Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
Δικαιώνεται ο Ολυμπιακός για τα παράπονα που είχε από τη διαιτησία στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μλάντοστ στο οποίο ηττήθηκε οριακά με 14-13. Συγγνώμη από διαιτητές και European Αquatics
Το πρόσφατο παιχνίδι που έδωσε ο Ολυμπιακός με την Μλάντοστ για το LEN Champions League στιγματίστηκε από κακή διαιτησία, που οδήγησε την ομάδα τους ερυθρόλευκους σε ήττα και έκανε δώρο στους Κροάτες τη νίκη.
Λανθασμένες διαιτητές αποφάσεις που αλλοίωσαν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης και προκάλεσαν δικαιολογημένα την οργή των ανθρώπων του Ολυμπιακού, που από την πρώτη στιγμή έκαναν λόγο για εξόφθαλμες διαιτητικές αστοχίες σε καίρια σημεία του αγώνα.
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υδατοσφαίρισης σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την αναμέτρηση (σ.σ είχε γίνει 18/11) απάντησε στους Ερυθρόλευκους και δικαίωσαν πλήρως όσα είχαν καταγγείλει για το παιχνίδι με την κροατική ομάδα.
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία, η γραμματεία, ο delegate του παιχνιδιού και το διαιτητικό «δίδυμο» αναγνώρισαν τα λάθη που έγιναν και είχαν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του αποτελέσματος, ενώ παράλληλα ζήτησαν «συγγνώμη» από τους Ερυθρόλευκους.
Οι λάθος αποφάσεις πάρθηκαν στο 11-10, όταν δόθηκε πέναλτι υπέρ της Μλάντοστ, αλλά και στο φινάλε του αγώνα, όταν επίσης δόθηκε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, με το οποίο έκαναν το 14-13 και πήραν τη νίκη.
Στο έγγραφο-απάντηση επίσης τονίζεται ότι δεν υπήρχε VAR, για να μπορέσουν να ελέγξουν πλήρως τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα να ληφθούν αποφάσεις χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας.
Παράλληλα, οι διαιτητές αποδέχονται ότι έχουν γίνει διαιτητικά λάθη, χαρακτηρίζοντάς τα ως «ακούσια, αλλά υπαρκτά», επισημαίνοντας ότι οφείλονται σε σύγχυση μεταξύ τους και της γραμματείας, ειδικά στη φάση των δύο παικτών που είχαν το ίδιο νούμερο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως αναφέρεται στο έγγραφο, οι λανθασμένες αποφάσεις ήταν κοινή ευθύνη όλων των αξιωματούχων και δεν τηρήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να αποφευχθεί η αλλοίωση αποτελέσματος και η αδικία εις βάρος του Ολυμπιακού.
Οι διαιτητές και ο εντεταλμένος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας εκφράζουν τη λύπη τους για τα λάθη που έγιναν στο παιχνίδι με την Μλαντοστ και ζητούν συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι υπήρξε αλλοίωση του αποτελέσματος. Ένα πόρισμα που βγήκε μετά την επανεξέταση των φάσεων, οι οποίες έκριναν την αναμέτρηση.
Μια παραδοχή που δικαιώνει απόλυτα τον Ολυμπιακό, που είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή τα διαιτητικά λάθη, που είχαν ως αποτέλεσμα την ήττα των Πειραιωτών στο Ζάγκρεμπ.
