Γιατί (μόνο) ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι της Super League

Μπορεί στο ντέρμπι του Κυπέλλου Betsson Αρης-ΠΑΟΚ 1-1 να σφύριξε Έλληνας διαιτητής, συγκεκριμένα ο Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών) με VAR τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ, όμως δεν αναμένεται να δούμε ρέφερι της πρώτης κατηγορίας σε ντέρμπι της Stoiximan Super League στο εγγύς μέλλον. Τόσο ο Λανουά όσο και οι ομάδες δεν σκέφτονται καν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επειδή θεωρούν ότι οι επιλογές θα προκαλούν εντάσεις και ότι οι Έλληνες ρέφερι θα δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν, για παράδειγμα ο Παπαπέτρου (σ.σ. στη φωτογραφία) στο ντέρμπι Κυπέλλου της Θεσσαλονίκης χρειάστηκε VAR για όλες τις κρίσιμες αποφάσεις (να καταλογίσει ένα πέναλτι, να αλλάξει απόφαση στον καταλογισμό δεύτερου επειδή η παράβαση ήταν εκτός γραμμής, ενώ με χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ ακυρώθηκε γκολ σε παράβαση που δεν είδε ο ένας βοηθός (Κολλιάκος).

«Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν. Χρειαζόμαστε όμως πολύ χρόνο και μπορεί να φτάσουμε 4-5 χρόνια», δήλωσε ο Λανουά, στο περιθώριο σεμιναρίου διαιτησίας που έγινε στις 21 Αυγούστου 2025. Το μόνο που άλλαξε από τότε είναι να πάρουν κάποιες ευκαιρίες οι Έλληνες διαιτητές μέσω αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όμως δεν είναι σίγουρο, αν αυτό θα συνεχιστεί εφόσον τα πράγματα δεν πάνε καλά.

Για να οριστούν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League θα πρέπει να αποφασίσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ που βασικά στελεχώνεται από εκπροσώπους των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Από την ΚΕΔ είχαν προσπαθήσει να βάλουν σχετικό θέμα το καλοκαίρι, όμως δεν προωθήθηκε στην ατζέντα και ο λόγος ήταν προφανής. Δεν ήθελαν οι ομάδες.

Οι Έλληνες διαιτητές δεν θεωρούνται έτοιμοι να αναλάβουν δράση σε ντέρμπι αφενός λόγω του χαμηλού επιπέδου τους αφετέρου λόγω της καχυποψίας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μέχρι και ο ίδιος ο Λανουά παραδέχθηκε ότι «χρειάζονται βελτίωση στη φυσική κατάσταση και πνευματική προετοιμασία» και ότι παράλληλα μπορεί να γνωρίζουν τους κανονισμούς όμως πάσχουν από άποψη φιλοσοφίας του ποδοσφαίρου, δηλαδή στην εφαρμογή τους και στη διαχείριση αγώνων.

Ο Λανουά ξέρει ότι ορισμοί ξένων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League σημαίνουν λιγότερες φωνές. Ακόμη και τα λάθη που έχουν κάνει οι Γερμανοί, που συνήθως φέρνει με εξαίρεση το ματς της Κυριακής που θα σφυρίξει ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς με VAR τον Ιταλό Ντι Πάολο, έχουν αντιμετωπιστεί χωρίς καχυποψία και με λιγότερη ένταση αντιδράσεων.