Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ – Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν μέλη εγκληματικής ομάδας – μεταξύ των οποίων ένας φαρμακοποιός και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων – που κατηγορούνται ότι διέπραξαν εκτεταμένη κακουργηματική απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Η νέα απάτη με εικονικές συνταγογραφήσεις φαρμάκων – συνολική ζημία για τον ΕΟΠΥΥ πάνω από 435.000 ευρώ – αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο συστηματικής έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έγιναν έρευνες σε κατοικίες, αποθηκευτικούς χώρους, δομές υγείας, ιατρεία και φαρμακεία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος.

Πρόκειται για τον 34χρονο ιδιοκτήτη φαρμακείου, που φέρεται να ήταν ο αρχηγός, καθώς και έναν 58χρονο γιατρό και μία 29χρονη ειδικευόμενη γιατρό.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής, Φθιώτιδας και Πιερίας, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Δικογραφία για τις νέες παράνομες συνταγογραφήσεις σχηματίστηκε εις βάρος επτά γιατρών και του φαρμακοποιού

Εις βάρος των τριών συλληφθέντων και ακόμα πέντε ατόμων με ιατρική ιδιότητα σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – σύσταση συμμορίας, χρήση ψευδών βεβαιώσεων, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα εις βάρος του Δημοσίου, παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών, πλαστογραφία, καθώς και παράνομη πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων, με το συνολικό παράνομο όφελος και τη ζημία να υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που προηγήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ, διαπιστώθηκε ότι – τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 – οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, κατά περιόδους, οργανωμένη ομάδα (συμμορία).

Στο πλαίσιο της δράσης τους επιδίωκαν, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο και κατ’ επάγγελμα, να τελούν απάτες, να επεξεργάζονται παράνομα προσωπικά δεδομένα, καθώς και να προβαίνουν σε πλαστογραφίες και ψευδείς βεβαιώσεις, σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης, κάθε μέλος της εγκληματικής ομάδας είχε συγκεκριμένο ρόλο. Αρχηγός ήταν ο 34χρονος φαρμακοποιός, ενώ οι υπόλοιποι ήταν γιατροί, τρεις εκ των οποίων ειδικευόμενοι.

Μέσω ενός σταθερού δικτύου και αξιοποιώντας τις επαγγελματικές τους δομές, εντόπιζαν ΑΜΚΑ, εξέδιδαν ψευδείς συνταγές, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος.

Οι συνταγογραφήσεις αφορούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αλλοδαπούς, ανασφάλιστους και ανθρώπους που κατοικούν στο εξωτερικό. Επίσης, εντοπίστηκαν περιπτώσεις συνταγογράφησης γυναικολογικών σκευασμάτων σε άνδρες.

Στη συνέχεια, μέσω του φαρμακείου, οι κατηγορούμενοι εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές ασφαλισμένων και λάμβαναν παράνομα αποζημιώσεις, ενώ προχωρούσαν και στην παράνομη εμπορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων, αποκομίζοντας επιπλέον περιουσιακό όφελος.

Τα ψευδώς συνταγογραφημένα φάρμακα περιελάμβαναν ναρκωτικά, ψυχοτρόπα, ουσίες ντόπινγκ και σκευάσματα για τον διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 12.897 περιπτώσεις ψευδώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Κατά τις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

839 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων σκευασμάτων με ναρκωτικές ουσίες,

9.390 ευρώ,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, συνταγές, γνωματεύσεις κ.ά.),

κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.