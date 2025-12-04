Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025 | 22:34
Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
BHMAGAZINO – Special Edition: Aυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 04 Δεκεμβρίου 2025 | 20:22

BHMAGAZINO – Special Edition: Aυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, το BHMAGAZINO έρχεται μαζί με το ΒΗΜΑ και είναι μία συλλεκτική, πολυσέλιδη, πολυτελής έκδοση με έντονο το «άγγιγμα» της ωραιότερης γιορτής του χρόνου.

Το BHMAGAZINO, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής, είναι μία συλλεκτική, πολυσέλιδη, πολυτελής έκδοση με έντονο το «άγγιγμα» της ωραιότερης γιορτής του χρόνου.

Η ειδική έκδοση του BHMAGAZINO με τίτλο Let’s Celebrate φιλοξενεί θέματα γεμάτα εκτυφλωτική λάμψη και real glamour χωρίς όμως να «λείπουν» τα ρεπορτάζ και οι αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Μέσα από τις σελίδες του ένθετου περιοδικού του ΒΗΜΑΤΟΣ γεμάτες χρώμα και φως, μπορείτε να ταξιδέψετε στις πλέον όμορφες και θεαματικές περιοχές στον πλανήτη.

Πανάκριβα σαλέ, περιπέτειες στο χιόνι, ξενοδοχεία με μία μοναδική ιστορία πίσω τους, οινοποιεία με μυθικές αρχιτεκτονικές υπογραφές, σπάνιες συλλογές έργων τέχνης, luxury cars και βέβαια μόδα με super models που έφθασαν αποκλειστικά από το εξωτερικό για να φωτογραφηθούν για την special edition του BHMAGAZINO.

Αυτή την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, με ΤΟ ΒΗΜΑ

Headlines:
Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)

«Τρελό» περιστατικό Ζουβεντούδε - Σάντος, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο γήπεδο για... χάρη του Νεϊμάρ και τελικά να προκαλεί, άθελά του, τον τραυματισμό του Ζε Ιβάντοι!

Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada
Fare Thee Well 04.12.25

Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τη δημιουργική ηγεσία της Versace λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αμέσως μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada

Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα ανέλυσε γιατί η εφαρμογή του δεν θα δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, όπως φοβούνται αρκετοί

Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 04.12.25

Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης «έχασε» το μυαλό του στο 2ο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με το σκορ σταδιακά και τελικά γνωρίσει ήττα με 98-88 από την Κλουζ στο Παλέ που τον αφήνει πίσω στη μάχη της πρόκρισης.

«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Κακοκαιρία Byron: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής
Έντονες οι βροχοπτώσεις 04.12.25

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής

Δοκιμάζεται η χώρα από την κακοκαιρία Byron. Ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει στο in πως τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.  

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
ΠΑΣΟΚ 04.12.25

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι
Υβριδική επίθεση 04.12.25

Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι

Τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας. Πέταξαν κοντά στο αεροσκάφος που έφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ακολουθεί το ίδιο σύστημα, από την αρχή της σεζόν, με τιμωρίες διαιτητών, δείχνοντας και ότι οι 21 διαιτητές φτάνουν και περισσεύουν. Έξι ρέφερι με διπλούς ορισμούς

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί
Μπλόκα 04.12.25

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Η μεγαλύτερη κινητοποίηση εδώ και μια δεκαετία» - «7.500 με 8.000 τρακτέρ στους δρόμους»- «Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι όλα λάθος»- «Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται»- Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για αγώνα διαρκείας

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε
Χωρίς συμβιβασμό 04.12.25

Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε

Μακριά είναι οποιαδήποτε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο περιλαμβάνει όρους απαράδεκτους για τη Ρωσία.

Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;
Μάθε γνώσσα 04.12.25

Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;

Τα αγγλικά παραμένουν η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στον κόσμο, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει ότι οι δεξιότητες ανάγνωσης και ακρόασης των πολιτών της ΕΕ είναι καλύτερες από τις δεξιότητες ομιλίας και γραφής

