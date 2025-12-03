Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του
Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ και ο Λάκης Λαζόπουλος σήκωσαν και πάλι αυλαία, με καυστικό σχολιασμό και αιχμηρό χιούμορ
Ο Λάκης Λαζόπουλος άνοιξε και πάλι αυλαία στη σατιρική εκπομπή του MEGA Αλ Τζαντίρ Νιουζ με το καυστικό σχολιασμό του, το αιχμηρό χιούμορ του και τα ανεπανάληπτα επιθεωρησιακά σκετς σε ένα δίωρο διασκέδασης που έχει κερδίσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ελληνική τηλεόραση.
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται επί σκηνής τον Κώστα Τουρνά για μια μοναδική μουσική βραδιά στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Ο γνωστός τραγουδοποιός έρχεται να ερμηνεύσει όσα τραγουδήσαμε νέοι και να ξυπνήσει εποχές που θα ήθελαν να έχουν ζήσει οι σημερινοί νέοι.
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» συνεχίζει το επιτόπιο ρεπορτάζ στις λαϊκές αγορές, εκεί που συχνά λέγονται οι πιο μεγάλες αλήθειες και εντοπίζει τα πιο απολαυστικά βίντεο από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Επιπλέον, ο Λάκης Λαζόπουλος φέρνει στο «Τσαντίρι» με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης, όλα τα πρόσωπα της τρέχουσας επικαιρότητας.
