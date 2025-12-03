Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Ελληνική Κουζίνα: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ και «μυρίζει» Χριστούγεννα
03 Δεκεμβρίου 2025 | 09:59

Ελληνική Κουζίνα: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ και «μυρίζει» Χριστούγεννα

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με το χριστουγεννιάτικο τεύχος του περιοδικού Ελληνική Κουζίνα.

Vita.gr
Φέτος, περισσότερο από ποτέ, τα γιορτινά τραπέζια δεν είναι απλώς όμορφα στρωμένα· είναι γεμάτα ζωή. Γεμάτα πρόσωπα που αγαπάμε, στιγμές που κρατούν για χρόνια και γεύσεις που μας ταξιδεύουν. Σε αυτήν ακριβώς τη γιορτινή ατμόσφαιρα μάς προσκαλεί το νέο χριστουγεννιάτικο τεύχος του περιοδικού Ελληνική Κουζίνα, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ.

Σε μια έκδοση που τιμά την αυθεντικότητα της ελληνικής μαγειρικής, την εποχικότητα και τη βαθιά ριζωμένη παράδοση, 25 σεφ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα γιορτινό αφιέρωμα-ύμνο στη νοστιμιά. Με πρώτες ύλες που ευωδιάζουν χειμώνα—ζουμερά μήλα και κυδώνια, καρύδια, κράνα και καρπούς του βουνού, αποξηραμένα σύκα, κάστανα, χουρμάδες και δαμάσκηνα—οι συνταγές τους γεμίζουν κατσαρόλες και γάστρες με γεύσεις που αναδύουν θαλπωρή, παράδοση και αγάπη. Πιάτα που απλώνονται στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σαν μια τρυφερή υπόσχεση ότι οι γιορτές είναι εδώ για να μας αγκαλιάσουν.

Στο ίδιο τεύχος, η γλυκιά πλευρά των Χριστουγέννων παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο: κρέμες απαλές σαν χάδι, μαρέγκες που λιώνουν στο στόμα, βασιλόπιτες που κουβαλούν ιστορίες γενεών, μελομακάρονα που μοσχοβολούν μέλι και κανέλα, κουραμπιέδες αχνιστοί, μπισκοτένιοι και τρυφεροί.

Και επειδή κάθε γιορτή έχει και τη δική της περιπλάνηση, εξερευνούμε τα γαστρονομικά στέκια του Παγκρατίου—σημεία αναφοράς που έχουν γίνει κομμάτι της γειτονιάς και προσφέρουν εδέσματα, φουρνίσματα και γλυκά που θέλεις να δοκιμάζεις ξανά και ξανά. Μικρές σταθερές γεύσης που συνθέτουν τον χάρτη μιας πόλης που αγαπά το καλό φαγητό και το μοιράζεται απλόχερα.

Για το ιδανικό ρεβεγιόν, οργανώνουμε βήμα-βήμα το τέλειο σκηνικό: κομψά καναπεδάκια για εντυπωσιακό καλωσόρισμα, πράσινες σαλάτες που στολίζουν το τραπέζι, τάρτες που κλέβουν την παράσταση σε κάθε γιορτινή βραδιά. Κι επειδή οι καλές στιγμές απαιτούν και το ανάλογο ποτήρι, δοκιμάζουμε αφρώδεις οίνους που ανεβάζουν τη διάθεση και ανοίγουν τους ορίζοντες της απόλαυσης.

Το τεύχος φιλοξενεί ακόμη ιστορίες σεφ που αντλούν έμπνευση από τις μνήμες τους και τις μεταμορφώνουν σε δημιουργίες γεμάτες συναίσθημα. Και, φυσικά, δεν λείπει ο απόλυτος οδηγός για να κλείσουμε τραπέζι στα αγαπημένα εστιατόρια και τα πιο λαμπερά ξενοδοχεία της Αθήνας, ώστε να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, χαμόγελα και γεύσεις που μένουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ – Το χριστουγεννιάτικο τεύχος που κάνει τις γιορτές να μοσχοβολούν.
Αυτή την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ.

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Media
Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει: Κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο συνέδριο της εφημερίδας το ΒΗΜΑ
Media 02.12.25

Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει: Κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο συνέδριο της εφημερίδας το ΒΗΜΑ

Το Συνέδριο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει» στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»
Media 02.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»

Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη • «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»

Σύνταξη
MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
Media 01.12.25

MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής

Με sold-out προσέλευση, τα φετινά MadWalk παρουσίααν εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής.

Σύνταξη
Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες
Media 01.12.25

Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες

Σε μια ξεχωριστή συναυλία περισσότεροι από 17 νέοι από έντεκα χώρες και τέσσερις θα τραγουδήσουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες. Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Σύνταξη
Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο
Media 01.12.25

Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο

Η σχέση εμπιστοσύνης του MEGA με το τηλεοπτικό κοινό αποτυπώθηκε στους πίνακες τηλεθέασης του Νοεμβρίου, τόσο με τη δυναμική εκκίνηση της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», όσο και με τα νέα επεισόδια της «Γης της ελιάς».

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
Media 01.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»

Σύνταξη
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
Αγρότες – Σέρρες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα
Τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται 03.12.25

Αγρότες – Σέρρες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Βόλος: Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος
Στον Βόλο 03.12.25

Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

Ο 57χρονος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία λίγο αφότου έφτασε στο γραφείο και στη συνέχεια κατέρρευσε - Διασώστες του ΕΚΑΒ τού έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια – Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς
Live χαρτης 03.12.25

Προσοχή: «Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων» - Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς

Η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας - Μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι έρχεται τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων

Σύνταξη
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Η κατάσταση επί εδάφους, πόλεμος πληροφοριών για το Ποκρόφσκ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
