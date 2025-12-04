Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τι προσφέρουν οι πρώτες θέσεις στη League Phase και το φορμάτ για τη συνέχεια

Το Κύπελλο Ελλάδας και η πρώτη League Phase στην ιστορία οδεύει προς το φινάλε της, με 4 παιχνίδια να απομένουν για να διαμορφωθεί η βαθμολογία και οι 12 ομάδες που θα συνεχίσουν. Οι 4 πρώτοι της League Phase προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι υπόλοιποι 8 παίζουν με βάση την τελική κατάταξη για την πρόκριση τους στους «8» καλύτερους της διοργάνωσης.

Η είσοδος στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας είναι σημαντική κι αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το απόλυτο του Λεβαδειακού, ο ΠΑΟΚ δεδομένα είναι εκτός τετράδας, ενώ ίσως το ίδιο συμβεί και με τον Άρη.

Από εκεί και πέρα, η τετράδα είναι σημαντική για δύο λόγους. Ακόμα πιο κομβικό είναι το να τερματίσει κάποια ομάδα στις δύο πρώτες θέσεις. Έχουν προνόμια που φτάνουν μέχρι και την ημιτελική φάση.

Το πιο βασικό, που ισχύει για όλη την τετράδα, είναι πως γλιτώνουν τον… ενδιάμεσο γύρο και ένα παιχνίδι νοκ-άουτ για την πρόκριση στα προημιτελικά. Στην τετράδα θα είναι ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ που έχουν το απόλυτο ενώ θα είναι και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, αν νικήσουν Ηρακλή και Καβάλα αντίστοιχα. Ο Άρης ελπίζει σε ήττα ενός εκ των δύο για να μπει αυτός στην τετράδα.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν ο Ολυμπιακός νικήσει δεδομένα θα είναι στην πρώτη δυάδα, που βρίσκεται τώρα ο Λεβαδειακός, που από την πλευρά του θέλει ο Παναθηναϊκός να μην κερδίσει με πάνω από 4 γκολ την Καβάλα. Αυτά αναφέρονται γιατί η πρώτη δυάδα, είναι ακόμη πιο… προνομιούχος από τις υπόλοιπες δύο θέσεις της τετράδας.

Τα πλεονεκτήματα της τετράδας και τα έξτρα προνόμια της πρώτης δυάδας

Όποια ομάδα τερματίσει στην πρώτη τετράδα, θα είναι γηπεδούχος στα προημιτελικά, όπου οι αγώνες είναι μονοί. Δεν υπάρχει ρεβάνς και δεν υπάρχει και παράταση. Σε περίπτωση, ισοπαλίας ακολουθεί διαδικασία πέναλτι!

Το ίδιο, δεν υπάρχει παράταση δηλαδή σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά θα εκτελεστούν πέναλτι μετά το 90λεπτο, ισχύει και στα playoffs. Τα ματς των playoffs, θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-8.

Στα ημιτελικά, αντίθετα, οι αγώνες θα είναι διπλοί κι εκεί υπάρχει προνόμιο για τον πρώτο ή τον δεύτερο της βαθμολογίας. Αυτό είναι πως η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα των ομάδων που θα έχουν τερματίσει στις θέσεις 1-2.

Φυσικά κάποια απ’ αυτές μπορεί ν’ αποκλειστεί (ή και οι δύο), οπότε η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα της ομάδας που θα έχει προκύψει από τα ζευγάρια των αγώνων του 1ου και του 2ου της League Phase.

Η βαθμολογία στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1

4/12, 17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Κύπελλο:

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

Η καλύτερη επίθεση

Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

Οι περισσότερες νίκες

Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Playoffs

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος

Μονοί αγώνες

Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase

Προημιτελικοί

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

1ος – νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος

2ος – νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος

3ος – νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος

4ος – νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει