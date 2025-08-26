ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να διακόψει τη χρηματοδότηση τριών Πολιτειών, εάν οι επαγγελματίες οδηγοί δεν γνωρίζουν αγγλικά
Η απαίτηση να γνωρίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί την αγγλική γλώσσα με επάρκεια ήταν νόμος των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια
- Γιγάντιο κινεζικό φράγμα απειλεί να οδηγήσει σε πόλεμο για το νερό με την Ινδία
- Πώς ένα μήνυμα γραμμένο με αίμα σε ένα μαξιλάρι έσωσε τη ζωή μίας γυναίκας
- Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
- Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου για έκδοση του Προσωπικού Αριθμού
Το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα (26/8) ότι θα παρακρατήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Καλιφόρνιας, της Ουάσινγκτον και του Νέου Μεξικού, εκτός και αν οι Πολιτείες αυτές υιοθετήσουν μέτρα με τα οποία θα πιστοποιείται ότι οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών γνωρίζουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα.
Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει μια σειρά μέτρων για το θέμα αυτό και. την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι σταματά, με άμεση ισχύ, η έκδοση βίζας εργασίας για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών.
Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είπε σήμερα ότι το υπουργείο θα παρακρατήσει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, εάν οι Πολιτείες αυτές δεν συμμορφωθούν μέσα σε 30 ημέρες με το εκτελεστικό διάταγμα που είχε υπογράψει ο Τραμπ τον Απρίλιο και αφορούσε στη γλωσσική επάρκεια των οδηγών.
Αφορμή ένα δυστύχημα, με οδηγό υπήκοο Ινδίας, που βρίσκεται παράτυπα στις ΗΠΑ
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντάφι ανέφερε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών (FMCSA) ανέλαβε να ερευνήσει ένα δυστύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντας, όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι. Στο δυστύχημα ενεπλάκη ένας οδηγός, υπήκοος Ινδίας, ο οποίος δεν μιλά αγγλικά και βρισκόταν παράτυπα στις ΗΠΑ. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι τρεις προαναφερόμενες Πολιτείες δεν τηρούν τους κανόνες που θέσπισε ο Τραμπ.
Ο οδηγός Χαρτζίντερ Σινγκ βαρύνεται με τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να κάνει παράνομα αναστροφή, προκαλώντας το πολύνεκρο δυστύχημα, αφού ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με το φορτηγό του.
Η απαίτηση να γνωρίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί την αγγλική γλώσσα με επάρκεια ήταν νόμος των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Με την εκτελεστική εντολή του, ο Τραμπ ακύρωσε ουσιαστικά μια οδηγία σύμφωνα με την οποία οι επιθεωρητές δεν θα έπρεπε να θέτουν εκτός εργασίας τους οδηγούς, εάν η μοναδική παράβασή τους ήταν η μη γνώση των αγγλικών.
Σύμφωνα με τη FMCSA, το 2023, περίπου το 16% των φορτηγατζήδων στις ΗΠΑ είχαν γεννηθεί σε άλλες χώρες.
Ο Κρις Σπίαρ, ο διευθύνων σύμβουλος της American Trucking Associations, της μεγαλύτερης ένωσης επαγγελματιών οδηγών, επαίνεσε τον υπουργό, τονίζοντας ότι κάθε οδηγός που εργάζεται στις ΗΠΑ «πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει τις πινακίδες, να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και να καταλαβαίνει τις οδηγίες ασφαλείας».
- Μπορούμε να εμποδίσουμε την ΑΙ να γίνει ανυπότακτη;
- ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
- Reuters: Παραιτήθηκε από το πρακτορείο η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, βαριές καταγγελίες για το ρόλο του στη Γάζα
- Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Αντίο σε μία γυναίκα με όνειρα και φιλοδοξίες
- Ολυμπιακός: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών για τη νέα σεζόν (pic)
- «Είναι επικίνδυνος»: Οριστική ρήξη στην οικογένεια Μαζωνάκη – Το επεισόδιο πριν από 15 μέρες, ο εγκλεισμός, τα δικαστήρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις