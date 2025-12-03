Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι για μια θέση στον τελικό του Λιγκ Καπ
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στις 17:00 με έπαθλο την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό του Λιγκ Καπ στο βόλεϊ ανδρών.
Ώρα για ντέρμπι «αιωνίων»ς στους ημιτελικούς του Λιγκ Καπ βόλεϊ ανδρών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στις 17:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν», με φόντο μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Αυτή είναι η δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων τη φετινή σεζόν, μετά το 3-0 του «τριφυλλιού» στο Ρέντη για το πρωτάθλημα στις 2 Νοεμβρίου.
Την Παρασκευή ο τελικός
Ο Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» με 7 κατακτήσεις, έχοντας επιστρέψει στην κορυφή το 2025, ενώ ο Παναθηναϊκός μετράει 4 τίτλους, τρεις εκ των οποίων συνεχόμενους την περίοδο 2021-2024.
Ο νικητής του ντέρμπι θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου – ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί σήμερα στις 20:30, στο γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη.
