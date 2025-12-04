ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Οι Μεγάλες Σκηνές που παρουσιάζουν το Θέατρο Αλίκη, το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα, το περιοδικό STAGE με τις παραστάσεις της σεζόν, και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Οι Μεγάλες Σκηνές – Θέατρο Αλίκη

Ένα θέατρο με ιστορία εννέα δεκαετιών, ένα όνομα που έγινε μύθος, μια σκηνή που σφράγισε την πορεία της απόλυτης σταρ του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Το θέατρο με το πιο λαμπερό όνομα ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο με τη διαδρομή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Για 25 ολόκληρα χρόνια αποτέλεσε το προσωπικό της βασίλειο: από τη «Βασίλισσα Αμαλία» έως τη «Μελωδία της ευτυχίας», οι μεγαλύτερες παραγωγές της εποχής πέρασαν από τη σκηνή του, διαμορφώνοντας την εικόνα μιας Αθήνας που διψούσε για λάμψη, ποιότητα και θεατρική πρωτοπορία.

Στο βιβλίο θα διαβάσουμε πως η Αλίκη διάλεγε τους συνεργάτες της, πώς κατάφερνε να έχει πάντα δίπλα της τους καλύτερους, τι πίστευε για τον εαυτό της και την τέχνη της, γιατί το θέατρο δεν πέρασε στους κληρονόμους της, ποια συμφωνία είχε κάνει και τι ισχύει μέχρι σήμερα. Ακόμα ποιοι εγκαινίασαν το Αλίκη μετά την Αλίκη, και γιατί η Βίκυ Σταυροπούλου συγκινήθηκε βαθιά όταν της προτάθηκε να αναλάβει — μαζί με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη — τη διαχείριση του θεάτρου.

Ένα αφιέρωμα που φωτίζει όχι μόνο ένα ιστορικό κτίριο, αλλά και μια ολόκληρη εποχή.
Μια μοναδική έκδοση για όσους αγαπούν το θέατρο, την ιστορία του και τις μεγάλες του πρωταγωνίστριες.

Ελληνική Κουζίνα

Μια έκδοση που τιμά την αυθεντικότητα της ελληνικής μαγειρικής, την εποχικότητα και τη βαθιά ριζωμένη παράδοση, 25 σεφ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα γιορτινό αφιέρωμα-ύμνο στη νοστιμιά. Με πρώτες ύλες που ευωδιάζουν χειμώνα—ζουμερά μήλα και κυδώνια, καρύδια, κράνα και καρπούς του βουνού, αποξηραμένα σύκα, κάστανα, χουρμάδες και δαμάσκηνα—οι συνταγές τους γεμίζουν κατσαρόλες και γάστρες με γεύσεις που αναδύουν θαλπωρή, παράδοση και αγάπη.

Στο ίδιο τεύχος, η γλυκιά πλευρά των Χριστουγέννων παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο: κρέμες απαλές σαν χάδι, μαρέγκες που λιώνουν στο στόμα, βασιλόπιτες που κουβαλούν ιστορίες γενεών, μελομακάρονα που μοσχοβολούν μέλι και κανέλα, κουραμπιέδες αχνιστοί, μπισκοτένιοι και τρυφεροί.

Για το ιδανικό ρεβεγιόν, οργανώνουμε βήμα-βήμα το τέλειο σκηνικό: κομψά καναπεδάκια για εντυπωσιακό καλωσόρισμα, πράσινες σαλάτες που στολίζουν το τραπέζι, τάρτες που κλέβουν την παράσταση σε κάθε γιορτινή βραδιά.

Το τεύχος φιλοξενεί ακόμη ιστορίες σεφ που αντλούν έμπνευση από τις μνήμες τους και τις μεταμορφώνουν σε δημιουργίες γεμάτες συναίσθημα. Και, φυσικά, δεν λείπει ο απόλυτος οδηγός για να κλείσουμε τραπέζι στα αγαπημένα εστιατόρια και τα πιο λαμπερά ξενοδοχεία της Αθήνας, ώστε να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, χαμόγελα και γεύσεις που μένουν.

STAGE

Μια φρέσκια ματιά τον θεατρικό κόσμο των Αθηναϊκών Θεάτρων για τη φετινή σεζόν. Μια έκδοση με συλλεκτικό χαρακτήρα που συγκεντρώνει όλες τις παραγωγές του οργανισμού, από τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες μέχρι τις μεγάλες επιστροφές που θα απασχολήσουν το κοινό τους επόμενους μήνες.

Στις σελίδες του STAGE οι αναγνώστες θα βρουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ξεχωριστές συνεντεύξεις με σκηνοθέτες, ηθοποιούς και βασικούς δημιουργούς, μέσα από τις οποίες μεταφέρεται ο παλμός των προβών και της προετοιμασίας, κα ατμόσφαιρα πίσω από τη σκηνή.

Παράλληλα, παρουσιάζονται οι χώροι της Stages Network, οι οποίοι εξελίσσονται συνεχώς και φιλοξενούν κορυφαίους καλλιτέχνες και υψηλών προδιαγραφών παραγωγές σε ένα ανανεωμένο, σύγχρονο περιβάλλον.

ΒΗΜΑGAZINO | Special Edition

Μία συλλεκτική, πολυσέλιδη, πολυτελής έκδοση με έντονο το «άγγιγμα» της ωραιότερης γιορτής του χρόνου. Η ειδική έκδοση τίτλο Let’s Celebrate φιλοξενεί θέματα γεμάτα εκτυφλωτική λάμψη και real glamour χωρίς όμως να «λείπουν» τα ρεπορτάζ και οι αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Μέσα από τις σελίδες του ένθετου περιοδικού, γεμάτες χρώμα και φως, μπορείτε να ταξιδέψετε στις πλέον όμορφες και θεαματικές περιοχές στον πλανήτη. Πανάκριβα σαλέ, περιπέτειες στο χιόνι, ξενοδοχεία με μία μοναδική ιστορία πίσω τους, οινοποιεία με μυθικές αρχιτεκτονικές υπογραφές, σπάνιες συλλογές έργων τέχνης, luxury cars και βέβαια μόδα με super models που έφθασαν αποκλειστικά από το εξωτερικό για να φωτογραφηθούν για την special edition του BHMAGAZINO.

Markets
Bank of America: Ουρανός χωρίς όρια οι αναδυόμενες αγορές

Bank of America: Ουρανός χωρίς όρια οι αναδυόμενες αγορές

inWellness
inTown
Media
Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει: Κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο συνέδριο της εφημερίδας το ΒΗΜΑ
Media 02.12.25

Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει: Κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο συνέδριο της εφημερίδας το ΒΗΜΑ

Το Συνέδριο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει» στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»
Media 02.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»

Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη • «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»

Σύνταξη
MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
Media 01.12.25

MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής

Με sold-out προσέλευση, τα φετινά MadWalk παρουσίααν εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής.

Σύνταξη
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Art 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία Byron: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία Byron 04.12.25

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron, διάφοροι δήμοι της χώρας αποφάσισαν να μη λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή ώστε να προστατευθούν οι μαθητές

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα από την Ερμούπολη

Σύνταξη
Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου
Τα αιτήματα 04.12.25

Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου

Η Δημοτική Αρχή Καρπενησίου θέλει έργα για την περιοχή, όπως σχολή αθλητισμού, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο – Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ
Εξεταστική Επιτροπή 04.12.25

«Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέθεσε ο Μπουνάκης - «Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ»

Ένταση μεταξύ του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη και των βουλευτών της ΝΔ κατά την κατάθεση του πρώτου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.12.25

ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 53,6% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (19,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες.

Σύνταξη
Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
Το κάλεσμα 04.12.25

Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχοι της περιοχής απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την διάσωση του Σιδηροδρόμου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Καταθέτει στη FIFA φάκελο διαμαρτυρίας για τη διαιτησία της… προηγούμενης εικοσαετίας
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Καταθέτει στη FIFA φάκελο διαμαρτυρίας για τη διαιτησία της… προηγούμενης εικοσαετίας

Επίσημη μορφή πήραν οι προ ημερών καταγγελίες του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, με τη «Βασίλισσα» να καταθέτει φάκελο που περιλαμβάνει διαιτητικές αδικίες κατά την περασμένη εικοσαετία.

Σύνταξη
Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο – Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία
Live χάρτης 04.12.25 Upd: 13:08

Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο - Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία

Πού σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα - Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία για τον Byron - Οι τοπικές αρχές καλούν κατοίκους και οδηγούς να τηρεί τις οδηγίες και να αποφεύγει περιττές μετακινήσεις

Σύνταξη
Επείγον αίτημα του Δήμου Αγράφων για άμεση αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας
Προσβασιμότητα 04.12.25

Επείγον αίτημα του Δήμου Αγράφων για άμεση αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας

«Ζητούμε άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αρθεί ο κίνδυνος αποκλεισμού και να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση η οδική σύνδεση» ζητάει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αγράφων.

Σύνταξη
Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Ελλάδα 04.12.25

Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες

Οι ανώτατοι δικαστές ήδη ετοιμάζονται για την δεύτερη μετακόμιση μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ώστε αμέσως μετά τις διακοπές των εορτών το Ανώτατο Δικαστήριο να είναι σε θέση να επαναλειτουργήσει στη μόνιμη και ανακαινισμένη έδρα του

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη
«Θέλεις βία;» 04.12.25

Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη

Ο παραγωγός και φίλος του Τζον Λένον, Τζακ Ντάγκλας, μίλησε χωρίς περιστροφές για την εποχή που ο αείμνηστος μουσικός χρησιμοποίησε μάλλον ασυνήθιστα μέσα για να ησυχάσει ένα πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στήριξη στις κοινωνικές δομές της Ρόδου
Κοινωνική πολιτική 04.12.25

Στήριξη στις κοινωνικές δομές της Ρόδου

Αυξάνεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στη Ρόδο και σε 671.360,00€ η χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας.

Σύνταξη
