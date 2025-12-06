Μπέτις – Μπαρτσελόνα 3-5: Πεντάρα με σούπερ Φεράν και +4!

Το τρένο της Μπαρτσελόνα πέρασε και από το «Cartuja»! Η Μπέτις προηγήθηκε νωρίς, αλλά η ομάδα του Χάνσι Φλικ ξέσπασε στη συνέχεια και με πρωταγωνιστή τον Φεράν Τόρες που πέτυχε χατ-τρικ τη διέλυσε με 5-3 για τη 15η αγωνιστική της La Liga. Έκτο σερί τρίποντο στο πρωτάθλημα για τους «μπλαουγκράνα» που πήγαν στο +4 από τη Ρεάλ η οποία έχει όμως ένα ματς λιγότερο.

Μόλις στο 6′ ο Άντονι αιφνιδίασε την Μπάρτσα ανοίγοντας το σκορ από κοντά, σε μία φάση που ο Κουντέ κάλυπτε οριακά τον Βραζιλιάνο. Οι πανηγυρισμοί όμως των γηπεδούχων δεν κράτησαν πολύ καθώς στο 11′ ο Φεράν έκανε το 1-1 από γύρισμα του Κουντέ και δύο λεπτά μετά έγραψε το 1-2 με τρομερό βολέ από ασίστ του Μπάρντζι.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο παιχνίδι και στο 31′ ο Μπάρντζι με ωραία ενέργεια και σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-3. Με τη συμπλήρωση 40 λεπτών ο Φεράν έκανε χατ-τρικ με σουτ εκτός περιοχής που κόντραρε στον Μπαρτρά και κατέληξε στα δίχτυα. Μάλιστα αυτό ήταν το δεύτερο χατ-τρικ της καριέρας του στην έδρα της Μπέτις.

Το δεύτερο μέρος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Γιαμάλ να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 55′ και στο 59′ να κάνει το 1-5 με πέναλτι. Στη συνέχεια η Μπαρτσελόνα χαλάρωσε πολύ και η Μπέτις βρήκε ευκαιρία να μαζέψει κάπως το σκορ. Ένα γκολ του Πάμπλο στο 79′ ακυρώθηκε για οφσάιντ, αλλά στο 85′ ο Γιορέντε στο δεύτερο δοκάρι μετά από κόρνερ έκανε το 2-5.

Στο 86′ ο Ράσφορντ έχασε τετ α τετ για έκτο γκολ και στο 90′ ο Κουντέ έκανε πέναλτι, με τον Ερντάντες να εκτελεί εύστοχα και να γράφει το τελικό 3-5. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Μπέτις στο πρωτάθλημα μετά από ένα σερί τεσσάρων ματς με νίκες και ισοπαλίες.

ΜΠΕΤΙΣ: Βαγιές, Ρουϊμπάλ, Μπάρτρα (60’ Φίρπο, 88’ Ροντρίγκες), Γκόμεθ, Νάταν (60’ Γιορέντε), Αλτιμίρα (46’ Ντεόσα), Ρόκα, Άντονι (74’ Πάμπλο Γκαρσία), Φορνάλς, Εζαλζουλί, Κούτσο Ερνάντες

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Μπαλντέ (46’ Κρίστενσεν), Κουντέ, Κουμπαρσί, Μαρτίν (62’ Ντε Γιονγκ), Πέδρι (62’ Μπερνάλ), Έρικ Γκαρσία (80’ Τόρεντς), Μπάρντζι (67’ Φερμίν), Ράσφορντ, Φεράν Τόρες, Γιαμάλ.

Σπουδαίο τρίποντο για Αλαβές

Νωρίτερα, με το εύστοχο πέναλτι του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ, Λούκας Μπογιέ, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Αλαβές πέτυχε σπουδαία νίκη στην έδρα της επί της Σοσιεδάδ με 1-0 και απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (5/12)

Oβιέδο-Μαγιόρκα 0-0

Σάββατο (6/12)

Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0

Αλαβές-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0

Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5

Μπιλμπάο-Ατλέτικο (22:00)

Κυριακή (7/12)

Έλτσε-Τζιρόνα (15:00)

Βαλένθια-Σεβίλλη (17:15)

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα (22:00)

Δευτέρα (8/12)

Οσασούνα-Λεβάντε (22:00)

