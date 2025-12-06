Συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου στις Σπέτσες για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριξε λύματα σε δασική περιοχή του νησιού.

Ο 79χρονος οδηγός κατηγορείται για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά τις πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (3/12), οπότε και διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις εκ μέρους του οδηγού.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για απόρριψη λυμάτων, κλιμάκιο αστυνομικών του Α.Τ. Σπετσών σε συνεργασία με υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πειραιά πραγματοποίησαν έλεγχο και διαπίστωσαν ότι όντως κάποιος είχε ρίξει λύματα στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Από την προανάκριση και μετά από συντονισμένες ενέργειες, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος οδηγός βυτιοφόρου που φέρεται ως ο δράστης της απόρριψης των λυμάτων. Ακολούθως, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος.