Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι για μια θέση στον τελικό του Λιγκ Καπ

Ώρα για ντέρμπι «αιωνίων»ς στους ημιτελικούς του Λιγκ Καπ βόλεϊ ανδρών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στις 17:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν», με φόντο μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Αυτή είναι η δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων τη φετινή σεζόν, μετά το 3-0 του «τριφυλλιού» στο Ρέντη για το πρωτάθλημα στις 2 Νοεμβρίου.

Την Παρασκευή ο τελικός

Ο Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» με 7 κατακτήσεις, έχοντας επιστρέψει στην κορυφή το 2025, ενώ ο Παναθηναϊκός μετράει 4 τίτλους, τρεις εκ των οποίων συνεχόμενους την περίοδο 2021-2024.

Ο νικητής του ντέρμπι θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου – ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί σήμερα στις 20:30, στο γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη.