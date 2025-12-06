ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη

To «11 στα 11» στο πρωτάθλημα πέτυχε η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού. Η ομάδα του μεγάλου λιμανιού έφυγε με άνετο «διπλό» από το Ηράκλειο, αφού νίκησαν με 29-8 τον ΝΟ Ρεθύμνου, στο ματς της 11ης αγωνιστικής της Water Polo League, με πρώτη σκόρερ την Μυριοκεφαλιτάκη, με έξι γκολ (πέντε η Σιούτη, πέντε η Νίνου).

Οι «ερυθρόλευκες» δεν συνάντησαν ιδιαίτερη αντίσταση από την ομάδα του Ρεθύμνου, προηγήθηκαν με 17-0, 21-2 και 24-3 στο ματς, πανηγυρίζοντας με άνεση τη νίκη στην Κρήτη, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Να σημειωθεί, ότι έως τώρα στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Champions League, η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη είναι αήττητη, μετρώντας 16 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Τα οκτάλεπτα: 0-9, 1-8, 2-5, 5-7

ΝΟ Ρεθύμνου: Πουλοπούλου, Πίτερς 1, Ρουσάκη 1, Μ. Φαρμάκη, Ε. Λιμπιτάκη, Κεχαγιόγλου, Λογοθέτη, Χατζημανώλη, Ε. Φαρμάκη 2, Α. Λιμπιτάκη 2, Μουλάν 2, Ανυφαντάκη, Καριανάκη

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Κουρέτα 2, Διρχαλίδου, Σιούτη 5, Μπίκου 2, Νίνου 5, Τορνάρου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 6, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Λαναρά 4