ΒΑΒΟΥΡΑ: Έρχεται αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ και μας βάζει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα

Το θρυλικό περιοδικό κόμικς ΒΑΒΟΥΡΑ επιστρέφει ανανεωμένο και άκρως γιορτινό αυτό το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, μαζί με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, για να μας βάλει με τον πιο απολαυστικό τρόπο στο κλίμα των Χριστουγέννων. Η συντακτική ομάδα έχει ήδη φορέσει τα καλά της και με περίσσιο κέφι μάς παρουσιάζει ένα τεύχος γεμάτο εκπλήξεις, χρώμα και κλασικούς αγαπημένους ήρωες.

Με διάθεση… ανανέωσης, η ΒΑΒΟΥΡΑ μάς ανοίγει τη «νέα κολεξιόν» των φετινών χριστουγεννιάτικων εξωφύλλων, επιλέγοντας τα πιο χαρακτηριστικά και ευφάνταστα σχέδια που θα πρωταγωνιστήσουν στις γιορτές. Παράλληλα, από τα βαθιά αρχεία του περιοδικού ανασύρονται οι πιο εκλεκτές χριστουγεννιάτικες ιστορίες, αυτές που καθόρισαν γενιές αναγνωστών και έρχονται ξανά για να μεταδώσουν ζεστασιά, νοσταλγία και αστείρευτο χιούμορ.

Φυσικά, από το εορταστικό τεύχος δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο Κλήμης και ο Λάζαρος, δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ΒΑΒΟΥΡΑΣ, που επιστρέφουν για νέες περιπέτειες γεμάτες σκανταλιές και γέλιο. Κι επειδή Χριστούγεννα χωρίς Τσιφούτη δεν γίνονται, ο αγαπημένος τσιγκούνης της παρέας αναλαμβάνει να μας ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα» με τον δικό του, απολύτως μοναδικό τρόπο — όπως μόνο αυτός ξέρει.

Ένα τεύχος-γιορτή, γεμάτο εικόνες, ιστορίες και ατμόσφαιρα που θυμίζει γιατί η ΒΑΒΟΥΡΑ παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες σελίδες της ελληνικής ποπ κουλτούρας.

Αυτό το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο — μην το χάσετε.