Γιατί (μόνο) ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι της Super League
Το παράθυρο για τους Έλληνες διαιτητές στα δύσκολα παιχνίδια της Stoiximan Super League θα ανοίξει σε 4-5 χρόνια και αν…
- Δημοσιογράφος την «έπεσε» στη «μυστική κόρη» του Πούτιν - «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου»
- Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
- Παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά τις κατηγορίες για απάτη
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Μπορεί στο ντέρμπι του Κυπέλλου Betsson Αρης-ΠΑΟΚ 1-1 να σφύριξε Έλληνας διαιτητής, συγκεκριμένα ο Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών) με VAR τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ, όμως δεν αναμένεται να δούμε ρέφερι της πρώτης κατηγορίας σε ντέρμπι της Stoiximan Super League στο εγγύς μέλλον. Τόσο ο Λανουά όσο και οι ομάδες δεν σκέφτονται καν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επειδή θεωρούν ότι οι επιλογές θα προκαλούν εντάσεις και ότι οι Έλληνες ρέφερι θα δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν, για παράδειγμα ο Παπαπέτρου (σ.σ. στη φωτογραφία) στο ντέρμπι Κυπέλλου της Θεσσαλονίκης χρειάστηκε VAR για όλες τις κρίσιμες αποφάσεις (να καταλογίσει ένα πέναλτι, να αλλάξει απόφαση στον καταλογισμό δεύτερου επειδή η παράβαση ήταν εκτός γραμμής, ενώ με χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ ακυρώθηκε γκολ σε παράβαση που δεν είδε ο ένας βοηθός (Κολλιάκος).
«Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν. Χρειαζόμαστε όμως πολύ χρόνο και μπορεί να φτάσουμε 4-5 χρόνια», δήλωσε ο Λανουά, στο περιθώριο σεμιναρίου διαιτησίας που έγινε στις 21 Αυγούστου 2025. Το μόνο που άλλαξε από τότε είναι να πάρουν κάποιες ευκαιρίες οι Έλληνες διαιτητές μέσω αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όμως δεν είναι σίγουρο, αν αυτό θα συνεχιστεί εφόσον τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Για να οριστούν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League θα πρέπει να αποφασίσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ που βασικά στελεχώνεται από εκπροσώπους των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Από την ΚΕΔ είχαν προσπαθήσει να βάλουν σχετικό θέμα το καλοκαίρι, όμως δεν προωθήθηκε στην ατζέντα και ο λόγος ήταν προφανής. Δεν ήθελαν οι ομάδες.
Οι Έλληνες διαιτητές δεν θεωρούνται έτοιμοι να αναλάβουν δράση σε ντέρμπι αφενός λόγω του χαμηλού επιπέδου τους αφετέρου λόγω της καχυποψίας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μέχρι και ο ίδιος ο Λανουά παραδέχθηκε ότι «χρειάζονται βελτίωση στη φυσική κατάσταση και πνευματική προετοιμασία» και ότι παράλληλα μπορεί να γνωρίζουν τους κανονισμούς όμως πάσχουν από άποψη φιλοσοφίας του ποδοσφαίρου, δηλαδή στην εφαρμογή τους και στη διαχείριση αγώνων.
Ο Λανουά ξέρει ότι ορισμοί ξένων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League σημαίνουν λιγότερες φωνές. Ακόμη και τα λάθη που έχουν κάνει οι Γερμανοί, που συνήθως φέρνει με εξαίρεση το ματς της Κυριακής που θα σφυρίξει ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς με VAR τον Ιταλό Ντι Πάολο, έχουν αντιμετωπιστεί χωρίς καχυποψία και με λιγότερη ένταση αντιδράσεων.
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η βαθμολογία στη League Phase (pic)
- Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0: Οι Αγρινιώτες πήραν αυτό που ήθελαν
- Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
- «Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»
- Στον «αέρα» η συμμετοχή του Μέσι στο Μουντιάλ! – Τι λέει ο ίδιος
- Μεντιλίμπαρ: «Υπέροχο που το γήπεδο θα μεγαλώσει – Τσικίνιο και Ποντένσε προπονήθηκαν»
- Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης
- Γιατί (μόνο) ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις