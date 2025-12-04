STAGE: Μια φρέσκια ματιά στον θεατρικό κόσμο – Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τη συλλεκτική έκδοση STAGE, αφιερωμένο στις μεγάλες θεατρικές παραγωγές που θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες.
Το περιοδικό STAGE κυκλοφορεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου μαζί με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ και μάς συστήνει με φρέσκια ματιά τον θεατρικό κόσμο των Αθηναϊκών Θεάτρων για τη φετινή σεζόν. Μια έκδοση με συλλεκτικό χαρακτήρα που συγκεντρώνει όλες τις παραγωγές του οργανισμού, από τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες μέχρι τις μεγάλες επιστροφές που θα απασχολήσουν το κοινό τους επόμενους μήνες.
Στις σελίδες του STAGE οι αναγνώστες θα βρουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ξεχωριστές συνεντεύξεις με σκηνοθέτες, ηθοποιούς και βασικούς δημιουργούς, μέσα από τις οποίες μεταφέρεται ο παλμός των προβών και της προετοιμασίας, κα ατμόσφαιρα πίσω από τη σκηνή. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι χώροι της Stages Network, οι οποίοι εξελίσσονται συνεχώς και φιλοξενούν κορυφαίους καλλιτέχνες και υψηλών προδιαγραφών παραγωγές σε ένα ανανεωμένο, σύγχρονο περιβάλλον.
Με προσεγμένο σχεδιασμό και καθαρή δημοσιογραφική γραφή, το περιοδικό λειτουργεί ως ένας πρακτικός και ταυτόχρονα εμπνευσμένος οδηγός για όσα θα δούμε τη σεζόν που ξεκινά. Γνωρίστε εκ των έσω το δημιουργικό αποτύπωμα των Αθηναϊκών Θεάτρων, σε μια έκδοση που αναδεικνύει την ποιότητα, το εύρος και τη δυναμική τους.
Αυτήν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου το STAGE κυκλοφορεί με το ΒΗΜΑ, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του θεατρικού χάρτη του οργανισμού — και μια πρώτη γεύση από όλα όσα θα συζητηθούν φέτος στις αθηναϊκές σκηνές.
