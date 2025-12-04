Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις στην Ανατολική Μάνη

Μήνυμα από το 112 εστάλη στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, λόγω της κακοκαιρίας.

Μέσω του μηνύματος, οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Αύριο Παρασκευή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία Byron θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: