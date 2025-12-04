BHMAGAZINO – Special Edition: Aυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, το BHMAGAZINO έρχεται μαζί με το ΒΗΜΑ και είναι μία συλλεκτική, πολυσέλιδη, πολυτελής έκδοση με έντονο το «άγγιγμα» της ωραιότερης γιορτής του χρόνου.
Το BHMAGAZINO, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής, είναι μία συλλεκτική, πολυσέλιδη, πολυτελής έκδοση με έντονο το «άγγιγμα» της ωραιότερης γιορτής του χρόνου.
Η ειδική έκδοση του BHMAGAZINO με τίτλο Let’s Celebrate φιλοξενεί θέματα γεμάτα εκτυφλωτική λάμψη και real glamour χωρίς όμως να «λείπουν» τα ρεπορτάζ και οι αποκλειστικές συνεντεύξεις.
Μέσα από τις σελίδες του ένθετου περιοδικού του ΒΗΜΑΤΟΣ γεμάτες χρώμα και φως, μπορείτε να ταξιδέψετε στις πλέον όμορφες και θεαματικές περιοχές στον πλανήτη.
Πανάκριβα σαλέ, περιπέτειες στο χιόνι, ξενοδοχεία με μία μοναδική ιστορία πίσω τους, οινοποιεία με μυθικές αρχιτεκτονικές υπογραφές, σπάνιες συλλογές έργων τέχνης, luxury cars και βέβαια μόδα με super models που έφθασαν αποκλειστικά από το εξωτερικό για να φωτογραφηθούν για την special edition του BHMAGAZINO.
Αυτή την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, με ΤΟ ΒΗΜΑ
