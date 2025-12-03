Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
Πραγματοποιώντας μια καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε τη Βάσας επικρατώντας με 20-8 και την τελευταία αγωνιστική θα πάει για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.
Μία από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βάσας, την οποία και διέλυσε με 20-8 στο «Παπαστράτειο» για την 5η αγωνιστική της φάσεις των ομίλων του LEN Champions League Ανδρών.
Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καταιγιστικοί ανά διαστήματα και την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθούν τη Ραντνίτσκι τον Φλεβάρη στον Πειραιά για να εξασφαλίσουν όχι μόνο την πρόκριση, αλλά και την πρώτη θέση του ομίλου όπου συμμετέχει.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει έχοντας το… πόδι στο γκάζι, αφού έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του. Αρχικά ο Κάκαρης με δύο γκολ έστειλε το μήνυμα ενώ ακολούθησαν άλλα δύο τέρματα από τους Παπαναστασίου και Άνγκιαλ. Στη συνέχεια πήρε σειρά ο Ζάλανκι και με δύο δικά του γκολ έκανε το 6-0, με τον Φώσκολο να μειώνει απλά σε 6-1 για τη Βάσας, κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο.
Οι Πειραιώτες συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό κάνοντας το 8-1 με τα γκολ των Γενηδουνιά και Πούρου, πριν μειώσει σε 8-2 η Βάσας με τον Γκάμπορ. Άλλα δύο γκολ (Νικολαΐδης και Δήμου) από τον Ολυμπιακό ανέβασαν κι άλλο τον δείκτη του σκορ στο 10-2, για να μειώσει ο Μπάτορι σε 10-3 για τους Ούγγρους. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο ματς.
Το δεύτερο μέρος άρχισε με γκολ από τους Πειραιώτες με τον Άνγκιαλ για το 11-3. Η Βάσας μείωσε με τον Ντάλα σε 11-4 και κάπου εκεί ξεκίνησε μια νέα… καταιγίδα γκολ. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός σημείωσε τέρματα με τους Κάκαρη (x2), Γενηδουνιά, Γκίλλα και Νικολαΐδη για να εκτοξεύσει τη διαφορά στο 16-4 και να κλείσει έτσι την τρίτη περίοδο.
Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Βάσας ξεκίνησε με γκολ μειώνοντας σε 16-5 με τον Σάλαι, αλλά οι Φουντούλης και Ζάλανκι ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 18-5, για να ακολουθήσουν δύο τέρματα από τους Ούγγρους (Γκάμπορ, Ντούρντιτς) για το 18-7. Ο Παπαναστασίου σημείωσε ακόμα ένα γκολ για το 19-7, με τον Ντούρντιτς να κάνει το 19-8. Το τελικό 20-8 διαμόρφωσε ο Νικολαΐδης στο φινάλε.
Τα σετ: 6-1, 4-2, 6-1, 4-4
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο
Ολυμπιακός- Βάσας 20-8
Ραντνίτσκι – Μλάντοστ 14-11
Η βαθμολογία στον Α’ Όμιλο
Ολυμπιακός 12 (+26)
Ραντνίτσκι 9 (+3)
Μλάντοστ 9 (-1)
Βάσας 0 (-28)
Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
