αθλητή ΑμεΑ που πέθανε μετά από τροχαίο - Είχε καθηλωθεί σε αμαξίδιο πριν από 23 χρόνια μετά από τροχαίο
- Τραγωδία: Παππούς και 3 μηνών εγγονή κατασπαράχθηκαν από τα επτά σκυλιά της οικογένειας
- Hermès: Μια ακόμη Birkin πωλήθηκε για 2,45 εκατ. ευρώ
- «Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
Μετά τη νίκη (20-8) επί της Βάσας στο Παπαστράτειο, για την 5η αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Champions League, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στον ΓΣ Περιστερίου και πάλι εντός έδρας, επικρατώντας 17-7, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Water Polo League.
Σε ρυθμούς ρελαντί και με ξεσπάσματα σε κάποια σημεία του αγώνα, ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 27 βαθμούς και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας του Ομίλου. Οι Περιστεριώτες είναι στην 5η θέση με 9 β.
O Ολυμπιακός έκανε περίπατο
Με άνεση έφτιαξε από το ξεκίνημα μια διαφορά στο σκορ και με ξεσπάσματα -κυρίως στο τελευταίο οκτάλεπτο- την αύξανε μέχρι το φινάλε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των φιλοξενούμενων. Κορυφαίος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Γιάννης Φουντούλης με 6 γκολ.
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 9-5 στο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο, ανέβασε «στροφές» (4-2, 4-0) και «πήρε» άνετα το ματς στον Πειραιά, κάνοντας το «εννιά στα εννιά» στο πρωτάθλημα.
Οκτάλεπτα: 4-2, 5-3, 4-2, 4-0.
Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 6, Λυκούδης, Ζαλάνκι, Δήμου 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μάρκογλου 1
ΓΣ Περιστερίου: Φλέγκας, Πριμηκύριος, Καλαφάτης, Αλευρόπουλος 1, Δήμου, Κουκουμάκης, Πρωτοψάλτης, Σπαντιδάκης, Μπετχαβάς 2, Κανδανολέων 2, Παπαθεοδοσίου, Γερακούδης 1, Σέννης, Γαβριήλ, Μπραΐμης 1
Δείτε τις συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, τη διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, ΕΔΩ.
- Πλήρης κυριαρχία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο με τον ΟΦΗ: 2 γκολ και 18-0 τελικές (pic, vids)
- Δεύτερο γκολ απ’ τον Ελ Κααμπί και 2-0 ο Ολυμπιακός (vids)
- Φανταστικό γκολ του Ελ Κααμπί με ανάποδο «ψαλίδι» (1-0, vid)
- Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 78-66: Με εξαιρετική εμφάνιση από τη Χριστινάκη
- ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη
- Νέα μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό – Απείλησαν και με Στρεφέτσα οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
- Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ταρέμι (vid)
- Άστoν Βίλα – Άρσεναλ 2-1: Πήραν το ντέρμπι οι «χωριάτες» και… χαμός στην κορυφή της Premier League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις