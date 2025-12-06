Σπέτσες: Συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου που έριξε λύματα σε δάσος
Ένας 79χρονος οδηγός ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της απόρριψης λυμάτων στην Σπέτσες που προκάλεσαν εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος - Σχηματίστηκε δικογραφία
- Στέφανος Τσιτσιπάς: Προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή για να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης
- Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις
- Ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό κόμβο κοντά στο Κίεβο, λέει η Ουκρανία
- Μέχρι πότε θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία - Βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία
Συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου στις Σπέτσες για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριξε λύματα σε δασική περιοχή του νησιού.
Ο 79χρονος οδηγός κατηγορείται για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά τις πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (3/12), οπότε και διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις εκ μέρους του οδηγού.
Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για απόρριψη λυμάτων, κλιμάκιο αστυνομικών του Α.Τ. Σπετσών σε συνεργασία με υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πειραιά πραγματοποίησαν έλεγχο και διαπίστωσαν ότι όντως κάποιος είχε ρίξει λύματα στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Από την προανάκριση και μετά από συντονισμένες ενέργειες, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος οδηγός βυτιοφόρου που φέρεται ως ο δράστης της απόρριψης των λυμάτων. Ακολούθως, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος.
- «Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
- Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις
- LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ
- LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι
- Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής
- Επιμένουν οι αγρότες: Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στον Μπράλο
- LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις