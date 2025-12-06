Ο Βασιλιάς Κάρολος μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων με μια φιλανθρωπική δημοπρασία που περιλαμβάνει 24 κάλτσες φτιαγμένες από παλιές κουρτίνες από το Σάντρινγκχαμ, ένα από τα εξοχικά του κτήματα. Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ξεκίνησε σήμερα και συνεχίζεται μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του Βασιλιά The King’s Foundation.

Τα μέλη του συναντώνται στο Dumfries House στο Ayrshire της Σκωτίας, όπου εδρεύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα The King’s Foundation, το οποίο θα συγκεντρώσει τα χρήματα.

Μέχρι στιγμής, η δημοπρασία έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 10.000 λίρες (13.250 δολάρια), με τις προσφορές για καθεμία από τις 24 κάλτσες να λήγουν τα μεσάνυχτα στις 12 Δεκεμβρίου. Μια 25η κάλτσα φτιαγμένη από τις κουρτίνες κρατείται ως δώρο στον Βασιλιά από το Ίδρυμα του Βασιλιά.

Οι Βρετανοί βασιλείς συνήθως περνούν τα Χριστούγεννα στην ιδιωτική κατοικία του Βασιλιά, το Sandringham House στο Νόρφολκ της Αγγλίας. Οι κουρτίνες από το σπίτι έχουν μετατραπεί σε 25 εορταστικές κάλτσες από τεχνίτες του Dumfries House Sewing Bee, δηλαδή το «μελίσσι ραπτικής».

Η 31χρονη Σάρα ΜακΚλίμοντ, επικεφαλής καθηγήτρια ραπτικής, δήλωσε στο BBC για όσους έραψαν τις κάλτσες: «Το ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να εργαστούν με τόσο ιστορικά σημαντικό ύφασμα ήταν πραγματική τιμή για αυτούς και είναι πολύ περήφανοι για το πώς βγήκαν οι κάλτσες».

Ο βασιλιάς της ανακύκλωσης

Τα μέλη της ομάδας αφιέρωσαν έξι ώρες κατασκευάζοντας κάθε κάλτσα, χρησιμοποιώντας χειροποίητο κέντημα, ρέλια και δεξιότητες ταιριάσματος ραφών.

Το σχέδιο για την επαναχρησιμοποίηση του πεταμένου υφάσματος ήταν «σε μεγάλο βαθμό ιδέα του Βασιλιά», σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του Ιδρύματος του Βασιλιά. Αυτό ξεκίνησε μια παράδοση εύρεσης νέων τρόπων ανακύκλωσης του πολυτελούς υλικού, το οποίο πιστεύεται ότι κάποτε κρεμόταν σε ένα από τα κύρια σαλόνια. Το 2023, τα υπολείμματα μετατράπηκαν σε πολυτελή κιμονό. Πέρυσι, χρησιμοποιήθηκαν για ανανέωση της ταπετσαρίας για οκτώ υποπόδια.

Το King’s Foundation, πρώην Prince’s Foundation όταν ιδρύθηκε το 1990, είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα αφιερωμένο στην προώθηση πολλών από τα καλά τεκμηριωμένα ενδιαφέροντα του μονάρχη, όπως η ανακύκλωση και η βιωσιμότητα, οι παραδοσιακές τέχνες και χειροτεχνίες και η εκπαίδευση. Τα έσοδα από τις κάλτσες θα διατεθούν σε ειδικά μαθήματα που διδάσκουν πρακτικές δεξιότητες άυλης κληρονομιάς σε περίπου 15.000 μαθητές κάθε χρόνο. Μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς γίνεται μέσω της Σχολής Παραδοσιακών Τεχνών του King’s Foundation στο Λονδίνο, η οποία προσφέρει σύντομα μαθήματα, διαλέξεις και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Ο Βασιλιάς έχει υιοθετήσει εδώ και καιρό μια προσέγγιση «φτιάχνω και επιδιορθώνω» στη μόδα, προτιμώντας να επισκευάζει παλιά ρούχα όπου είναι δυνατόν. «Είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν αντέχουν τη σπατάλη», δήλωσε στη βρετανική Vogue το 2020, ενώ πρόσθεσε: «Θα προτιμούσα να βρω μια άλλη χρήση, γι’ αυτό και μιλάω για την ανάγκη μιας κυκλικής οικονομίας παρά για μια γραμμική, όπου απλώς παίρνεις, φτιάχνεις και πετάς. Αναπόφευκτα υπερεκμεταλλευόμαστε τους φυσικούς πόρους».

Για τη στέψη του το 2023, ο Βασιλιάς χρησιμοποίησε vintage τελετουργικά ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες στέψεις. Αυτά περιλάμβαναν έναν λαμπρό Αυτοκρατορικό Μανδύα ραμμένο τη δεκαετία του 1820, το ίδιο γάντι στέψης που χρησιμοποίησε ο παππούς του, ο Βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’, το 1937 και κάτω από τον βασιλικό μανδύα του, ο Κάρολος φορούσε μια αμάνικη λινή τυνίκ γνωστή ως colobium sindonis, δανεισμένο από τον προπάππου του.

Πηγή ΟΤ