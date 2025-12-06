Η διαμονή της Gen Z στο σπίτι των γονιών τους είναι ένα ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες δυσκολίες πρόσβασης στη στέγαση για τις νέες γενιές.

Η πραγματοποίηση της επιθυμίας να αποκτήσουν ένα σπίτι ή να αποκτήσουν ένα σταθερό ενοίκιο έχει γίνει μια σημαντική πρόκληση, ειδικά σε χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, οι οποίες έχουν πολύ υψηλά ποσοστά νέων ηλικίας μεταξύ 18 και 34 ετών που ζουν στο σπίτι των γονιών τους.

Ακριβώς την ίδια κατάσταση αντιμετωπίζει και η Gen Ζ στις ΗΠΑ, τα μέλη της οποίας δηλώνουν ότι η οικονομικής υποστήριξη της οικογένειας τους είναι ζωτικής σημασίας για τους ίδιους.

Οι νέοι που ανήκουν στη Γενιά Ζ εγκαταλείπουν αργότερα το σπίτι των γονιών τους, όχι για πολιτισμικούς λόγους, αλλά λόγω των αυξανόμενων δυσκολιών στην πρόσβαση σε στέγαση, αναφέρει ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Ωστόσο, το ίδιο δεν συμβαίνει στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου οι νέοι μπορούν να εγκαταλείψουν το σπίτι των γονιών τους νωρίτερα επειδή «υπάρχουν μέτρα για την υποστήριξή τους» σε αυτή την φάση της ζωής τους.

Γιατί η Gen Z δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι των γονιών;

«Η σχέση εισοδήματος – εξόδων στέγασης είναι τεράστια και έχει αυξηθεί», επομένως «πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόβλημα», το οποίο αφορά την οικονομία και την εργασία, αναφέρει η Romana Xerez, συντονίστρια του έργου «Housing4Z: Στέγαση, Ευημερία και Ανισότητες στη Νότια Ευρώπη», που υλοποιείται από το CAPP – Κέντρο Διοίκησης και Δημόσιων Πολιτικών, του ISCSP.

Η Romana Xerez δικαιολογεί την εστίαση της έρευνας στη Γενιά Ζ, τους νέους που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, επειδή είναι «μια γενιά που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο πλαίσιο, […] πολλαπλών κρίσεων, […] συγκρούσεων στην Ευρώπη, […] κλιματικής αλλαγής, ενεργειακής κρίσης».

Η υποστήριξη της οικογένειας είναι ζωτικής σημασίας για σχεδόν τους μισούς ενήλικες της Γενιάς Ζ

Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε αλλαγές στη διαμόρφωση της οικονομίας, της απασχόλησης αλλά και της στέγασης.

Οι νεότερες γενιές – ξεκινώντας από τη Γενιά των millenials, η οποία προηγείται της Γενιάς Ζ – έχουν αρχίσει να αποκαλύπτουν «ορισμένα μειονεκτήματα» σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, μειονεκτήματα που «φαίνεται να γίνονται όλο και μεγαλύτερα», σημειώνει Romana Xerez.

Ταυτόχρονα, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν βιώσει «έναν βαθύ μετασχηματισμό στην αγορά κατοικίας», αναφέρει η ίδια τονίζοντας, ωστόσο, ότι «το πρόβλημα της πρόσβασης στη στέγαση δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα στέγασης».

«Το να έχεις το δικό σου σπίτι δεν σημαίνει μόνο ότι έχεις ένα σπίτι, αλλά και ότι έχεις ασφάλεια, ένα εξαιρετικά σημαντικό οικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο παρόν και στο μέλλον», λέει.

Στις ΗΠΑ τα μισά μέλη της Gen Z λαμβάνουν μηνιαία βοήθεια από το πατρικό τους

Σε μια έρευνα της Bank of America σε περισσότερα από 1.000 ενήλικα μέλη της Γενιάς Ζ, το 46% ανέφερε ότι έλαβαν οικονομική βοήθεια από τους γονείς τους την οποία χρησιμοποιούσαν για να πληρώσουν για έξοδα, όπως είδη παντοπωλείου, ενοικίου και τηλεφωνικά προγράμματα.

Το ένα τρίτο όσων δήλωσαν ότι λάμβαναν βοήθεια ανέφεραν ότι λάμβαναν 1.000 δολάρια ή περισσότερο σε μηνιαία βοήθεια, ενώ λίγο πάνω από τους μισούς, το 55%, δήλωσαν ότι λάμβαναν έως και 500 δολάρια το μήνα.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες στην έρευνα δήλωσαν ότι ήθελαν να αγοράσουν σπίτι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ το 31% δήλωσε ότι ήθελε να ζήσει μόνο του. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο δεδομένων των τάσεων στις αγορές ενοικίασης και κατοικίας.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχουν συμβάλει σε μερικά από τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Περισσότεροι από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων στην έρευνα δήλωσαν ότι το κόστος στέγασης ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την οικονομική τους επιτυχία.

Το 54% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν πληρώνουν για στέγαση.

Έξι στους δέκα στην Ελλάδα εξαρτώνται οικονομικά από την οικογένειά τους

Και στην Ελλάδα, μόνο το 20% της Gen Z ζει μόνο.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, το 45% των νέων εξακολουθεί να ζει με την οικογένειά του (το ποσοστό για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση αυξάνεται στο 65%) και το 30% με έναν φίλο ή σύντροφο. Μόνο το 30% συνεισφέρει οικονομικά στο κόστος ενοικίου ή στέγασης.

Ταυτόχρονα, το 70% δήλωσε ότι το εισόδημά του δεν επαρκεί για τις βασικές ανάγκες και το 62% αναγνώρισε οικονομική εξάρτηση από τους γονείς του.

Το φαινόμενο συνδέεται με χαμηλούς μισθούς, ακριβές κατοικίες και ένα κράτος πρόνοιας που χρειάζεται ενίσχυση. Η οικονομική αυτονομία, η δημιουργία ενός νοικοκυριού, μιας οικογένειας ή μιας επαγγελματικής ταυτότητας καθυστερεί.

Όπως τονίζουν οι συντάκτες της έρευνας πρόκειται για μια γενιά που εργάζεται χωρίς να μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα, παγιδευμένη ανάμεσα στην απασχόληση και την προσπάθεια ανεξαρτησίας.