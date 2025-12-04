Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;

Τον τίτλο των καλύτερων στον κόσμο στην αγγλική ως ξένη γλώσσα κέρδισαν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά οι Ολλανδοί, αν και οι δεξιότητές τους έχουν γενικά επιδεινωθεί από το 2024, σύμφωνα με νέα έρευνα που διεξήχθη στις χώρες της ΕΕ.

Όπως προκύπτει από την έκθεση της EF English Proficiency Index, η συνολική βαθμολογία της χώρας έχει μειωθεί κατά 12 μονάδες σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά παραμένει στην πρώτη θέση.

Η Κροατία και η Αυστρία συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα, με τις βαθμολογίες τους να αυξάνονται κατά 10 και 16 μονάδες αντίστοιχα από το 2024.

Υπάρχουν 12 χώρες της ΕΕ στην κατηγορία πολύ υψηλής επάρκειας, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (592 Βαθμολογία EF EPI: Υψηλή επάρκεια), η οποία περιλαμβάνει τη χρήση λεπτών και κατάλληλων εκφράσεων σε κοινωνικές καταστάσεις, την εύκολη ανάγνωση προχωρημένων κειμένων και τη διαπραγμάτευση συμβολαίων με φυσικούς ομιλητές της αγγλικής γλώσσας.

Αντίθετα, η Ιταλία, η Κύπρος και η Γαλλία κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ, εμπίπτοντας στην κατηγορία μέτριας επάρκειας.

Υπάρχουν πέντε χώρες της ΕΕ σε αυτή την κατηγορία (Λιθουανία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος και Ιταλία), η οποία περιγράφει τους ομιλητές ως ικανούς να συμμετέχουν σε συναντήσεις στον τομέα της ειδικότητάς τους, να κατανοούν τους στίχους τραγουδιών και να γράφουν επαγγελματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα με τα οποία είναι εξοικειωμένοι.

Ο Δείκτης Αγγλικής Γλωσσικής Ικανότητας EF 2025 βασίζεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων 2,2 εκατομμυρίων ενηλίκων σε 123 χώρες και περιοχές.

Τα αγγλικά ήταν η πιο μελετημένη ξένη γλώσσα στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση στο ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο στην ΕΕ το 2023, με το 96,0% και το 80,1% των μαθητών στα αντίστοιχα επίπεδα να παρακολουθούν μαθήματα σε αυτήν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Παρά την επικράτησή τους στις αίθουσες διδασκαλίας σε ολόκληρη την ήπειρο, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά όσον αφορά στις δεξιότητες, ακόμη και στα δημογραφικά στοιχεία.

Η ανάγνωση και η ακρόαση είναι οι ισχυρότερες γλωσσικές δεξιότητες σε όλες τις χώρες της ΕΕ, σε σύγκριση με την ομιλία και τη γραφή.

Η EF κατέγραψε επίσης ένα χάσμα μεταξύ των φύλων: μεταξύ 2014 και 2025, η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 40 μονάδες για τους άνδρες και κατά 20 μονάδες για τις γυναίκες.

Η επάρκεια των νεότερων ενηλίκων παραμένει χαμηλότερη από ό,τι πριν από την πανδημία COVID-19. Ωστόσο, το 2025, περισσότερες χώρες σημείωσαν περαιτέρω μείωση σε αυτή την ομάδα από ό,τι εκείνες που σημείωσαν βελτίωση.

Την τελευταία δεκαετία, μόνο οι Ευρωπαίοι ηλικίας 18 έως 20 ετών κατέγραψαν μείωση στο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας;

Υπάρχουν περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι που μιλούν αγγλικά και τα έχουν σπουδάσει σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους και με διαφορετικές τεχνικές εκμάθησης, από παραδοσιακούς δασκάλους σε σχολεία έως βιντεοκλήσεις με καθηγητές και εφαρμογές λεξιλογίου με στοιχεία παιχνιδιού.

Εκτός από την άνοδο της αυτόματης μετάφρασης, μελέτες δείχνουν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση αυξάνεται σταθερά και θα συνεχίσει να επεκτείνεται.

«Η αγορά εκμάθησης αγγλικών για καταναλωτές βιώνει μια άνευ προηγουμένου μεταμόρφωση, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί όλο και πιο εξελιγμένες εφαρμογές για κινητά και διαδικτυακές πλατφόρμες», δήλωσε στο Euronews ο Christopher McCormick, επικεφαλής αξιολόγησης στην EF.

Σύμφωνα με την EF, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τις εξετάσεις αγγλικών, βαθμολογώντας αυτόματα και με ακρίβεια τις γραπτές και προφορικές εργασίες, καθώς και βοηθώντας στη συλλογή ιδεών, στο σχεδιασμό μαθημάτων και στην ενημέρωση του υλικού.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπεύθυνη χρήση, οι σαφείς οδηγίες και η συνειδητοποίηση των πιθανών μειονεκτημάτων πρέπει να αποτελούν μέρος αυτής της προόδου.