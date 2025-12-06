sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Mπαρτσελόνα: Το νέο λούτρινο της μασκότ CAT «εξαφανίστηκε» σε χρόνο-ρεκόρ
Mπαρτσελόνα: Το νέο λούτρινο της μασκότ CAT «εξαφανίστηκε» σε χρόνο-ρεκόρ

Sold out το μεγάλο χριστουγεννιάτικο λανσάρισμα της Μπαρτσελόνα – κέρδη από το πουθενά για τα άδεια της ταμεία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε επίσημα το νέο λούτρινο της μασκότ CAT, ενός χαρακτήρα που μέσα σε μόλις έναν χρόνο έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο μαζικής απήχησης. Το λούτρινο, αξίας 34,99 ευρώ, έκανε την εμφάνισή του στη «Barça Inmersive Tour» και προοριζόταν να κυκλοφορήσει σε μια πρώτη περιορισμένη παρτίδα 5.000 τεμαχίων.

Ωστόσο, δεν έμεινε στην αγορά για πολύ: η πρώτη παρτίδα έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες, τόσο στην ηλεκτρονική προπώληση για τα μέλη όσο και στις πρώτες φυσικές διαθέσεις του προϊόντος. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και επιβεβαίωσε το τεράστιο εμπορικό δυναμικό της μασκότ.

Η CAT είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του τμήματος Identity του συλλόγου με τους αδελφούς Grangel, διεθνώς αναγνωρισμένους δημιουργούς χαρακτήρων που έχουν συνεργαστεί με DreamWorks, Sony, Universal και Warner Bros, ενώ έχουν τιμηθεί με κορυφαίες διακρίσεις όπως το Όσκαρ για το «Pinocchio» και το Annie Award για το «Spirit». Το ίδιο υψηλό δημιουργικό και τεχνικό επίπεδο εφαρμόστηκε και στην κατασκευή του πρώτου επίσημου λούτρινου, με ιδιαίτερη προσοχή σε αναλογίες, λεπτομέρειες και προσωπικότητα.

Το ψηφιακό αποτύπωμα της μασκότ είναι ήδη εντυπωσιακό: 1,3 εκατ. ακόλουθοι στο Instagram και 1,7 εκατ. στο TikTok μέσα σε έναν χρόνο, καθιστώντας την έναν από τους πιο επιτυχημένους mascots-influencers στον χώρο του αθλητισμού. Η viral επιτυχία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλων brands που βλέπουν στην CAT μια χρυσή ευκαιρία συνεργασιών και οικογενειακού marketing.

Η Παλόμα Μικατζέ, διευθύντρια Identity της Μπαρτσελόνα, επιβεβαίωσε πως η προπώληση για τα μέλη άνοιξε την Πέμπτη μέσω του e-commerce του συλλόγου. Μέσα σε λίγες ώρες, η ζήτηση οδήγησε στο πλήρες ξεπούλημα της πρώτης παραγωγής, ενώ η γενική διάθεση στην αγορά ξεκινά μέσω των καταστημάτων του συλλόγου – με τον κόσμο ήδη να περιμένει την επόμενη παρτίδα.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με έναν χρωματιστό και ρυθμικό διάδρομο «άφιξης» της CAT από τη μπουτίκ του Spotify Camp Nou συνοδεία batucada – μια γιορτινή πινελιά που ενίσχυσε το κλίμα και έθεσε τις βάσεις για το μεγαλύτερο λανσάρισμα των φετινών Χριστουγέννων.

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα νέες ποσότητες αλλά και εμπορικές συνεργασίες γύρω από την CAT, έναν χαρακτήρα που φαίνεται πως δεν κερδίζει μόνο τις καρδιές των φιλάθλων, αλλά εξελίσσεται στο νέο «διαμάντι» της marketing στρατηγικής του συλλόγου.

Η μασκότ CAT της Μπαρτσελόνα δεν είναι απλώς ένας νέος χαρακτήρας• είναι ένα σύγχρονο σύμβολο ταυτότητας, πολιτισμού και ψηφιακής στρατηγικής. Δημιουργήθηκε για τον εορτασμό των 125 χρόνων του συλλόγου και το όνομά της κρύβει μια διπλή σημασία: από τη μία, το CAT είναι η διεθνής συντομογραφία της Καταλονίας, αποτυπώνοντας την ιστορική και πολιτισμική ρίζα της Μπαρτσελόνα• από την άλλη, παραπέμπει στη λέξη “cat”, τη «γάτα» (στα αγγλικά), ένα ζώο συνδεδεμένο με ευκινησία, εξυπνάδα και παιχνιδιάρικη ενέργεια, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Μπαρτσελόνα θέλει να προσεγγίσει το νεανικό κοινό.

Η μορφή της CAT σχεδιάστηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Hermanos Grangel, δημιουργούς χαρακτήρων για στούντιο όπως DreamWorks, Sony και Warner Bros. Με προσοχή σε λεπτομέρειες, αναλογίες και προσωπικότητα, δημιούργησαν μια μασκότ που συνδυάζει υψηλή αισθητική με εμπορικό δυναμικό. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μόλις έναν χρόνο η CAT έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 3 εκατομμύρια ακόλουθους σε Instagram και TikTok.

Πίσω από το χαριτωμένο παρουσιαστικό κρύβεται μια στρατηγική απόφαση: η Μπαρτσελόνα θέλει να ενισχύσει τη σχέση της με το παγκόσμιο, οικογενειακό και νεανικό κοινό. Η CAT είναι ο «ψηφιακός πρεσβευτής» αυτής της νέας εποχής. Το πρώτο λούτρινο, που έγινε sold out μέσα σε ώρες, επιβεβαιώνει ότι η μασκότ έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια ενός απλού project: έχει γίνει πολιτιστικό και εμπορικό φαινόμενο για τον σύλλογο.

