Μάιντς – Γκλάντμπαχ 0-1: Ο Ντα Κόστα καταδίκασε την ομάδα του

Με αυτογκόλ του Ντα Κόστα, η Γκλάντμπαχ επικράτησε εκτός έδρας της Μάιντς με 1-0 για την 13η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και πέτυχαν την 4η νίκη τους στα τελευταία 5 παιχνίδια και με 16 βαθμούς ανέβηκαν 9οι, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν για μια ακόμα αγωνιστική χωρίς νίκη και βρίσκονται στην τελευταία θέση με 6 πόντους.

Η Γκλάντμπαχ μπήκε καλύτερα και στο 16ο λεπτό έφτασε κοντά στο γκολ με πλασέ του Κάστροπ, αλλά ο Λέιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή. Στο 17’ οι φιλοξενούμενοι σκόραραν, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Η Μάιντς απάντησε στο 27’, αλλά η τύχη γύρισε την πλάτη στον Φελ, που είχε διπλό δοκάρι.

Στο 48’ οι γηπεδούχοι απείλησαν και πάλι, αλλά ο Νίκολας απέκρυσε το σουτ του Βάιπερ. Η Μάιντς πίεζε, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ. Στο 57’ ο Ντα Κόστα, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και έδωσε το προβάδισμα στην Γκλάντμπαχ. Οι γηπεδούχοι όσο και αν προσπάθησαν δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το διπλό.

ΜΑΪΝΤΣ: Μπατς, Χάνσε-Όλσεν, Λέιτς, Ντα Κόστα, Εμβουένε(66’ Νόρντιν), Βίντμερ(77’ Φέρατσνιγκ), Λι(88’ Καβασάκι), Σανό, Αμίρι, Φελ(77’ Χόλερμπαχ), Βάιπερ

ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ: Νίκολας, Σκάλι, Ντικς, Ελβέντι, Νετς, Κάστροπ, Ένγκελχαρντ, Ρέιτς, Ρέινα(69’ Στέγκερ), Μασίνο(79’ Ρανός), Ταμπάκοβιτς

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 5/12

Μάιντς – Γκλάντμπαχ 0-1

Σάββατο, 6/12

Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ (16:30)

Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή, 7/12

Αμβούργο – Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ (18:30)

