Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές

Μέχρι τώρα έχουν διεξαχθεί πέντε αγωνιστικές της Stoiximan Super League και ο απολογισμός δείχνει ότι η διαιτησία έχει τα προβλήματά της. Το παραδέχεται και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ο οποίος έστειλε στο «ψυγείο» συνολικά οκτώ από τους 19 διαιτητές και θα ήταν περισσότεροι αν δεν χαρίζονταν σε κάποιους. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τιμωρημένοι είναι και οι δυο ειδικοί του VAR Κουμπαράκης (Κυκλάδων), Πουλικίδης (Δράμας), ενώ δυο ρέφερι (Ζαμπαλάς, Πολυχρόνης) τιμωρήθηκαν από δυο φορές!

Οσο περνούν οι αγωνιστικές αυξάνεται ο αριθμός των τιμωρημένων διαιτητών. Την πρώτη αγωνιστική τιμωρήθηκε μόνο ένας ρέφερι, όμως ενόψει της 6ης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στο «ψυγείο» είναι πέντε διαιτητές, αριθμός ρεκόρ!

Για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League έμεινε εκτός ορισμών μόνο ο Πολυχρόνης (Πιερίας), ο οποίος σφύριξε τον αγώνα ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0.

Για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο «ψυγείο» μπήκαν οι Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) για τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0.

Για λάθη την 3η αγωνιστική της Super League εκτός επιλογών έμειναν οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Κατοίκος (Αθηνών). Ο Ζαμπαλάς για λάθη κατά του Ολυμπιακού στο εντός έδρας παιχνίδι του με τον Πανσερραϊκό (2-0), ο Παπαπέτρου επειδή στο παιχνίδι Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1 δεν άφησε πλεονέκτημα σε επίθεση των γηπεδούχων που κατέληξε σε γκολ και ο Κατοίκος για το παιχνίδι Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2 επειδή ο Λανουά θεώρησε ότι δεν έδωσε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο «ψυγείο» για λάθη την 4η αγωνιστική μπήκε ο Κουμπαράκης επειδή ως AVAR δεν έκανε παρέμβαση για να δώσει ο Αϊτεκίν το πέναλτι μαρς υπέρ του Καμπελά στον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, αλλά και για λάθη ως VAR για το ματς Κηφισιά-Άρης 0-1.

Εκτός ορισμών για την 5η αγωνιστική της Super League έμειναν τρεις διαιτητές συν του Κουμπαράκη, Πουλικίδη που παραμένουν τιμωρημένοι από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) τιμωρήθηκε για τον αγώνα Αστέρας-ΠΑΟΚ 3-3 και οι Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Ζαμπαλάς (Ηπείρου) για τον αγώνα Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός, όπου προέκυψε νέα περίπτωση… Μουκουντί, καθώς πέναλτι μαρς που δόθηκε το… βάφτισαν φυσιολογικό!

Υπάρχουν και διαιτητές που τη γλίτωσαν, όπως ο Μόσχου (για ματς της πρώτης αγωνιστικής Λεβαδειακός-Κηφισιά 3-2), οι Τζήλος, Τσιμεντερίδης (για το ματς της τρίτης αγωνιστικής Παναιτωλικός-Βόλος 1-2 ), οι Σιδηρόπουλος, Ευαγγέλου για τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0.

Οι προαναφερόμενες τιμωρίες προκύπτουν από τους ορισμούς, άρα είναι σχεδόν επίσημες. Επειδή τα λάθη συνεχίζονται ο Λανουά πρέπει να επανεξετάσει το ενδεχόμενο οι διαιτητές να παραμένουν εκτός για περισσότερες από δυο αγωνιστικές που η… συνηθισμένη «καμπάνα» που ρίχνει!