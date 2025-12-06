newspaper
Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Δεκεμβρίου 2025 | 21:15

Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη

Σημειώνεται ότι μεγάλη είναι η ψαλίδα στους μισθούς ανάμεσα στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς και σε επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 μισθωτούς

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Πολύ συχνά στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για τον στόχο της επίτευξης μέσου μισθού 1.500 ευρώ έως την άνοιξη του 2027. Ωστόσο ο ρυθμός με τον οποίο βελτιώνονται οι μισθολογικές αποδοχές των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα της χώρας είναι απελπιστικά αργός και τα περίπου 50 ευρώ (μεικτά) αύξηση κάθε χρόνο είναι τραγική ελάχιστα για να αναπληρώσουν τις τεράστιες απώλειες στο εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που συνεχίζει να καλπάζει.

Τα στοιχεία από τα πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Μάρτιο του 2025 δείχνουν μέσο μισθό για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στα 1376,03 ευρώ (μεικτά), όταν δύο μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο 2025 ήταν 1397,44 ευρώ, γεγονός που δείχνει μείωση κατά 1,55%.

Ο μέσος μισθός στις γυναίκες ήταν σαφώς μικρότερος, στα 1271,66 ευρώ ενώ στους άνδρες ήταν 1461,95 ευρώ, ενώ το μέσο ημερομίσθιο ήταν αντίστοιχα 54,76 ευρώ και 62,67 ευρώ.

Ακόμα πιο χαμηλά είναι ο μέσος μισθός για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, που ανέρχονται συνολικά σε 630.000 άτομα, με μέσο μισθό στα 558,74 ευρώ και μέσο ημερομίσθιο στα 33,24 ευρώ.

Στο σύνολο των εργαζομένων τον Μάρτιο 2025, ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1187,16 ευρώ (από 1195,50 ευρώ τον Ιανουάριο 2025) και το μέσο ημερομίσθιο στα 54,45 ευρώ (από 54,40 ευρώ).

Μεγάλη είναι η ψαλίδα στους μισθούς ανάμεσα στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς και σε επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 μισθωτούς.

Στην πρώτη περίπτωση το μέσο ημερομίσθιο εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανήλθε σε 62,84 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1467,39 ευρώ ενώ για μερικής απασχόλησης το μέσο ημερομίσθιο ήταν 36,54 ευρώ και ο μέσος μισθός 603 ευρώ. Στο σύνολο των εργαζομένων το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε σε 59,12 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1305,39 ευρώ.

Ωστόσο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς, οι μισθοί και τα ημερομίσθια είναι σαφώς πιο χαμηλά.

Συγκεκριμένα το μέσο ημερομίσθιο εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανήλθε σε 44,58 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1023,86 ευρώ ενώ για μερικής απασχόλησης το μέσο ημερομίσθιο ήταν 27,64 ευρώ και ο μέσος μισθός 489,35 ευρώ. Στο σύνολο των εργαζομένων το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε σε 39,37 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 830,04 ευρώ.

Προκύπτει λοιπόν ότι σε μικρότερες επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι αμείβονται περίπου 30% λιγότερο από τους εργαζόμενους μεγαλύτερων επιχειρήσεων, στοιχείο που δείχνει άλλη μια ανισότητα για το εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας.

Μισθοί σε χαμηλό επίπεδο

Οι μισθοί παρά τις όποιες αυξήσεις καταγράφονται στο ύψος του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια, παραμένουν ακόμη σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Να σημειωθεί δε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται παραπάνω από τον κατώτατο μισθό, μπορεί να έχουν πολλά χρόνια να λάβουν αύξηση έστω και 1 ευρώ, καθώς δεν υπάρχει συλλογικές διαπραγματεύσεις και ανανέωση συλλογικών συμβάσεων για το 70% περίπου των εργαζομένων.

Συγκρίνοντας τους μισθούς στην Ελλάδα με τους μισθούς στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, το αποτέλεσμα είναι… απογοητευτικό.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας έχει τον δεύτερο χειρότερο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις 17.954 ευρώ (στοιχεία 2024) ξεπερνώντας μόνο την Βουλγαρία, που είχε μέσο μισθό 15.400 ευρώ, ενώ στην τρίτη χειρότερη θέση ήταν η Ουγγαρία με 18.500 ευρώ.

Η αύξηση σε ετήσια βάση είναι μόλις 884 ευρώ ή 5% καθώς το 2023 ο μέσος μισθός ήταν 17.070 ευρώ. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του Λουξεμβούργου, 3,4 φορές χαμηλότερος από της Ιρλανδίας και 2,2 φορές χαμηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό μισθό.

Σημειώνεται ότι η Ρουμανία κατέγραψε μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 21.108 ευρώ, η Σλοβακία 20.287 ευρώ και η Πολωνία 21.246, δηλαδή σημαντικά υψηλότερους από τον αντίστοιχο ελληνικό μισθό.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2024, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης ήταν 39.800 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,2 % από 37.800 ευρώ το 2023.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός για πλήρη απασχόληση καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ακολουθούμενο από τη Δανία (71.600 ευρώ) και την Ιρλανδία (61.100 ευρώ).

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα στατιστικά που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.

Πόσο έχουν αυξηθεί οι κατώτατοι μισθοί

Όσον αφορά στους ακαθάριστους εθνικούς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δωδεκάμηνο από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, καταγράφηκε αύξηση, με μοναδική εξαίρεση την Κύπρο, που ο κατώτατος μισθός παρέμεινε αμετάβλητος, όπως αναφέρει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank.

Σημαντικές ονομαστικές αυξήσεις καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες κυμάνθηκαν από το 15,5% ώς 10,2%. Η αντίστοιχη αύξηση για την Ελλάδα ήταν της τάξης του 6,1%.

Επιπλέον ο δείκτης Kaitz, μετρά το λόγο των κατώτατων μισθών προς τους μέσους και διάμεσους μισθούς, αυξήθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη το 2023.Ωστόσο, παρά την αύξηση του εν λόγω δείκτη, μόνο σε λίγες χώρες έχει φθάσει στα επίπεδα που αναφέρονται στην Oδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2022/2041, ήτοι 60% του διάμεσου μισθού ή 50% του μέσου μισθού, αναφέρει το Δελτίο.

