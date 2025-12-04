ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Οι Μεγάλες Σκηνές που παρουσιάζουν το Θέατρο Αλίκη, το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα, το περιοδικό STAGE με τις παραστάσεις της σεζόν, και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Οι Μεγάλες Σκηνές – Θέατρο Αλίκη

Ένα θέατρο με ιστορία εννέα δεκαετιών, ένα όνομα που έγινε μύθος, μια σκηνή που σφράγισε την πορεία της απόλυτης σταρ του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Το θέατρο με το πιο λαμπερό όνομα ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο με τη διαδρομή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Για 25 ολόκληρα χρόνια αποτέλεσε το προσωπικό της βασίλειο: από τη «Βασίλισσα Αμαλία» έως τη «Μελωδία της ευτυχίας», οι μεγαλύτερες παραγωγές της εποχής πέρασαν από τη σκηνή του, διαμορφώνοντας την εικόνα μιας Αθήνας που διψούσε για λάμψη, ποιότητα και θεατρική πρωτοπορία.

Στο βιβλίο θα διαβάσουμε πως η Αλίκη διάλεγε τους συνεργάτες της, πώς κατάφερνε να έχει πάντα δίπλα της τους καλύτερους, τι πίστευε για τον εαυτό της και την τέχνη της, γιατί το θέατρο δεν πέρασε στους κληρονόμους της, ποια συμφωνία είχε κάνει και τι ισχύει μέχρι σήμερα. Ακόμα ποιοι εγκαινίασαν το Αλίκη μετά την Αλίκη, και γιατί η Βίκυ Σταυροπούλου συγκινήθηκε βαθιά όταν της προτάθηκε να αναλάβει — μαζί με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη — τη διαχείριση του θεάτρου.

Ένα αφιέρωμα που φωτίζει όχι μόνο ένα ιστορικό κτίριο, αλλά και μια ολόκληρη εποχή.

Μια μοναδική έκδοση για όσους αγαπούν το θέατρο, την ιστορία του και τις μεγάλες του πρωταγωνίστριες.

Ελληνική Κουζίνα

Μια έκδοση που τιμά την αυθεντικότητα της ελληνικής μαγειρικής, την εποχικότητα και τη βαθιά ριζωμένη παράδοση, 25 σεφ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα γιορτινό αφιέρωμα-ύμνο στη νοστιμιά. Με πρώτες ύλες που ευωδιάζουν χειμώνα—ζουμερά μήλα και κυδώνια, καρύδια, κράνα και καρπούς του βουνού, αποξηραμένα σύκα, κάστανα, χουρμάδες και δαμάσκηνα—οι συνταγές τους γεμίζουν κατσαρόλες και γάστρες με γεύσεις που αναδύουν θαλπωρή, παράδοση και αγάπη.

Στο ίδιο τεύχος, η γλυκιά πλευρά των Χριστουγέννων παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο: κρέμες απαλές σαν χάδι, μαρέγκες που λιώνουν στο στόμα, βασιλόπιτες που κουβαλούν ιστορίες γενεών, μελομακάρονα που μοσχοβολούν μέλι και κανέλα, κουραμπιέδες αχνιστοί, μπισκοτένιοι και τρυφεροί.

Για το ιδανικό ρεβεγιόν, οργανώνουμε βήμα-βήμα το τέλειο σκηνικό: κομψά καναπεδάκια για εντυπωσιακό καλωσόρισμα, πράσινες σαλάτες που στολίζουν το τραπέζι, τάρτες που κλέβουν την παράσταση σε κάθε γιορτινή βραδιά.

Το τεύχος φιλοξενεί ακόμη ιστορίες σεφ που αντλούν έμπνευση από τις μνήμες τους και τις μεταμορφώνουν σε δημιουργίες γεμάτες συναίσθημα. Και, φυσικά, δεν λείπει ο απόλυτος οδηγός για να κλείσουμε τραπέζι στα αγαπημένα εστιατόρια και τα πιο λαμπερά ξενοδοχεία της Αθήνας, ώστε να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, χαμόγελα και γεύσεις που μένουν.

STAGE

Μια φρέσκια ματιά τον θεατρικό κόσμο των Αθηναϊκών Θεάτρων για τη φετινή σεζόν. Μια έκδοση με συλλεκτικό χαρακτήρα που συγκεντρώνει όλες τις παραγωγές του οργανισμού, από τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες μέχρι τις μεγάλες επιστροφές που θα απασχολήσουν το κοινό τους επόμενους μήνες.

Στις σελίδες του STAGE οι αναγνώστες θα βρουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ξεχωριστές συνεντεύξεις με σκηνοθέτες, ηθοποιούς και βασικούς δημιουργούς, μέσα από τις οποίες μεταφέρεται ο παλμός των προβών και της προετοιμασίας, κα ατμόσφαιρα πίσω από τη σκηνή.

Παράλληλα, παρουσιάζονται οι χώροι της Stages Network, οι οποίοι εξελίσσονται συνεχώς και φιλοξενούν κορυφαίους καλλιτέχνες και υψηλών προδιαγραφών παραγωγές σε ένα ανανεωμένο, σύγχρονο περιβάλλον.

ΒΗΜΑGAZINO | Special Edition

Μία συλλεκτική, πολυσέλιδη, πολυτελής έκδοση με έντονο το «άγγιγμα» της ωραιότερης γιορτής του χρόνου. Η ειδική έκδοση τίτλο Let’s Celebrate φιλοξενεί θέματα γεμάτα εκτυφλωτική λάμψη και real glamour χωρίς όμως να «λείπουν» τα ρεπορτάζ και οι αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Μέσα από τις σελίδες του ένθετου περιοδικού, γεμάτες χρώμα και φως, μπορείτε να ταξιδέψετε στις πλέον όμορφες και θεαματικές περιοχές στον πλανήτη. Πανάκριβα σαλέ, περιπέτειες στο χιόνι, ξενοδοχεία με μία μοναδική ιστορία πίσω τους, οινοποιεία με μυθικές αρχιτεκτονικές υπογραφές, σπάνιες συλλογές έργων τέχνης, luxury cars και βέβαια μόδα με super models που έφθασαν αποκλειστικά από το εξωτερικό για να φωτογραφηθούν για την special edition του BHMAGAZINO.