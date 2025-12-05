Προσωρινή διακοπή στον τελικό του League Cup λόγω συσκότισης
Ο τελικός του League Cup «Νίκος Σαμαράς» ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, διεκόπη για λίγα λεπτά στα μέσα του τρίτου σετ, καθώς έπεσε το ρεύμα στο «Ανδρέας Βαρίκας».
Πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας», που διεξάγεται ο τελικός του League Cup «Νίκος Σαμαράς» ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό προκάλεσε η κακοκαιρία Byron.
Στα μέσα του τρίτου σετ, με το σκορ στο 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού και 18-15 υπέρ του ΠΑΟΚ, έπεσε στο ρεύμα στο γήπεδο και υπήρξε συσκότιση, με αποτέλεσμα οι παίκτες των δύο ομάδων να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι να διακοπεί προσωρινά.
Επανήλθε το ρεύμα
Μετά από λίγα λεπτά το ρεύμα επανήλθε στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» και ο τελικός θα συνεχιστεί κανονικά, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται κοντά στη νίκη και στην κατάκτηση του τίτλου.
