ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Η Έκθεση για τη Δημοσιονομική Βιωσιμότητα έτους 2024 του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταγράφει τη σκληρή πραγματικότητα της αποτυχίας της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «τα αποτυχημένα προγράμματα ‘Σπίτι μου 1 και 2’, το φιάσκο με την επιστροφή ενοικίου, τα ψέματα και οι ανεπάρκειες των στεγαστικών επιδομάτων, η παράδοση της δημόσιας περιουσίας σε εργολάβους, επιδείνωσαν την ήδη σοβαρή κρίση στέγης, ενώ η άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας αφήνει και τους πιο ευάλωτους εγκαταλελειμμένους και χωρίς στέγη».

«Στην Αττική, από το 2017 μέχρι το 2024, η αύξηση στις τιμές των κατοικιών φτάνει το 89,2%, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζει το 72,6%. Επιπλέον, την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου.

«Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης»

Παράλληλα, σημειώνει ότι «η Eurostat επιβεβαιώνει τα παραπάνω στην έκθεση ‘Η στέγαση στην Ευρώπη, έκδοση 2025’» και, επιπλέον, διαπιστώνει πως «το 36% του καθαρού εισοδήματος ενός ελληνικού νοικοκυριού μηνιαίως αφορά τη στέγαση, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 8%».

«Τα νούμερα σοκάρουν και πρέπει να προβληματίσουν», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτιέται «πώς θα ασκηθούν πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού; Πώς θα ασκηθούν πολιτικές για την στήριξη της περιφέρειας και της υπαίθρου; Πώς θα συγκρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στη χώρα;».

Για να καταλήξει πως «η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης. Μία πολιτική χωρίς μέλλον».